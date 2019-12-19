Голос электрокара: особое звучание двигателя Volkswagen ID.3

В выставочном центре DRIVE (Берлин) в рамках мероприятия Future Sound прошла презентация звучания модели ID.3. Практически бесшумная работа электродвигателя дает безграничные возможности по созданию уникального фирменного звучания электромобиля, которое позволит привлечь внимание не только к нему, но и к марке. В связи с этим в ближайшем будущем электромобили Volkswagen можно будет узнать по их особому звучанию.
На низкой скорости электрокары практически бесшумны. Поэтому при движении в черте города значительно возрастает риск аварийных ситуаций с участием пешеходов и велосипедистов.
По этой причине будущие модели ID. Будут оснащены системой звукового предупреждения о присутствии транспортного средства (АВАС). Эта система будет имитировать звуки движущегося автомобиля, включаясь в начале движения и до достижения скорости 30 км/ч, а также при движении задним ходом.
Звуки, издаваемые системой АВАС в модели ID.3, слышны внутри и снаружи автомобиля на скорости до 30 км/ч. В салоне хорошо различимы разнообразные звуки движения, которые меняются в зависимости от скорости и положения педали акселератора. Как только электромобиль разгонится выше 30 км/час, звук, издаваемый при движении, и шум двигателя электрокара можно будет услышать более отчетливо.
«Звучание электрокара имеет особо важное значение не только в связи с требованиями безопасности при движении на низкой скорости. Благодаря тому, что при движении электрокаров отсутствуют механические звуки, мы можем сами разработать для них свой уникальный голос, – рассказал Клаус Бишофф (Klaus Bischoff), глава подразделения Volkswagen Design. – Модель ID.3 выглядит максимально надежной, безопасной и невероятно мобильной: с ней вы доедете куда угодно».
C 2014 года www.amsrus.ru
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