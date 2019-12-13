Закрытый показ суперкара Lamborghini Miura на выставке Art Basel Miami Beach

Компания Automobili Lamborghini вновь ярко заявила о себе на международной выставке современного искусства Art Basel Miami Beach

В этом году легендарная итальянская марка блистала на знаменательном вечере в музее Волфсониан, расположенном в историческом районе Ар-Деко в Майами-Бич. На закрытой встрече Фантастический мир итальянского дизайна чествовали шедевры именитых итальянских мастеров в сфере дизайна, архитектуры и моды.

Для демонстрации новаторского искусства Lamborghini галерею на втором этаже Волфсониана преобразили в иммерсивную инсталляцию, воссоздающую атмосферу 1960-х годов. Ее ключевым элементом стал суперкар Lamborghini Miura. Стены галереи украшали фотографии культовой модели, взятые из архивов марки в Италии. Посетители выставки могли любоваться историческими снимками в компании высокопоставленных гостей.

«Мы с гордостью продолжаем наше сотрудничество с Lamborghini — теперь и в рамках выставки Art Basel Miami Beach, — отметил Кристиано Музилло, генеральный консул Италии в Майами. — Lamborghini — один из ярчайших примеров стиля и превосходного исполнения, которые символизируют сочетание «сделано в Италии» (il Bello e il Ben Fatto italiano). Эстетика производства суперспорткаров основана на многовековой культуре страны, приумноженной передовыми технологиями, и абсолютном синтезе традиций и инноваций».

Немногим моделям было суждено оказать столь же сильное влияние на автомобильный дизайн, как это удалось Lamborghini Miura. Суперкар, выпускавшийся с 1966 по 1973 год, стал первым двухместным суперкаром с задней среднемоторной компоновкой, и был признан глобальным феноменом своего времени.

Подобно произведениям искусства, представленным в рамках Art Basel в Майами, Lamborghini Miura вызвал восторженную реакцию публики и СМИ 1960-х. Суперкар выделялся особым расположением двигателя и революционным дизайном кузова, разработанным Марчелло Гандини. Данная модель полностью переосмыслила саму концепцию суперкаров и сегодня считается одной из самых ценных экземпляров автомобильного наследия Италии.