Jaguar разработал обновления для увеличения запаса хода электрического I-Pace

Бренд Jaguar приготовил новогодний подарок для всех поклонников I-PACE, предложив обновления, которые позволят повысить запас хода электрического SUV

Инженеры привлекли передовые технологические решения, применяемые при разработке гоночной серии Jaguar I-PACE eTROPHY, чтобы усовершенствовать работу батареи, системы полного привода и терморегулирования и повысить общую эффективность электрической силовой установки.

В 2018 году бренд Jaguar представил I-PACE eTROPHY – первую в мире гоночную серию полностью электрических серийных автомобилей, что стало очередным шагом в рамках миссии «гонки во имя инноваций» (Race to innovate). Cерия позволила испытать полностью электрический SUV в экстремальных условиях, и уже первый сезон предоставил команде важную информацию о выносливости и особенностях терморегуляции батареи и системы распределения крутящего момента.

В своем стремлении улучшить качество обслуживания клиентов инженеры Jaguar также проанализировали данные, полученные в результате путешествий по всему миру общей протяженностью 80 миллионов километров, чтобы обеспечить оптимальную производительность и повысить эффективность всех систем автомобиля.

Стивен Боултер (Stephen Boulter), главный инженер I-PACE:

«Jaguar I-PACE eTROPHY обеспечил нас огромным массивом данных для анализа, и теперь мы можем использовать опыт, приобретенный на гоночном треке, для разработки серийных автомобилей для наших клиентов. Новые обновления программного обеспечения позволяют оптимизировать работу системы управления силовой установкой для повышения эффективности и дают возможность владельцам I-PACE совершать еще более дальние поездки на одном заряде батареи».

Полноприводный I-PACE – первый полностью электрический автомобиль Jaguar. Литий-ионная батарея емкостью 90 кВт/ч обеспечивает запас хода до 470 км (в цикле WLTP). Несмотря на то, что официально сертифицированный показатель запаса хода остается неизменным, последние обновления позволят усовершенствовать его на 8% и повысить на 20 км в зависимости от условий и стиля вождения.

Обновления, разработанные на основе гоночной серии eTROPHY, включают:

Система полного привода: Новые настройки распределения крутящего момента между передним и задним моторами обеспечивают повышенную эффективность в режиме ECO – система по-прежнему гарантирует постоянную тягу полного привода.

Терморегулирование: Усовершенствования системы контроля термолегулирования позволят улучшить функционирование активных лопастей радиатора, увеличивая частоту их закрытия в целях повышения показателей аэродинамики.

Емкость батареи: Обновления позволят уровню заряда батареи опускаться до более низких значений без ущерба управляемости, выносливости и динамике.

Дополнительные изменения, ставшие результатом анализа реальных данных, включают:

Рекуперативное торможение: Тормозная система автомобиля будет эффективнее аккумулировать энергию при высоком заряде батареи, а количество рекуперируемой энергии на низких скоростях увеличено для повышения эффективности и запаса хода.

Расчет запаса хода: Изменения алгоритма предварительного расчета запаса хода гарантирует более точную и постоянную оценку этого показателя, который тем не менее в большей степени зависит от индивидуального стиля вождения.

Jaguar приглашает своих клиентов в официальные дилерские центры Jaguar Land Rover для установки дополнительных обновлений, которые включают в себя беспроводное обновление программного обеспечения (SOTA). После установки последней версии ПО, еще больше электронных модулей смогут получать обновления удаленно.

Передовая литий-ионная батарея I-PACE емкостью 90 кВт/ч гарантирует автомобилю динамику спорткара (разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды) и внушительный запас хода до 470 км (в цикле WLTP). Домашняя зарядка через AC-точку мощностью 7 кВт позволяет поднять заряд батареи с 0 до 80% за 10 часов.