LADA рассказала об итогах работы в 2019 году. Доля рынка: 20,6%

Итоги 2019 года: рост продаж в РФ на 1%

LADA Granta – №1 в РФ, LADA Vesta – №2

Доля рынка в РФ – 20,6 %

LADA успешно завершила 2019 год: в России продано 362 356 автомобилей, что на 1% выше, чем в 2018 году. Обновление модельного ряда LADA и выгодные условия покупки автомобилей обеспечили рост даже на фоне падения рынка (по предварительной оценке, снижение составило 2%), при этом доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,0% до 20,6%.

LADA является лидером российского рынка, значительно опережая ближайшего конкурента. Второй год подряд Granta и Vesta являются самыми популярными автомобилями в РФ: по итогам 2019 года на первом месте LADA Granta с результатом 135 831 автомобиль (+27,8% к 2018 году). На втором месте – LADA Vesta: продано 111 459 автомобилей этого семейства (+2,9% к 2018 году).

Сеть дилерских центров в России у АвтоВАЗа самая крупная – 301 ДЦ. 14 дилеров открылось 2019 году.

В Топ-10 российского авторынка также вошла пассажирская версия универсала LADA Largus с результатом 43 123 проданных автомобилей. В 2019 году россияне приобрели всего 52 397 автомобилей семейства Largus, из них 9 274 – коммерческие модели.

Общий результат продаж LCV – 11 052 единицы, что составляет более 90% от суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.

Топ-3 регионов с наибольшим объемом продаж LADA по итогам 2019 – Москва и Московская область, Самарская область и Республика Татарстан. Здесь реализовано 85 330 автомобилей или 24% от всего объема продаж.

Одновременно с ростом популярности LADA в России увеличились и экспортные продажи: за рубежом реализовано около 50 тысяч автомобилей, что на 32% больше, чем в 2018 году (и в три раза больше по сравнению с началом 2017 года).

Наиболее емкими рынками остаются: Беларусь (Продажи: 16000 шт. Доля: 25,7%) и Казахстан (Продажи: 15000 шт. Доля: 21,8%), а также Азербайджан, где LADA также является брендом №1. В Узбекистане за 2019 год продано 6600 автомобилей LADA, АвтоВАЗ вышел на долю рынка в 21,8% заняв второе место. В 2019 году бренд LADA вышел на рынок Монголии, запустил производство Lada Granta в Египте.

«В 2020 году LADA ставит своей целью сохранение лидирующей позиции по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника NIVA в модельный ряд LADA. В этом году мы продолжим устойчивое развитие дилерской сети, а также экспортных рынков. Безусловно, одной из важнейших задач было и остается повышение уровня удовлетворенности наших клиентов», – отметил Оливье Морне, Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу.

В начале декабря 2019 АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций GM-AVTOVAZ у американской компании. По словам Оливье Морне: “Объемы производства Niva на бывших мощностях GM сохранятся и сокращения сотрудников не планируется – Niva 4×4 и Chevrolet Niva сохраняют высокую популярность на рынке”.