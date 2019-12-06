Haval расширяет центральный склад запчастей и аксессуаров

Haval расширяет центральный склад запчастей и аксессуаров
Декабрь 06 16:11 2019

Бренд Haval, лидер по продажам среди китайских автопроизводителей, расширяет свой склад оригинальных запчастей и аксессуаров, расположенный в Подмосковье

Увеличение площадей и складского запаса ускорит логистику доставки запчастей для автомобилей. Подстраивая индустриальные ресурсы под рыночный спрос и растущие продажи, HAVAL уделяет послепродажному обслуживанию особое внимание. Возможности нового склада в кооперации с заводом в Тульской области позволяют обеспечить высокий уровень сервиса в каждом дилерском центре HAVAL. За год наполнение склада выросло на 150%. В следующем году компания планирует увеличить количество наименований запчастей еще на 50%.

Если при обращении в официальный сервисный центр нужной запчасти не окажется в наличии — ее можно заказать со склада в режиме 24/7 с возможностью доставки во все региональные центры России. Охват транспортной логистики – более 70 прямых, собственных маршрутов. Благодаря этому обслуживание автомобилей HAVAL по всей России значительно ускорится.

HAVAL расширяет центральный склад

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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