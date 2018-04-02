Добрались и до Mini 12

Мировая премьера Mini Electric состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 2018.

Электрическая версия классического Mini совмещает в себе узнаваемый образ самого любимого во всем мире компактного автомобиля и передовые технологии для городской мобильности будущего. Благодаря уникальной модели бренд MINI громко заявляет о намерении сохранить свой яркий характер и поддерживать инновационные разработки, нацеленные на максимальное снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Классический автомобиль Mini в электрической вариации – результат воображаемого путешествия во времени технических специалистов MINI, которые начали еще одну главу в истории модели. Один из самых популярных автомобилей второй половины 20 века теперь станет настоящим послом доброй воли в вопросах экологической осведомленности и ответственной мобильности будущего.

Классический Mini Electric станет единственным в своем роде. Основой для новой модели послужил тщательно переработанный образ классического Mini Cooper. Необычное красное оформление кузова автомобиля ярко контрастирует с белой крышей и характерными полосами на капоте, а также желтым логотипом MINI Electric, расположенным на передней части кузова и ступицах колес. Электрический автомобиль отвечает высоким стандартам бренда как в вопросе дизайна, так и технической составляющей. Мощный электрический мотор еще больше усиливает картинговые ощущения при управлении автомобилем, благодаря которым «маленький британец» получил мировую известность.

Городская электромобильная среда вскоре пополнится другим новым участником – абсолютно новой моделью бренда MINI, отличающейся несравненной харизмой, индивидуальным стилем и динамичным характером. Концепт MINI Electric был представлен на Международном автосалоне 2017 во Франкфурте и является первым электрическим автомобилем MINI, серийная версия которого увидит свет в 2019 году, в 60 годовщину появления классического Mini. Полностью электрическое транспортное средство находится в стадии активной разработки. Впервые оно будет построено на платформе 3-дверного MINI на заводе MINI в Оксфорде.

«Британец» MINI снова и снова доказывает свою роль первопроходца в сфере ответственной мобильности. В 2008 году компания представила инновационный MINI E, созданный на основе предшествующей версии современного 3-дверного MINI. Более 600 экземпляров были выведены на дороги по всему миру, благодаря чему удалось собрать данные о повседневном использовании электрокаров. На основе этих исследований в 2013 году был разработан BMW i3, имевший ошеломительный успех среди поклонников баварского концерна (средняя потребляемая мощность – 13,6 – 13,1 кВт/100 км, средний уровень выброса СО2 – 0 гр/км).

MINI сделал еще один шаг навстречу электромобильности, представив первую гибридную модель с технологией plug-In – MINI Cooper SE Countryman ALL4 (средний расход топлива – 2,1 – 2,3 л/100 км, средняя потребляемая мощность – 13,2 – 14 кВт/100 км, средний уровень выбросов CO2 – 49 – 52 г/км). Её силовая установка, состоящая из двигателя внутреннего сгорания и электромотора, в паре с интеллектуальной гибридной системой полного привода развивает максимальную мощность в 224 л.с. Универсальная пятидверная модель в сегменте премиальных компактных автомобилей гарантирует удовольствие от вождения при любых дорожных условиях. Быстрое ускорение автомобилю обеспечивает одновременная работа сразу двух двигателей, а при движении исключительно на электротяге максимальная скорость равна 125 км/ч. Таким образом, MINI Cooper S E Countryman ALL4 делает значительный вклад в успешное развитие BMW Group на рынке электромобилей.