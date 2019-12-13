Лукойл начал производство в России специализированных трансмиссионных масел

Российские заводы ЛУКОЙЛа начали производство трех типов специализированных трансмиссионных масел линейки LUKOIL ATF SYNTH для ступенчатых и бесступенчатых автоматических коробок передач, а также гидроусилителя руля

Новые масла являются альтернативой широкому спектру фирменных масел этой категории, выпускаемых под брендами автопроизводителей.

Синтетическое масло LUKOIL ATF SYNTH ASIA, соответствующее стандартам спецификации GM Dexron IIIH и стандарту JASO M315 Type 1A, применимо для 4-х и 5-и ступенчатых автоматических коробок передач и гидроусилителя руля азиатских автоконцернов.

LUKOIL ATF SYNTH VI – трансмиссионное масло для 6, 7 и 8-ми ступенчатых автоматических коробок передач. Продукт лицензирован по спецификации GM Dexron ® VI и благодаря своим свойствам способен заместить 15 видов популярных OEM-масел азиатских, европейских и американских автомобильных брендов. Технология LUKOIL ATF SYNTH VI продемонстрировала высокие результаты в ходе ресурсных испытаний на автомобилях: стабильную вязкость, отсутствие признаков окисления и маркеров износа.

Третий продукт – LUKOIL ATF SYNTH CVTF – предназначен для бесступенчатых автоматических коробок передач вариаторного типа, за исключением гибридных и тороидальных. Это масло обладает более высокими противоизносными свойствами по сравнению с оригинальными жидкостями, что подтверждено результатами серии стендовых испытаний.

Линейка синтетических трансмиссионных масел LUKOIL ATF SYNTH обладает рядом преимуществ, в числе которых отличные низкотемпературные свойства и плавная работа на непрогретой коробке передач в зимних условиях благодаря использованию в рецептуре высококачественного базового масла группы III+. Эти трансмиссионные масла созданы в качестве альтернативы оригинальным маслам международных автопроизводителей, в числе которых Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai/KIA, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Volkswagen.