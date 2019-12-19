Пикап Tesla Cybertruck не допустят к европейским дорогам

Электрический пикап Tesla Cybertruck не будет одобрен в Германии из-за несоответствия европейским требованиям безопасности

Компании Tesla придется серьезно доработать пикап Cybertruck, чтобы получить возможность продавать автомобиль на европейский рынок. По мнению эксперта организации SGS-TUV Saar GmbH Штефана Теллера инновационные особенности могут помешать пикапу пройти сертификацию в Европе. В интервью Spiegel Теллер ояснил, что Cybertruck представляет опасность не только для пешеходов, но и для самих пассажиров и дело не только в конструкции головной оптики, отсутствии боковых зеркал или стеклоочистителей.

Как сообщает Autoua.net, угловатый кузов пикапа изготовлен из бронированной стали, а по требованиям Европейского Союза передняя часть автомобиля не должна быть жесткой. В случае наезда на пешехода бампер и капот должны сминаться и таким образом сводить к минимуму нанесенные травмы. Сомневается эксперт и в наличии в конструкции пикапа зон программируемой деформации. При столкновении с другим автомобилем кузов пикапа, по всей вероятности, не пострадает, а пассажиры во время удара окажутся не защищенными, поскольку подушки безопасности им не помогут.

Тогда как в США автопроизводители могут самостоятельно подтверждать, что их транспортные средства пригодны к эксплуатации, в Европейском Союзе, в частности, в Германии сертификацию проводят органы власти и независимые технические службы по утвержденной процедуре. Чтобы получить допуск дорогам, автомобилю необходимо соответствовать, по меньшей мере, пятидесяти требованиям из шестидесяти.