В России выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности

В России до сих пор эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности, сообщили «Известиям» в Росстандарте

Эти системы ставились на машины двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Во время аварии устройство может взорваться, разлететься на куски и травмировать людей в салоне. Подушки-убийцы уже унесли жизни как минимум двух десятков человек за рубежом, сотни получили ранения. В нашей стране отзывная кампания идет уже несколько лет, но многие автовладельцы игнорируют ее — это создает угрозу для них самих и пассажиров, предупреждают производители и эксперты.

Убийцы на колесах

Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Тakata установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России, рассказал «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000–2014 годов выпуска.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне, — сказал он. — Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру».

Системы пассивной безопасности Тakata ставились на два десятка брендов. Помимо перечисленных выше, ими также комплектовались автомобили Mazda, Honda, Chrysler, Isuzu, американских гигантов Ford и General Motors, электромобили Tesla.

Проблема подушек Тakata — в блоке газогенератора. Даже в небольшой аварии он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель.

Отзыв машин в России проводится в рамках глобальной сервисной кампании, которая длится уже шесть лет в разных странах — США, Канаде, Мексике и др. По данным Reuters, проблемные подушки Takata стоили жизни как минимум 24 автомобилистам, еще 290 были травмированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

Подушки-убийцы также стали причиной финансового краха самой Takata. В 2017 году она обанкротилась на фоне колоссальных убытков, вызванных штрафами от регуляторов (только в США ей пришлось заплатить $1 млрд) и затратами на отзыв автомобилей. В 2018-м корпорация была выкуплена за $1,6 млрд консорциумом инвесторов во главе с американской Key Safety Systems («дочка» китайской Ningbo Joyson Electronic). Сумма не включала обязательства японской корпорации по отзыву автомобилей, которые оценивались в $10 млрд. В разных странах была произведена замена подушек безопасности Takata на 100 млн автомобилей.

В Key Safety Systems (в настоящее время — Joyson Safety) на уточняющие вопросы «Известий» на момент сдачи номера не ответили.

В Росстандарте уточнили, что в РФ не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. Тем не менее риски велики, добавил представитель ведомства. Он уточнил, что проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.

Объезжая автосервисы

В российском представительстве Nissan подтвердили «Известиям» проведение кампании. По словам представителя марки в России Романа Скольского, отзыву подлежали порядка 490 тыс. автомобилей Nissan (Almera, Teana, Patrol, X-Trail и др.), часть из них уже прошла сервисные процедуры.

В Toyota в России сообщили, что сервисная кампания проводится в несколько этапов начиная с 2015-го. Отзыву подлежат около 400 тыс. машин этой марки.

«Мы настоятельно рекомендуем владельцам Toyota 2001–2015 годов выпуска убедиться, что автомобиль не подпадает под отзывную кампанию. Работы занимают 1–2 часа, включают замену газогенератора на устройство другого типа», — сказала «Известиям» представитель бренда в РФ Наталья Астафьева.

В Mitsubishi «Известиям» сказали, что отзывные кампании были объявлены в период с 2016-го по 2018-й, затрагивают модели Pajero (2007–2012 годы выпуска), Lancer (2004–2009), L-200 (2007–2012), Galant (2007–2010). Общее количество автомобилей, подлежащих проверке, составляет почти 250 тыс. штук.

BMW объявляла в конце октября 2019-го отзыв более 4 тыс. автомобилей 3-й и 5-й серий с проблемными японскими подушками. На запрос «Известий» в компании не ответили.

На днях Subaru также объявит масштабную акцию по отзыву 42 тыс. машин с подушками безопасности Takata, сообщил «Известиям» источник на авторынке. Речь идет о моделях Tribeca, Legacy, Impreza, Forester, реализованных в стране в 2005–2011 годах. Представитель Subaru в РФ Наталия Руденко подтвердила, что такая кампания готовится.

Также аналогичную кампанию сейчас проводит Honda, сообщили «Известиям» в российском представительстве. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 2001 по 2015 год. Это модели Jazz, Civic, Accord, CR-V, Pilot. Примерное число машин, которые должны пройти сервисное обслуживание, в компании не назвали.

По словам Романа Скольского, проблема в том, что большинство автомобилей с потенциально опасными подушками безопасности довольно старые. Как правило, они эксплуатируются в регионах, и не все знают о необходимости прохождения сервиса, отметил он. В Росстандарте подтвердили, что владельцы автомобилей старше 10 лет зачастую не обращают внимания на сервисные кампании.

По данным «АвтоСпецЦентра», в РФ практически каждый третий хозяин постгарантийного автомобиля игнорирует уведомления об отзыве машины.

«Особенно это касается старых авто — люди не хотят тратить время или не верят, что ремонт будет бесплатным», — сообщили «Известиям» в пресс-службе дилера.

Причина — низкая информированность водителей, считает глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

«Дело в том, что после гарантийного периода (составляет 3–5 лет у разных марок. — «Известия») хозяин авто забывает дорогу к дилеру. И он просто не знает об очередной сервисной кампании, а пробивать по VIN-номеру на сайте ему некогда», — сказал «Известиям» эксперт.

При этом у дилера не всегда есть актуальные данные о старой машине, которая могла сменить пятого хозяина. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо более тесное взаимодействие между госорганами (ГИБДД, Росстандарт), автопроизводителями и дилерами — особенно когда речь идет о жизни людей.

С 2014 года Росстандарт по разным причинам отозвал более 4 млн автомобилей, произведенных для отечественного рынка. За неполный 2019 год количество отозванных машин превысило 482 тыс.