Новинки от Porsche на Франкфуртском автосалоне

Компания Porsche в будущем делает ставку на три технологии автомобильных приводов: эмоциональные бензиновые двигатели, мощные плагин-гибриды и – начиная с настоящего момента – чисто электрический привод

Эта стратегия нашла свое отражение в восьми новинках, которые Porsche представит на 68-м Международном автомобильном салоне IAA во Франкфурте с 12 по 22 сентября 2019 года. Внимание на выставке будет сфокусировано на первом полностью электрическом спорткаре бренда – Taycan в версиях Turbo и Turbo S. Также будут представлены три новые гибридные модификации линейки Cayenne, новый Macan Turbo и 911 Carrera в вариантах купе и кабриолет. Кроме того, будет продемонстрирован автомобиль, с которым Porsche в ноябре стартует в чемпионате ABB FIA Формулы E: Porsche 99X Electric.

Пресс-конференция Porsche пройдет во вторник 10 сентября в 11:15 (по центральноевропейскому времени) на выставочном стенде Porsche в здании Hall 3.0, стенд A12.

12-дневная постоянная программа Porsche на стенде

В течение всей выставки на стенде Porsche будут работать эксперты из разных технических департаментов компании. Они впервые познакомят посетителей с актуальными аспектами и тенденциями, связанными с брендом Porsche. Основное внимание в докладах, интервью и дискуссиях будет уделено новому Porsche Taycan. Сотрудники конструкторского, дизайнерского и маркетингового отделов разъяснят детали первого Porsche с полностью электрическим приводом. Кроме того, будут подробно освещены вопросы автоспорта и Формулы E, инновационных технологий будущего, игровые и киберспортивные темы.

Обзор программы на стенде Porsche на Франкфуртском автосалоне 2019:

В среду, 11 сентября, в 13:30 состоится совместная пресс-конференция Porsche и Sony, в ходе которой компании анонсируют расширение стратегического партнерства.

В среду, 18 сентября, Porsche проведет «День автоспорта». Посетителей автосалона ждет презентация болида Porsche для Формулы E и, помимо прочего, часовая автограф-сессия с гоночными пилотами.

«День Next Vision» в пятницу, 20 сентября, будет посвящен темам будущего. Эксперты обсудят тему трансформации городской среды и новые технологии в автомобильной промышленности.

В ходе двух «Дней киберспорта» в субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, состоится серия заездов в гоночных симуляторах, в которой смогут принять участие как профессиональные киберспортсмены, так и любители.

Специально для продолжительной программы, охватывающей дни для прессы, представителей промышленности и общественности, компания Porsche установит дополнительную сцену, у которой впервые будут размещены сидячие места. Она расположится позади основной сцены.