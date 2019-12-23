Volkswagen планирует представить 34 новинки в 2020 году

В 2020 году Volkswagen готовится представить 34 новинки. Среди них два представителя электрической линейки ID. Кроме того, компания готовит к дебюту ещё шесть электрокаров и гибридов

В их числе окажется Golf GTE – модификация поступить в продажу после того, как на рынок выйдут «обычные» версии хэтчбека (машины отправятся к дилерам весной 2020-го).

Из 26-ти не «зелёных» новинок чуть меньше половины – 12 моделей – придётся на автомобили сегмента SUV. Это неудивительно, ведь популярность кроссоверов растёт с каждым годом во всём мире. Напомним, на бразильский рынок в 2020-ом должен выйти компактный купеобразный паркетник Nivus. Впоследствии модель начнут продавать и в Европе, а производство машин для Старого Света наладят в Испании.

В США, Аргентине и России компания начнёт продавать небольшой кросс, который сейчас доступен только в Китае под именем Tharu (на экспортных рынках он, вероятно, получит имя Tarek).

Также в США в следующем году ожидается обновлённый Atlas. Помимо этого, ожидается появление версии Atlas Cross Sport (в Китае это Teramont X). Ещё одной новинкой в Поднебесной может стать большой трёхрядный кросс, чьим прототипом является SMV (был представлен весной 2019-го).

В числе других новинок Volkswagen минивэн Viloran: его прототип был представлен в ноябре 2019-го на автосалоне в Гуанчжоу. Он пока что анонсирован лишь для китайского рынка. Модель выйдет на рынок в первой половине следующего года. Также компания может представить пикап «по мотивам» Tarok (концепт показали в ноябре 2018-го).

В компании заявили о том, что бренд потратит 19 млрд евро на дальнейшую разработку технологий (сумма рассчитана до 2024 года). Из них 11 млрд евро пойдут на развитие электрокаров.

Источник AUTO-Consulting.