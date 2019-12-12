Новый дилерский центр Lexus в Краснодаре

В декабре 2019 года состоялось открытие официального дилерского центра Лексус – Краснодар Север, ставшего вторым дилерским центром бренда в Краснодаре. Дилерский центр принадлежит холдингу КЛЮЧАВТО

Общая площадь всех помещений Лексус – Краснодар Север, расположенного на площади 1 га, составляет 2320,6 кв. м. Просторный шоурум, под который отведено 1057,5 кв. м., позволяет продемонстрировать полный модельный ряд Lexus, представленный в России. Площадь сервисной зоны составляет 1082 кв. м. Новый дилерский центр имеет 8 постов для предоставления услуг по слесарному ремонту автомобилей. Покрасочные камеры и посты кузовного ремонта расположены в действующем Тойота Центре Краснодар Север.

Дилерский центр Лексус – Краснодар Север расположен по адресу г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 11.

Дилерский центр построен в соответствии с концепцией корпоративных стандартов «Лексус 2020». В основе этой концепции лежит философия дизайна “L-finesse”, которая подразумевает гармонию передовых технологий и утонченности многовековой японской эстетики. Интригующая элегантность философии “L-finesse” заключается в том, что каждый элемент дизайна соединяет состояние движения и спокойствия. Интерьер дилерского центра стал более эксклюзивным и динамичным, мебель выполнена по оригинальным чертежам, а в отделке использованы новые и современные материалы.

В Лексус – Краснодар Север предусмотрена зона отдыха клиентов, которая создавалась согласно принципам традиционного японского гостеприимства Омотенаши, где каждый клиент чувствует атмосферу домашнего уюта и радость от пребывания в «доме» Lexus.

Лексус – Краснодар Север оснащен передовыми цифровыми технологиями. Цифровой шоурум объединяет в себе лучшее из двух миров — цифровую презентацию продукта и личный контакт с клиентом. В клиентской зоне размещены интерактивные экраны, которые познакомят гостей с брендом и его ценностями, новыми автомобилями в модельном ряду, информацией о ближайших мероприятиях и действующих в дилерском центре специальных предложениях, а также позволят клиентам наблюдать за ремонтом своего автомобиля в режиме онлайн.

Процесс презентации автомобиля и личная коммуникация менеджера отдела продаж также поддерживаются с помощью интерактивных устройств. После покупки, на специальном экране в комнате выдачи автомобиля, владелец нового автомобиля имеет возможность более детально познакомиться с купленной моделью и спектром услуг дилерского центра по послепродажному обслуживанию – например, системами безопасности, особенностями гарантийной политики проведения технического осмотра.

Также на территории нового дилерского центра расположился Lexus Boutique, где клиенты имеют возможность ознакомиться с актуальными линейками стильных и практичных оригинальных аксессуаров и предметов одежды из коллекций Lexus Boutique и приобрести их. Посетители центра могут воспользоваться удобными интерактивными сенсорными панелями, на которых представлен полный каталог коллекции одежды и аксессуаров.

Lexus традиционно уделяет особое внимание индивидуальному подходу к каждому клиенту. В новом дилерском центре предусмотрено всё для комфортного отдыха или работы во время его посещения. Лексус – Краснодар Север предлагает клиентам широкий спектр сопутствующих услуг: выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, обмен автомобилей с пробегом на новые автомобили в рамках программы Lexus Trade-in, страхование, удалённое урегулирование убытков, установка дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lexus.