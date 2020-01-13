Российский рынок покинул пикап Foton Tunland

Пикап Foton Tunland покинул российский рынок. Теперь у китайского бренда в линейке легковых автомобилей осталась только одна модель – внедорожник Sauvana

Как пишет портал «Китайские автомобили», до последнего времени пикап Tunland предлагался от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 599 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Модель оснащалась турбодизельным двигателем Cummins 2.8 мощностью 163 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Особенностью пикапов были пятиместная кабина, рамная структура, рессорная задняя подвеска и подключаемый полный привод.

Автостат напомнил, что Foton Tunland был представлен на российском рынке в 2015 году как доступная альтернатива Mitsubishi L200, с которым у Tunland прослеживаются явные внешние сходства. Тем не менее, с тех пор было продано лишь 295 автомобилей этой модели.

Стоит отметить, что Foton и не делает ставку на легковые и легкие коммерческие автомобили, специализируясь на грузовых. А потому сокращение линейки вряд ли скажется на положении бренда в России. В то же время ранее компания анонсировала появление обновленного Tunland, у которого, в частности, появится развитый пластиковый обвес и тачскрин мультимедийной системы.

Напомним, прошлой осенью компания Foton продлила Одобрение типа транспортного средства на внедорожник Foton Sauvana, которое будет действовать до 8 октября 2022 года. Модель по-прежнему будет выпускаться на конвейере калининградского завода «Автотор». Foton Sauvana обладает габаритными размерами 4830×1910×1885 мм, дорожным просветом 220 мм, а также мощной лонжеронной рамой в основе конструкции. Независимо от комплектации Foton Sauvana оснащается необходимыми для езды по бездорожью системами помощи при подъеме и спуске, ABS, EBD, а также системой автоматически подключаемого полного привода и дифференциалом повышенного трения заднего моста.

Foton Sauvana доступен на российском рынке с двумя версиями бензинового двигателя объемом 2,0 литра: мотором мощностью 201 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач Aisin, а также с 217-сильным двигателем и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач ZF. Стоимость модели составляет от 1 млн 839 тыс. 900 рублей до 2 млн 074 тыс. 900 рублей, в зависимости от комплектации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Foton реализовали 179 автомобилей, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.