Tesla Model Y с двумя моторами сняли на видео

В Калифорнии проходят испытания полноприводного электрического кроссовера – Motor

Шпионы заметили прототип Tesla Model Y во время дорожных тестов в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. На багажной двери электромобиля можно заметить шильдик Dual Motor Performance, указывающий на двухмоторную силовую установку. Такой кроссовер имеет полный привод и способен разгоняться до 97 километров в час за 3,5 секунды.

Ранее в Tesla анонсировали появление в линейке полноприводного Model Y Performance и поделились некоторыми подробностями. Запас хода такого электрокара будет достигать 450 километров, а максимальную скорость ограничат электроникой на отметке 241 километр в час.

Теперь же выяснилось, что двухмоторый электромобиль получит внешние отличия от стандартной версии. Например, тонированные задние стекла, затемненную оптику, черные выдвижные дверные ручки и 19-дюймовые аэродинамические диски Gemini, которые уже доступны для Model 3.

Весной прошлого года были объявлены рублевые цены на Model Y: самый бюджетный электрокар стоит 4,8 миллиона рублей, а топовая версия Performance обойдется в 6,2 миллиона рублей. Первые поставки ожидаются к концу 2020 года.