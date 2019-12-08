Toyota RAV4 стал победителем в конкурсе «Автомобиль года» в Японии

Новый Toyota RAV4 получил самую престижную автомобильную награду страны Восходящего солнца – почетное звание «Автомобиль года в Японии»

По итогам голосования кроссовер пятого поколения опередил ближайшего преследователя с отрывом сразу на 108 баллов

Новый Toyota RAV4 покорил жюри разнообразием полноприводных трансмиссий, большим багажником, отличной управляемостью и высоким уровнем комфорта

Этот триумф стал уже девятой по счету победой автомобилей Toyota за 40-летнюю историю престижного конкурса

Новый Toyota RAV4 стал победителем ежегодной премии «Автомобиль года» в Японии. В этом году церемония вручения наград конкурса, который заслуженно считается старейшим и самым престижным в стране, прошла в юбилейный 40-й раз

Победителей определило авторитетное жюри, в состав которого вошли 60 журналистов и экспертов ведущих автомобильных изданий Японии. Им предстояло выбрать лучшего из 35 автомобилей, вышедших на местный рынок за последний год. В список номинантов вошли 13 моделей японских брендов и только шесть попали в десятку претендентов на титул. В конце ноября был объявлен список из 10 финалистов премии «Автомобиля года», а 6 декабря после заключительной сессии тест-драйвов жюри объявило итоги конкурса.

В результате обладателем почетного звания лучшего автомобиля японского рынка стал новый Toyota RAV4, набрав 436 баллов и уверенно опередив ближайшего преследователя с отрывом 108 баллов. На четвертой строчке общего зачета расположился еще один автомобиль Toyota – новая Corolla, которая получила 118 баллов.

По мнению жюри новый Toyota RAV4 заслуженно одержал победу, потому что полностью отвечает современным представлениям об SUV. Эксперты отметили линейку современных двигателей, различные типы полноприводных трансмиссий, вместительный багажник, а также высокий уровень комфорта и впечатляющую управляемость.

Для Toyota это уже девятая победа в самом престижном автомобильном конкурсе Японии, который проводится ежегодно начиная с 1980-го. До этого обладателями почетного звания “Лучший автомобиль года в Японии” становились Toyota Soarer (1981-1982), Toyota MR2 (1984-1985), Toyota Celsior (1989-1990), Toyota Prius I (1997-1998), Toyota Altezza (1998-1999), Toyota Vitz (1999-2000), Toyota IQ (2008-2009), Toyota Prius III (2009-2010).

В России новый Toyota RAV4 доступен в четырех версиях. Автомобиль претерпел самый масштабный объем изменений за всю историю, сохранил легендарные свойства прежних поколений и при этом получил лучший набор потребительских качеств в сегменте. Переход на инновационную архитектуру TNGA® (Toyota New Global Architecture) позволил улучшить абсолютно все фундаментальные характеристики Toyota RAV4. Модель получила значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высокой скорости.

Теперь Toyota RAV4 оснащается новыми двигателями серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л.с.) и 2,5 л (200 л.с), сочетающими в себе высокую отдачу и надежность. Версия с двухлитровым двигателем агрегатируется революционным вариатором Direct Shift с механической первой передачей, а на версию с двигателем 2,5 устанавливается уникальный для класса восьмиступенчатый автомат. Для нового Toyota RAV4 теперь доступны два вида полноприводной трансмиссии: Dynamic Torque Control AWD и Dynamic Torque Vectoring AWD, последняя отличается наличием муфты на каждое заднее колесо, что позволяет наиболее эффективно распределять крутящий момент.