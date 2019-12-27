Toyota Mark II сняли с производства

Toyota Mark II сняли с производства
27 декабря 15:11 2019

Японская компания приняла решение снять с конвейера автомобиль Toyota Mark II, который является одной из моделей, простоявших на конвейере более 50 лет

По данным «Твое Авто», в Японии завершили производство седана, а причиной стал низкий спрос.

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год. За все время модель сменила 11 поколений и разошлась тиражом в количестве 6,5 млн экземпляров. Больше всего машин было реализовано в 1989 год, когда клиентам передали порядка 210 тысяч единиц.

Последние Toyota Mark II выпускали в версии с 2,5-литровым бензиновым мотором, пару которому составляет 6-ступенчатый автомат.Toyota Mark II сняли с производства

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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