Новые Bentayga Speed и Bentayga Design Series теперь в России

Две версии роскошного внедорожника от Bentley дебютируют на российском рынке

Новый Bentayga Speed – самый быстрый серийный внедорожник в мире с максимальной скоростью 306 км/ч

Bentayga Design Series by Mulliner: роскошные автомобили для ценителей современной британской элегантности

Эффектный дизайн, передовые технологии, исключительные материалы отделки и эксклюзивные опции

Компания Bentley представляет в России сразу две новые версии роскошного внедорожника – Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series, созданные талантливыми британскими мастерами для тех, кто стремится к бескомпромиссной роскоши

Динамичный Bentayga с модифицированным двигателем W12 стал воплощением лучших традиций семейства Speed – автомобилей, созданных для искушенных ценителей стиля и скорости. Лимитированные модели Design Series – новый восхитительный проект ателье индивидуализации Mulliner. Всего 3 автомобиля этой серии доступны в России и эксклюзивно представлены в официальных дилерских центрах марки в Москве.

Кристиан Шлик, глава марки Bentley в России и странах Восточной Европы, отмечает: «В завершение 2019 года мы рады представить российским клиентам сразу две новинки – непревзойденный, самый скоростной внедорожник в мире Bentayga Speed и невероятно стильный, лимитированный Bentayga Design Series, созданный ателье персонализации Mulliner. Такие разные, но неизменно роскошные версии внедорожника станут великолепным предновогодним выбором».

Самый быстрый в мире внедорожник от Bentley – новый Bentayga Speed – предлагает клиентам характерное для моделей Gran Turismo удовольствие – на любых дорогах и при любых дорожных условиях. Новый Bentayga V8 Design Series – исключительно стильный роскошный автомобиль, который не останется незамеченным на дороге благодаря новым эксклюзивным элементам оформления.

Непревзойденная скорость: новый Bentley Bentayga Speed

Новый динамичный и роскошный Bentayga Speed оснащается высокоэффективным модернизированным 6,0-литровым двигателем W12, мощность которого увеличена с 608 до рекордных 635 л. с.; разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. Bentayga Speed получил систему управления динамикой Drive Dynamics, которая включает в себя до восьми режимов вождения: от комфортного до бескомпромиссно спортивного. Глубокое эмоциональное звучание выпускной системы при старте с места и переключение на низкие передачи сочетается с более жесткими настройками подвески, обеспечивая незабываемые впечатления от вождения. Опционально для модели доступны мощные карбон-керамические тормоза.

Уникальный дизайн кузова гармонично сочетается с невероятными показателями производительности нового Bentayga Speed. Динамичный характер роскошного британского внедорожника подчеркивают окрашенные в цвет кузова аэродинамические элементы и внушительный спойлер на двери багажного отделения. Спортивные штрихи в облик роскошного автомобиля привносят уникальная тонировка решетки радиатора и нижней части бампера, эксклюзивные доступные в трех вариантах исполнения 22‑дюймовые колесные диски и фирменные эмблемы Speed. Нижние кромки обеих передних дверей украшают элегантные эмблемы Speed. Еще одной отличительной особенностью версии стали затемненные передние фары и задние фонари, которые особым образом подчеркивают непревзойденный стиль автомобиля.

В роскошном интерьере Bentayga Speed яркие спортивные акценты искусно расставлены с помощью цвета: дополнительную выразительность внутреннему пространству придают контрастная прострочка ромбовидной формы, элегантные эмблемы Speed, накладки на пороги с подсвеченной надписью «Speed» и материал Alcantara, который применен в Bentayga впервые. В качестве опции доступна вышитая на верхней части спинок сидений эмблема Bentley, а для версии Speed – вышитая подобранными в тон либо контрастными нитками надпись «Speed». На передней панели со стороны пассажира размещена изящная эмблема Speed.

Современная роскошь и стиль: новый Bentayga V8 Design Series

Bentayga V8 Design Series – современная и невероятно динамичная версия самого роскошного в мире внедорожника. Лимитированная серия стала своеобразным переосмыслением элегантного и при этом атлетичного облика Bentayga с акцентом на исключительные характеристики и роскошь.

Двигатель V8 мощностью 550 л. с. и 770 Н·м крутящего момента, разгоняет внедорожник до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, при этом максимальная скорость автомобиля достигает 290 км/ч.

В стандартную комплектацию новинки входит набор черных элементов отделки Blackline, в числе которых окрашенная в цвет кузова нижняя накладка переднего бампера и сдвоенные патрубки выхлопных труб с глянцевым черным покрытием, воспроизводящие эмоциональный и глубокий звук двигателя V8. Нижние части передних дверей версии Design Series украшены надписям с названием эксклюзивной серии. Новые семиспицевые колесные диски Mulliner Paragon темно-серого цвета Palladium Grey с эффектом металлик украшены полированными элементами. В числе особенностей Design Series – уникальные самовыравнивающиеся вставки в колесных дисках от специалистов ателье Mulliner – эмблемы с литерой «B» сохраняют вертикальное положение при вращении колес благодаря современному механизму балансировки.

Для Bentayga V8 Design Series специалисты Bentley разработали новые элементы оформления интерьера. В салоне использована эксклюзивная двухцветная отделка. В дополнение к основному цвету кожаной обивки Beluga на выбор предлагается один из четырех контрастных цветов: красный Pillar Box Red, оранжевый Orange, белый Mulliner White и синий Klein Blue. Такое цветовое решение впервые предлагается для модели Bentayga. В числе других уникальных элементов Design Series – перфорированная контрастная обивка центральной части передних и задних сидений. Панель приборов, как и обивка дверей, дополнена глянцевыми ромбовидными вставками из углепластика, специально разработанными для версии Design Series. Отделка консоли и передней панели Piano Black гармонично сочетается с темной цветовой гаммой салона и дополняет выразительный дизайн автомобиля.

Минималистичная двухцветная вышивка на спинке сидений перекликается с наружными эмблемами Design Series. В центре приборной панели расположены элегантные часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Уникальное оформление салона дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах с подсвечиваемой надписью «Bentley». В стандартное оснащение новой версии также входят передние сиденья версии Comfort и перфорированные накладки на педали и площадку для ноги.