Голос электрокара: особое звучание двигателя Volkswagen ID.3

Марка Volkswagen впервые представила звук двигателя своего нового электромобиля ID.3 в выставочном центре DRIVE. Volkswagen Group Forum (Берлин)

В будущем модели ID. будут оснащены генераторами шума, функционирующими на скорости до 30 км/ч

Над звучанием ID.3 специалисты подразделения Volkswagen Design работали совместно с композитором Лесли Мандоки

Начиная с июля 2019 года все новые электромобили оснащаются системой, имитирующей шум движения

В выставочном центре DRIVE (Берлин) в рамках мероприятия Future Sound прошла презентация звучания модели ID.3. Практически бесшумная работа электродвигателя дает безграничные возможности по созданию уникального фирменного звучания электромобиля, которое позволит привлечь внимание не только к нему, но и к марке. В связи с этим в ближайшем будущем электромобили Volkswagen можно будет узнать по их особому звучанию.

На низкой скорости электрокары практически бесшумны. Поэтому при движении в черте города значительно возрастает риск аварийных ситуаций с участием пешеходов и велосипедистов.

По этой причине будущие модели ID. Будут оснащены системой звукового предупреждения о присутствии транспортного средства (АВАС). Эта система будет имитировать звуки движущегося автомобиля, включаясь в начале движения и до достижения скорости 30 км/ч, а также при движении задним ходом.

Новый ID.3 – легкое звучание

Звуки, издаваемые системой АВАС в модели ID.3, слышны внутри и снаружи автомобиля на скорости до 30 км/ч. В салоне хорошо различимы разнообразные звуки движения, которые меняются в зависимости от скорости и положения педали акселератора. Как только электромобиль разгонится выше 30 км/час, звук, издаваемый при движении, и шум двигателя электрокара можно будет услышать более отчетливо.

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