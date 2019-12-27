Hyundai поддержал благотворительную детскую елку в Аничковом дворце

Hyundai поддержал благотворительную детскую елку в Аничковом дворце
27 декабря 10:16 2019

Завод компании Hyundai Motor в Санкт-Петербурге выступил спонсором детского благотворительного новогоднего праздника в городском Дворце творчества юных — Аничковом дворце

Благотворительные елки для детей при поддержке завода Hyundai Motor здесь проводятся с 2012 года. По традиции во Дворец творчества юных приглашают детей военнослужащих Западного военного округа, которые находятся в длительных служебных командировках, а также детей из числа социально незащищенных слоев населения, в частности, воспитанников военных училищ и подопечных Российского детского фонда.

В этом году праздник посетили около 500 детей. Для них было организовано яркое новогоднее представление с конкурсами и подарками от Деда Мороза.

Административный директор завода Hyundai Motor Андрей Казьмерчук поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом. В своем выступлении он отметил, что одна из важнейших составляющих социальной политики компании — оказывать поддержку подрастающему поколению.

Автомобильный завод Hyundai выступает спонсором детской благотворительной новогодней елки в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных в рамках глобальной благотворительной кампании Hyundai Motor, которая реализуется по всему миру под девизом «Изменим мир вместе».
Hyundai поддержал благотворительную детскую елку в Аничковом дворце

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HyundaiСанкт-Петербург
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AMSRUS
AMSRUS

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