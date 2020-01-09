Марка Ravon выпустит ультрабюджетный автомобиль – конкурент Lada

Узбекская фирма “Узавтосаноат”, владеющая брендом Ravon, планирует выпуск “народного” автомобиля, который будет способен побороться за российских покупателей с лидером рынка – отечественной Lada

“Наши традиционные рынки сбыта – Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан, в последнее время активно работаем с Афганистаном. На крупнейшем нашем экспортном рынке, в России, в прошлом году всего было продано более 1,7 млн автомобилей, лидирует в нашем сегменте Lada и корейские производители. Почему они лидируют? Они смогли дооснастить свою продукцию, у них есть дополнительные опции: мультимедийная система, круиз контроль, климат-контроль и другие”, – приводит слова главы управления развития продаж и экспорта компонентов Шухрата Мирсамукова местное издание Podrobno.

По данным Quto, подробностей о проекте топ-менеджер не привел. По предварительным данным, машина будет построена на базе новой модели GM – Chevrolet Onix, выпуск которой будет налажен на сборочных площадках в Китае и Бразилии в 2020 году.

“Наш новый автомобиль, который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, сможет переломить ситуацию. Мы надеемся и верим в это, так как эта продукция абсолютно новая и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она их гораздо превышает”, – добавил Мирсамуков.

Автомобиль построен на модульной платформе GEM. Какие именно моторы получит транспортное средство, пока не сообщается. Зато известно, что в базовой версии модель оборудована кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и радиоприемником, более дорогие версии оснащаются информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида, системой бесключевого запуска двигателя, шестью подушками безопасности, климат-контролем, датчиком света и беспроводной зарядкой.