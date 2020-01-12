В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам

Большинство из них можно купить дешевле 20 000 евро или 1,36 млн рублей, тогда как новый Гелендваген обойдется примерно в шесть раз дороже.

Все продающиеся внедорожники выпущены под маркой Punch. Свои 57, а то и 200 тысяч километров они проехали во время службы в вооруженных силах Австрии и Швейцарии. Специально для армии они получили двухдверный кузов с матерчатой или жесткой крышей.

Как известно Автоновостям дня, среди армейских Геликов есть как относительно «свежие» экземпляры 1996 года выпуска, так и ретро-экземпляры конца 80-х. Под капотом они оснащены 2,3-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 116 л.с., работающим в сочетании с гидромеханической АКПП и полным приводом.