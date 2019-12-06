В России резко подешевели автомобили Ravon

Узбекский автопроизводитель Ravon, вернувшийся на рынок России в сентябре, снизил цены на все свои модели на сумму от 60 до 150 тыс. рублей. Специальное предложение действует при условии покупки автомобиля по программам Ravon Trade-in и Ravon Finance

Новые цены на модели Ravon с учетом акции выглядят следующим образом:

«Ravon R2» — от 586 000 рублей;

«Ravon R3 Nexia» — от 550 000 рублей;

«Ravon R4» — от 603 000 рублей.

Напомним, все машины Ravon поставляются в Россию по двум логистическим линиям: Nexia R3 возят к нам из Казахстана (Костанай), а R2 и R4, как и до приостановки продаж, с головного завода «УзАвтоМоторс» в Узбекистане. Склады для автомобилей и запчастей Ravon находятся в Подмосковье и Стерлитамаке. В перспективе производство Ravon планируется локализовать на черкесском заводе Derways.