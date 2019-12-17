Новые Bentayga Speed и Bentayga Design Series теперь в России

Новые Bentayga Speed и Bentayga Design Series теперь в России
17 декабря 15:11 2019
  • Две версии роскошного внедорожника от Bentley дебютируют на российском рынке
  • Новый Bentayga Speed – самый быстрый серийный внедорожник в мире с максимальной скоростью 306 км/ч
  • Bentayga Design Series by Mulliner: роскошные автомобили для ценителей современной британской элегантности
  • Эффектный дизайн, передовые технологии, исключительные материалы отделки и эксклюзивные опции

Компания Bentley представляет в России сразу две новые версии роскошного внедорожника – Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series, созданные талантливыми британскими мастерами для тех, кто стремится к бескомпромиссной роскоши

Динамичный Bentayga с модифицированным двигателем W12 стал воплощением лучших традиций  семейства Speed – автомобилей, созданных для искушенных ценителей стиля и скорости. Лимитированные модели Design Series – новый восхитительный проект ателье индивидуализации Mulliner. Всего 3 автомобиля этой серии доступны в России и эксклюзивно представлены в официальных дилерских центрах марки в Москве.

Кристиан Шлик, глава марки Bentley в России и странах Восточной Европы, отмечает: «В завершение 2019 года мы рады представить российским клиентам сразу две новинки – непревзойденный, самый скоростной внедорожник в мире Bentayga Speed и невероятно стильный, лимитированный Bentayga Design Series, созданный ателье персонализации Mulliner.  Такие разные, но неизменно роскошные версии внедорожника станут великолепным предновогодним выбором».

Самый быстрый в мире внедорожник от Bentley – новый Bentayga Speed – предлагает клиентам характерное для моделей Gran Turismo удовольствие – на любых дорогах и при любых дорожных условиях. Новый Bentayga V8 Design Series – исключительно стильный роскошный автомобиль, который не останется незамеченным на дороге благодаря новым эксклюзивным элементам оформления.Bentley Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series

Непревзойденная скорость: новый Bentley Bentayga Speed

Новый динамичный и роскошный Bentayga Speed оснащается высокоэффективным модернизированным 6,0-литровым двигателем W12, мощность которого увеличена с 608 до рекордных 635 л. с.; разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. Bentayga Speed получил систему управления динамикой Drive Dynamics, которая включает в себя до восьми режимов вождения: от комфортного до бескомпромиссно спортивного. Глубокое эмоциональное звучание выпускной системы при старте с места и переключение на низкие передачи сочетается с более жесткими настройками подвески, обеспечивая незабываемые впечатления от вождения. Опционально для модели доступны мощные карбон-керамические тормоза.

Уникальный дизайн кузова гармонично сочетается с невероятными показателями производительности нового Bentayga Speed. Динамичный характер роскошного британского внедорожника подчеркивают окрашенные в цвет кузова аэродинамические элементы и внушительный спойлер на двери багажного отделения. Спортивные штрихи в облик роскошного автомобиля привносят уникальная тонировка решетки радиатора и нижней части бампера, эксклюзивные доступные в трех вариантах исполнения 22‑дюймовые колесные диски и фирменные эмблемы Speed. Нижние кромки обеих передних дверей украшают элегантные эмблемы Speed. Еще одной отличительной особенностью версии стали затемненные передние фары и задние фонари, которые особым образом подчеркивают непревзойденный стиль автомобиля.Bentley Bentayga SpeedBentley Bentayga Speed

В роскошном интерьере Bentayga Speed яркие спортивные акценты искусно расставлены с помощью цвета: дополнительную выразительность внутреннему пространству придают контрастная прострочка ромбовидной формы, элегантные эмблемы Speed, накладки на пороги с подсвеченной надписью «Speed» и материал Alcantara, который применен в Bentayga впервые. В качестве опции доступна вышитая на верхней части спинок сидений эмблема Bentley, а для версии Speed – вышитая подобранными в тон либо контрастными нитками надпись «Speed». На передней панели со стороны пассажира размещена изящная эмблема Speed.

Современная роскошь и стиль: новый Bentayga V8 Design Series

Bentayga V8 Design Series – современная и невероятно динамичная версия самого роскошного в мире внедорожника. Лимитированная серия стала своеобразным переосмыслением элегантного и при этом атлетичного облика Bentayga с акцентом на исключительные характеристики и роскошь.

Двигатель V8 мощностью 550 л. с. и 770 Н·м крутящего момента, разгоняет внедорожник до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, при этом максимальная скорость автомобиля достигает 290 км/ч.

В стандартную комплектацию новинки входит набор черных элементов отделки Blackline, в числе которых окрашенная в цвет кузова нижняя накладка переднего бампера и сдвоенные патрубки выхлопных труб с глянцевым черным покрытием, воспроизводящие эмоциональный и глубокий звук двигателя V8. Нижние части передних дверей версии Design Series украшены надписям с названием эксклюзивной серии. Новые семиспицевые колесные диски Mulliner Paragon темно-серого цвета Palladium Grey с эффектом металлик украшены полированными элементами. В числе особенностей Design Series – уникальные самовыравнивающиеся вставки в колесных дисках от специалистов ателье Mulliner – эмблемы с литерой «B» сохраняют вертикальное положение при вращении колес благодаря современному механизму балансировки. Bentayga V8 Design SeriesBentayga V8 Design Series

Для Bentayga V8 Design Series специалисты Bentley разработали новые элементы оформления интерьера. В салоне использована эксклюзивная двухцветная отделка. В дополнение к основному цвету кожаной обивки Beluga на выбор предлагается один из четырех контрастных цветов: красный Pillar Box Red, оранжевый Orange, белый Mulliner White и синий Klein Blue. Такое цветовое решение впервые предлагается для модели Bentayga. В числе других уникальных элементов Design Series – перфорированная контрастная обивка центральной части передних и задних сидений. Панель приборов, как и обивка дверей, дополнена глянцевыми ромбовидными вставками из углепластика, специально разработанными для версии Design Series. Отделка консоли и передней панели Piano Black гармонично сочетается с темной цветовой гаммой салона и дополняет выразительный дизайн автомобиля.

Минималистичная двухцветная вышивка на спинке сидений перекликается с наружными эмблемами Design Series. В центре приборной панели расположены элегантные часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Уникальное оформление салона дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах с подсвечиваемой надписью «Bentley». В стандартное оснащение новой версии также входят передние сиденья версии Comfort и перфорированные накладки на педали и площадку для ноги.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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