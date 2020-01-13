Девять станций метро откроются в Москве в 2020 году

Девять станций метро откроются в Москве в 2020 году
13 января 10:11 2020

В 2020 году в столичном метрополитене откроют девять новых станций. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы

Планируется построить новые участки Некрасовской и Большой кольцевой линии (БКЛ). На западном участке БКЛ планируется открыть станцию «Улица Народного Ополчения» в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. Еще одной станцией на этом участке станет «Карамышевская», которая будет расположена в северной части Мневниковской пойме. На ее базе планируется создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Мневники» с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами – как сообщают Известия.

На северо-восточном участке БКЛ планируется открыть станции «Электрозаводская» (с пересадкой на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и платформу Казанского направления МЖД), «Лефортово» и «Авиамоторная» (с пересадкой на одноименную станцию Калининской линии).

На 2020 год запланировано открытие второго участка Некрасовской линии длинной 11,7 км. В ее состав войдут станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» с которой можно будет сделать пересадку на одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК) и БКЛ. На первое время в состав Некрасовской линии также войдет новая станция «Авиамоторная».

Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие второго участка Некрасовской линии от «Косино» до «Авиамоторной» запланировано на март.

Девять станций метро откроются в Москве в 2020 году

На тему:

  Article "tagged" as:
метроМосква
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Первые фото нового купе Porsche 911

Первые фото нового купе Porsche 911 0

Производство Mitsubishi в России локализовано на 20%

Производство Mitsubishi в России локализовано на 20% 0

Ещё шесть взлетно-посадочных полос построит аэропорт Домодедово

Ещё шесть взлетно-посадочных полос построит аэропорт Домодедово 0

write a comment

2 комментария

  1. Виктор Нечипоренко
    13 января, 10:16 #1 Виктор Нечипоренко

    А у нас Киев.
    Москва нас не интересует.
    Давайте у себя под носом смотреть.

  2. Николай Лапшин
    13 января, 10:22 #2 Николай Лапшин

    Вот, бы у нас в Екб так метро строили!

Only registered users can comment.