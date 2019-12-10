Jaguar разработал обновления для увеличения запаса хода электрического I-Pace

Инженеры привлекли передовые технологические решения, применяемые при разработке гоночной серии Jaguar I-PACE eTROPHY, чтобы усовершенствовать работу батареи, системы полного привода и терморегулирования и повысить общую эффективность электрической силовой установки.
В 2018 году бренд Jaguar представил I-PACE eTROPHY – первую в мире гоночную серию полностью электрических серийных автомобилей, что стало очередным шагом в рамках миссии «гонки во имя инноваций» (Race to innovate). Cерия позволила испытать полностью электрический SUV в экстремальных условиях, и уже первый сезон предоставил команде важную информацию о выносливости и особенностях терморегуляции батареи и системы распределения крутящего момента.
В своем стремлении улучшить качество обслуживания клиентов инженеры Jaguar также проанализировали данные, полученные в результате путешествий по всему миру общей протяженностью 80 миллионов километров, чтобы обеспечить оптимальную производительность и повысить эффективность всех систем автомобиля.
Стивен Боултер (Stephen Boulter), главный инженер I-PACE:
«Jaguar I-PACE eTROPHY обеспечил нас огромным массивом данных для анализа, и теперь мы можем использовать опыт, приобретенный на гоночном треке, для разработки серийных автомобилей для наших клиентов. Новые обновления программного обеспечения позволяют оптимизировать работу системы управления силовой установкой для повышения эффективности и дают возможность владельцам I-PACE совершать еще более дальние поездки на одном заряде батареи».
Полноприводный I-PACE – первый полностью электрический автомобиль Jaguar. Литий-ионная батарея емкостью 90 кВт/ч обеспечивает запас хода до 470 км (в цикле WLTP). Несмотря на то, что официально сертифицированный показатель запаса хода остается неизменным, последние обновления позволят усовершенствовать его на 8% и повысить на 20 км в зависимости от условий и стиля вождения.
Обновления, разработанные на основе гоночной серии eTROPHY, включают:
Дополнительные изменения, ставшие результатом анализа реальных данных, включают:
Jaguar приглашает своих клиентов в официальные дилерские центры Jaguar Land Rover для установки дополнительных обновлений, которые включают в себя беспроводное обновление программного обеспечения (SOTA). После установки последней версии ПО, еще больше электронных модулей смогут получать обновления удаленно.
Передовая литий-ионная батарея I-PACE емкостью 90 кВт/ч гарантирует автомобилю динамику спорткара (разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды) и внушительный запас хода до 470 км (в цикле WLTP). Домашняя зарядка через AC-точку мощностью 7 кВт позволяет поднять заряд батареи с 0 до 80% за 10 часов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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