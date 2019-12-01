В начале 2020 года начнется производство российского электрокара Zetta

В начале 2020 года начнется производство российского электрокара Zetta
Декабрь 01 12:11 2019

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta должно начаться в первом квартале 2020 года, сейчас уже заканчивается сертификация машины

Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Zetta будут выпускать на заводе в Тольятти. У нее будет несколько комплектаций, которые рассчитаны на разный тип привода и емкость батареи. Соответственно, расстояние, которое электромобиль сможет проезжать без подзарядки — от 200 до 560 км. Базовая цена Zetta начинается от 450 тысяч рублей.

Весь проект обойдется в 550 млн рублей, из них потрачено уже 450 млн рублей. Компания Зетта планирует ежегодно продавать 10-15 тысяч автомобилей. И это при том, что на российском рынке куплено чуть больше 200 штук, а заграницей — десятки тысяч. Причин такой слабой покупательской активности несколько —  высокая стоимость электромобиля, отсутствие инфраструктуры, маленькое расстояние пробега без подзарядки и сильные морозы, которые плохо влияют на емкость батареи.

Zetta 2020

Источник iReactor.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Дмитрий Дорофеев
    Декабрь 01, 13:02 #1 Дмитрий Дорофеев

    Вот только изготовитель об окончании сертификации ещё не знает, поскольку пока её и не начинал https://www.facebook.com/IvIvanov224/posts/2596018100490368

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