В России резко подешевели автомобили Ravon

В России резко подешевели автомобили Ravon
Декабрь 06 13:11 2019

Узбекский автопроизводитель Ravon, вернувшийся на рынок России в сентябре, снизил цены на все свои модели на сумму от 60 до 150 тыс. рублей. Специальное предложение действует при условии покупки автомобиля по программам Ravon Trade-in и Ravon Finance

Новые цены на модели Ravon с учетом акции выглядят следующим образом:

  • «Ravon R2»  — от 586 000 рублей;
  • «Ravon R3 Nexia» — от 550 000 рублей;
  • «Ravon R4» — от 603 000 рублей.

Напомним, все машины Ravon поставляются в Россию по двум логистическим линиям: Nexia R3 возят к нам из Казахстана (Костанай), а R2 и R4, как и до приостановки продаж, с головного завода «УзАвтоМоторс» в Узбекистане. Склады для автомобилей и запчастей Ravon находятся в Подмосковье и Стерлитамаке. В перспективе производство Ravon планируется локализовать на черкесском заводе Derways.

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FinanceRavonTrade-in
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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