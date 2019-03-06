Hyundai планируют использование смартфона вместо ключа

Hyundai разрабатывают цифровой ключ, который позволит пользователям открывать и запускать двигатель своего автомобиля Hyundai с помощью смартфона

Цифровой ключ, пришедший на замену традиционному ключу, устанавливается через приложение и может использоваться максимум четырьмя людьми.

Когда смартфон с загруженным цифровым ключом оказывается вблизи двери автомобиля, модуль NFC распознает его и разрешает выполнить действия из заданного списка.

Антенна NFC, через которую осуществляется идентификация для отпирания замка, находится в ручках дверей водителя и пассажира спереди, а антенна для запуска двигателя находится в площадке беспроводной зарядки.

После открытия автомобиля пользователь может запустить двигатель, положив смартфон на площадку беспроводной зарядки в центральной консоли и нажав кнопку старт/стоп на приборной панели.

Бортовой компьютер запоминает настройки текущего пользователя. Когда происходит идентификация ключа, соответствующие настройки автоматически применяются, включая положение боковых зеркал, сидений и рулевого колеса, элементов управления аудио-, видео-, навигационной системой (AVN) и проекционного дисплея.

Цифровой ключ Hyundai позволяет с помощью смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами. По каналу Bluetooth Low Energy (BLE) можно закрывать и открывать автомобиль, активировать сигнализацию и запускать двигатель. Кроме того, после выхода на рынок автомобилей с функциями автоматической парковки ожидается, что ими также можно будет управлять дистанционно.

Уровень доступа к разным функциям автомобиля можно настраивать для каждого пользователя на определенный период. Владелец автомобиля может установить продолжительность использования автомобиля или ограничить эксплуатацию только набором разрешенных функций для автомобилей, которые сдаются в аренду. Например, можно будет разрешать курьеру открывать багажник для доставки посылки.

После широкого распространения каршеринга дополнительное программирование цифрового ключа позволит упростить аренду автомобиля: владельцу и водителю не нужно будет даже встречаться друг с другом, а цифровой ключ будет передаваться через приложение для смартфона.

Помимо того, что автомобиль Hyundai станет значительно легче использовать в системах каршеринга, в будущем усовершенствованный цифровой ключ позволит, например, активировать предупреждение, если автомобиль превышает заданную скорость или покидает разрешенную территорию.

На случай, если автомобиль нужно отдать парковщику, или при посещении мастерской, когда передавать цифровой ключ нецелесообразно, предоставляется смарт-ключ или ключ-карта.

Hyundai Motor Group планирует постепенно внедрить эту технологию в своих новых серийных автомобилях позже в этом году.