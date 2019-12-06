В России резко подешевели автомобили Ravon

Новые цены на модели Ravon с учетом акции выглядят следующим образом:
Напомним, все машины Ravon поставляются в Россию по двум логистическим линиям: Nexia R3 возят к нам из Казахстана (Костанай), а R2 и R4, как и до приостановки продаж, с головного завода «УзАвтоМоторс» в Узбекистане. Склады для автомобилей и запчастей Ravon находятся в Подмосковье и Стерлитамаке. В перспективе производство Ravon планируется локализовать на черкесском заводе Derways.
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