Nissan покажет тюнинговые Skyline на автосалоне в Токио

Спешим разочаровать – на выставке, которая состоится в январе 2020 года, компания представит не доработанную классику в лице GT-R R34, а «всего лишь» модифицированные современные седаны, но зато какие

Автомобиль, продающийся в Японии под легендарным именем Nissan Skyline мы знаем, как Infiniti Q50, но разглядеть знакомые черты в концептуальном спорткаре Skyline 400R Sprint может получиться не сразу – внимание в первую очередь привлекает черно-белая раскраска с зелеными всполохами, агрессивный аэродинамический обвес и антикрыло. Судя по названию, красавец вооружен 400-сильным двигателем V6 объемом 3,0 л с двумя турбонагнетателями от Infiniti Q50 Red Sport.

Концепт-седан Skyline Deluxe Advanced в первую очередь отличается серебристо-коричневой раскраской и кожаным двухцветным салоном, подчеркивающим его премиально-роскошное позиционирование.

О технической начинке информации пока также нет, но, судя по шильдикам на передних крыльях, в основу легла гибридная модификация.

Источник Авторамблер.