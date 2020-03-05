BMW раскрыла электромобиль Concept i4 Фото: BMW

Компания BMW раскрыла электромобиль Concept i4 — концепт-кар, который станет серийным электроседаном BMW i4

Модель построена на новой платформе и оснащена силовой установкой eDrive 5-го поколения, которая подразумевает объединенные в единый блок электромотор, редуктор и управляющую электронику. Аккумулятор встроен в днище машины. Электромобили будут отличаться количеством моторов, типом привода, мощностью и емкостью батареи.

Концепт-кар окрашен в цвет Frozen Light Copper, который дополнен синими акцентами, характерными для линейки BMW i. Зеркала заднего вида заменены камерами, а колесные диски получили аэродинамические элементы. Салон 4-местного электромобиля отделан светлыми кожей и тканью, часть декоративных элементов выполнена в цвете бронзы и розового золота.

Особенностью BMW Concept i4 стала новая архитектура передней панели, в которой экран цифровой приборной панели и дисплей мультимедийной системы объединены в один блок, развернутый в сторону водителя. Остальные управляющие элементы собраны на центральном тоннеле вокруг селектора iDrive.

Водитель может выбирать один из трех режимов Experience Modes — Core, Sport, Efficient — которые влияют на работу силовой установки, оформление приборной панели и атмосферную подсветку салона. Машина также получила особый саундтрек (звуковые эффекты, сопровождающие различные действия с элементами электромобиля) BMW IconicSounds Electric, написанный известным композитором Хансом Циммером.

Серийный BMW i4 получит 530-сильный электромотор, батарею на 80 кВт/ч с запасом хода до 600 км без подзарядки. В производство электромобиль пойдет в 2021 году — сборку модели наладят на заводе в Мюнхене. BMW Concept i4 стал первой моделью немецкого автопроизводителя с обновленной фирменной эмблемой.

Источник Коммерсантъ.