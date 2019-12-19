Hyundai i30 N TCR второй год подряд выиграл титул FIA WTCR

Пилот BRC Hyundai N Squadra Corse Норберт Михелис (Norbert Michelisz) выиграл Кубок мира по кольцевым гонкам в классе «туринг» WTCR 2019 и подтвердил лидерский статус Hyundai i30 N TCR в категории TCR

Венгерский пилот завоевал титул на Sepang International Circuit в заключительной гонке сезона WTCR в Малайзии. Этот захватывающий этап стал достойным финалом исключительно напряженного чемпионата — все три гонки прошли в один день, а завершающий заезд состоялся в вечернее время под искусственным освещением.

В пятницу Михелис увеличил отрыв от преследователей в чемпионате, дважды завоевав поул-позицию по итогам квалификационных заездов и взяв причитающиеся за это десять очков. Но гораздо важнее оказалась доминирующая победа в первой гонке, позволившая еще больше нарастить преимущество. Это было очень кстати, поскольку его ближайший конкурент одержал победу во второй гонке, проходившей в тяжелых погодных условиях, в результате финал обещал быть крайне напряженным.

Михелис уступил лидерство на старте, однако сохранил спокойствие и аккуратно провел гонку, добившись результата, который гарантировал ему титул. После применения штрафов к соперникам он переместился с пятого места на четвертое и сохранил за собой лидирующую позицию в Кубке, набрав к концу года в общей сложности 372 очка, на 23 очка больше, чем у ближайшего преследователя.

Завоевав титул WTCR, Михелис повторил успех своего напарника Габриэля Тарквини (Gabriele Tarquini), который выиграл титул среди пилотов в первом сезоне этой серии на i30 N TCR в 2018 году. Тарквини, в роли действующего чемпиона, шел среди лидеров сезона 2019, выиграл две гонки и по итогам года занял восьмое место в чемпионате.

Михелис, в свою очередь, одержал пять побед: на Северной петле Нюрбургринга, городской трассе Вила Реал, китайском автодроме Ningbo International Speedpark, японской Судзуке и, наконец, в Малайзии. Кроме того, еще пять раз он занимал место на подиуме, включая серебро на Хунгароринге, где в заключительной гонке выходных два i30 N TCR второй сезон подряд взяли золотой дубль.

Учитывая темп автомобиля и мастерство двух пилотов, неудивительно, что команда BRC Hyundai N Squadra Corse завершила турнир на лидирующих позициях в командном зачете.

Выходные в Сепанге (Малайзия) начались с возможности выиграть титул. Оба пилота команды поднялись на подиум в первой гонке в Малайзии и перед заключительными заездами она по очкам приблизилась к лидерам. Однако несмотря на все попытки, они смогли лишь сохранить свои места в классификации и принесли BRC Racing Team второе место второй год подряд.

Вторая команда BRC Hyundai N Lukoil Racing Team, в которой выступают еще два i30 N TCR, финишировала на шестом месте, а ее пилоты Ники Кэтсбург (Nicky Catsburg) и Аугусто Фарфус (Augusto Farfus) заняли 13-е и 15-е место в зачете пилотов соответственно.

В общей сложности клиентские команды Hyundai завоевали шесть поул-позиций, показали три самых быстрых круга, 18 раз поднимались на подиум и одержали 7 побед в сезоне из 30 гонок. Серия WTCR 2019, в которой участвуют семь автопроизводителей, является главным гоночным турниром в классе «туринг», самым конкурентным и зрелищным чемпионатом благодаря исключительно удачному регламенту TCR. Титул, завоеванный Михелисом в 2019 году в упорной борьбе с новыми и уже знакомыми соперниками, подтверждает, что i30 N TCR — это лучший автомобиль в этой категории.

«Я невероятно счастлив, что могу назвать себя победителем WTCR – Кубка мира в классе «туринг», — поделился своими впечатлениями Норберт Михелис. — Это потрясающее ощущение и достойная награда после напряженного дня. С самого начала этапа i30 N TCR был по-настоящему быстр, но разные условия гонок серьезно усложнили борьбу за итоговый результат. Это титул в зачете пилотов, однако завоеван он при помощи всей команды. Я добился победы только благодаря отличному автомобилю и замечательной команде. Габриэль Тарквини оказался одним из первых, кто поздравил меня, когда я пересек финишную черту. Повторить его победный сезон в WTCR — это удивительное достижение для меня, для всей команды BRC Racing Team и для подразделения Hyundai Motorsport Customer Racing, которое разработало i30 N TCR». «Я горжусь тем, что за два года выступлений еще один пилот из BRC Racing Team за рулем Hyundai i30 N TCR побеждает в WTCR – Кубке мира FIA в классе «туринг», — заявил Андреа Адамо (Andrea Adamo), директор Hyundai Motorsport. — Норберт без преувеличения замечательный гонщик, и в этом очень плотном сезоне он полностью заслужил первое место. Чтобы взять титул, ему нужно было справиться с волнением и уверенно выступить в Малайзии, и он сделал ровно то, что от него требовалось. Норберт победил на пяти таких разных трассах, как Северная петля и Вила Реал, что говорит о том, насколько универсален наш i30 N TCR. Этот автомобиль способен справиться с любыми задачами в сезоне WTCR или в любой другой серии TCR и показать великолепный результат».