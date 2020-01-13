Toyota Corolla — самая распространенная в парке бренда модель

В российском автопарке по состоянию на начало второй половины 2019 года числятся 3 162 549 машин марки Toyota

Об этом говорится в исследовании Автостат Инфо. По объему зарегистрированного парка Toyota является самым крупным иностранным брендом в России, отмечают аналитики компании.

Самая массовая модель в российском парке Toyota — это Toyota Corolla. Всего в стране насчитывается 647 671 такой автомобиль. На втором месте по представленности находится Toyota Camry (435 103 ед. авто), а на третьем — Toyota RAV4 (409 803 шт.). Внедорожников Toyota Land Cruiser насчитывается в стране в количестве 332 789 шт., а внедорожников Toyota Land Cruiser 200 — 128 542 шт. В «десятке» самых распространенных в российском парке моделей Toyota представлены также: Toyota Avensis —103 308 авто, Toyota Carina — 72 868 машин, Toyota Caldina — 70 490 шт., Toyota Vitz — 69 547 автомобилей и Toyota Corona — 65 500 ед.

Напомним, что в России по состоянию на начало второго полугодия 2019 года насчитывается 42 07 млн легковых автомобилей. Самый массовый бренд в автопарке РФ — Lada. По данным исследования Автостат Инфо, в России числятся 13 469 315 машин Лада.