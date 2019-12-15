Дилеры рассказали о предновогодних скидках на автомобили

Как известно, покупать новый автомобиль лучше всего в конце года, когда ради выполнения годовых планов дилеры предлагают наибольшие скидки. Ведущие автохолдинги рассказали, на какой дисконт можно рассчитывать сегодня в условиях падающего авторынка

Как говорит директор по маркетингу ГК АвтоСпецЦентр Алексей Ермилов, общая скидка зависит от структуры сделки, от того, как долго авто уже находится на складе дилера, есть ли на данную модель поддержка от производителей. На премиальные иномарки сумма скидки в разы выше, чем на автомобили массового сегмента – информирует АВТОСТАТ.

В дилерских центрах КЛЮЧАВТО максимальная скидка, например, при приобретении нового автомобиля Mercedes Benz S-classe при сдаче своего автомобиля по программе trade-in составит 1 млн рублей. Выгода для клиента при приобретении нового автомобиля Land Rover Range Rover может достигать 1,5 млн рублей при условии приобретения нового автомобиля в кредит и использованию программы trade-in. На автомобили Toyota также действуют специальные условия приобретения, как по сниженной процентной ставке по кредиту от 5,5%, так и по дополнительной выгоде при trade-in до 400 тыс. рублей.

«Покупателю необходимо понимать, что текущий год – последняя возможность максимально сэкономить на приобретении автомобиля, так как цены в новом году значительно вырастут как из-за инфляционных повышений, так и из-за индексации косвенных налогов, в частности утильсбора. Интересные предложения на сегодняшнее время можно получить на широкий спектр автомобилей, за исключением самых свежих новинок и эксклюзивных автомобилей. В качестве примера, в автосалонах компании АВИЛОН скидка на Volkswagen Touareg может составлять до 1 млн рублей, а на модели Jaguar Land Rover – до 15-20%, на автомобили Rolls-Royce – до нескольких миллионов, на Audi действуют очень выгодные предложения по Q-моделям: Q5, Q7», – рассказывает директор по маркетингу АГ АВИЛОН Андрей Каменский.

В компании БИЗНЕС КАР особым интересом уже пользуется предложение на модель RAV4 предыдущего поколения. По словам ведущего специалиста по продажам отдела администрирования продаж ГК БИЗНЕС КАР Андрея Творогова, представительство бренда Toyota сейчас усилило свои акции по всем поставляемым автомобилям на российский рынок, а по модели LC Prado с бензиновым двигателем, например, покупателей ждут спецусловия при сдаче старого автомобиля по системе Trade-in.