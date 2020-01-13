Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд автомобилей в России

Речь идет о появлении четырех новых моделей

Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество “Пежо”), управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

“У нас есть план продуктового развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в России будет существенно дополнена. Мы, конечно же, не будем ограничиваться двумя моделями (Zafira Life и Grandland X – прим.ТАСС). В конце первого квартала 2020 года мы планируем запустить в производство фургон Vivaro. В планах на этот год запуск на российском рынке еще до трех моделей. То есть, по итогам 2020 года, если у нас все получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями”, – отметил он.

О каких моделях Opel идет речь Володин не уточнил, однако отметил, что у компании есть планы по выводу на российских рынок автомобилей массового сегмента.

“Возвращая Opel на российский рынок, мы не сфокусированы на незамедлительном финансовом результате. Мы возвращаем в великую страну великий бренд и делаем это долгосрочно, смотря в горизонте 10 лет”, – добавил Володин.

Возвращение Opel

О перезапуске бренда в России Opel официально объявил в середине декабря 2019 года. Продажи стартовали с двух моделей: импортного кроссовера Grandland X и минивэна Zafira Life, который собирается на заводе автоконцерна в Калуге. Сейчас Opel официально сотрудничает с 11 дилерами, которые расположены в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе.

Автоконцерн General Motors, куда ранее входил Opel, в 2015 году объявил о значительном пересмотре планов на российском рынке, отказавшись практически от всех своих производственных площадок. Также компания объявила о снятии с российского рынка бренда Opel и всех массовых моделей Chevrolet, сохранив на рынке только премиальные модели последнего, а также бренд Cadillac. В 2017 году Groupe PSA выкупила марку Opel у General Motors.