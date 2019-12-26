Завод Белджи выпустил юбилейный автомобиль Geely

В декабре 2019 года на белорусском заводе БЕЛДЖИ был выпущен 20-тысячный автомобиль Geely. Им стал флагманский кроссовер Geely Atlas с турбированным двигателем 1,8T в комплектации Luxury, являющийся бесспорным бестселлером бренда

Важно отметить, что это лишь один из двадцати тысяч автомобилей, собранных на белорусском заводе только в 2019 году.

Автомобильное предприятие БЕЛДЖИ в Борисове работает с осени 2017 года. За недолгую историю завода выпущено более 29 000 автомобилей Geely (моделей Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7). Россия – основной рынок сбыта для БЕЛДЖИ: около 60% всей продукции поставляется именно на российский рынок. Сейчас предприятие БЕЛДЖИ активно расширяет географию реализации автомобилей Geely: ведутся переговоры с такими странами, как Армения, Казахстан, Азербайджан, Украина и другими. Это позволит увеличить производственные мощности завода и, соответственно, объем продаж автомобилей Geely.

Напомним, что флагманский кроссовер Geely Atlas продолжает оставаться самой популярной и продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, представленных на российском рынке. Так, с января по ноябрь 2019 года реализовано 6 518 единиц, что на 197,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по итогам 11 месяцев 2019 года Geely Atlas занимает пятое место среди всех кроссоверов на российском рынке по проценту прироста продаж.

Высокая популярность кроссовера обусловлена появлением в 2019 году долгожданных версий с 1,8-литровым турбированным двигателем, а также умной и технологичной мультимедийной системы Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В целях поддержки клиентов компания Geely предоставляет целый ряд выгодных спецпредложений. К примеру, на новые автомобили Geely Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 распространяется гарантия 5 лет или до 150 000 км пробега. Также до конца года действует акция «Зимняя резина в подарок». По ее условиям, при покупке любого нового автомобиля Geely покупатель получает комплект зимних шин в подарок.

Кроме того, до конца 2019 года действует специальное предложение, согласно которому по программе Trade-in покупатели смогут получить максимальную скидку на покупку Geely Atlas 2019 года выпуска в размере до 170 000 рублей (с учетом НДС) и стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля Geely и приобретаемого кроссовера Geely Atlas. C января 2020 года увеличится стоимость всех комплектаций кроссовера на 30 000 рублей, поэтому декабрь – лучшее время для покупки Geely Atlas.