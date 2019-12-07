Kia Seltos дебютирует в России в 2020 году

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что новейшая глобальная модель KIA – компактный кроссовер Seltos – прошла российскую сертификацию, после всех испытаний, предусмотренных при оформлении Одобрения типа транспортного средства

KIA Seltos уже успел стать сенсацией на всех рынках, где его продажи начались в 2019 году. В соответствии с глобальной стратегией KIA о предложении моделей, наиболее соответствующих запросам и вкусам местных автомобилистов, для России были подготовлены спецификации с тремя вариантами бензиновых двигателей – в атмосферном или турбонаддувном исполнении, с рабочим объемом 1,6 и 2,0 л, мощностью 120, 147 и 175 л. с. В российских спецификациях KIA Seltos будет комплектоваться механической, автоматической, вариаторной или роботизированной трансмиссиями, иметь привод на переднюю ось или систему полного привода.

KIA Seltos стал качественно новым шагом в сегменте B-SUV, привнося в него яркий и смелый дизайн, стирающий границы между компактными кроссоверами и моделями более «старших» сегментов, превосходя конкурентов по простору салона, новейшим технологиям и системам безопасности. При габаритной длине 4 370 мм, передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм. Колесная база составляет 2 630 мм, а габаритная высота составляет 1 615 мм. Seltos выглядит более спортивно, чем многие другие компактные SUV.

Выход KIA Seltos на российский рынок запланирован на 2020 год. Более подробная информация о модели и комплектациях будет представлена ближе к дате начала продаж.