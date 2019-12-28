Volkswagen показал робота для зарядки электромобилей

Компания Volkswagen предлагает альтернативу стационарным зарядным терминалам для электрокаров – автономных роботов-заправщиков, которые смогут подзаряжать батареи практически в любом месте

Например, на подземных парковках или в других местах, где установка зарядных терминалов может быть довольно дорогостоящей.

Робот представляет собой автономный комплекс, который ориентируется в пространстве с помощью камер, лазерных сканеров и ультразвуковых датчиков. Он способен управлять несколькими мобильными аккумуляторами одновременно, доставлять их к транспортным средствам, подключать, а затем собирать и отвозить на подзарядку.

Емкость каждого мобильного накопителя 25 кВт/ч, но есть и поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт/ч. Вызвать робота-заправщика можно через мобильное приложение. Также робот может самостоятельно подъехать к электрокару, «пообщавшись» с автомобилем при помощи технологии V2X (Vehicle-to-Everything).

Источник Autoua.net.