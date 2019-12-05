Россияне стали чаще приобретать подержанные автомобили в кредит

За первое полугодие 2019 года продажи новых машин в кредит выросли на 12%, а автомобилей с пробегом – на 33%

Об этом сообщает аналитический центр “Авилон” в пресс-релизе, поступившем “Авторамблеру” в четверг.

По мнению экспертов центра, увеличение количества кредитов вызвано ростом стоимости машин, а также с почти двукратным снижением ставки на покупку “вторички”.

Средняя стоимость машин, которые россияне приобретают в кредит, выросла в массовом сегменте на 12%, в премиум – на 10%, а в сегменте люкс – на 17,6%. Аналитики отметили, что на кредитные деньги россияне докупают больше опций.

Средняя сумма кредита также подросла в масс-сегменте на 15,4%, а в премиум – на 9%, что связано с уменьшением первоначального взноса. Льготные кредиты стали брать реже из-за сократившегося выбора автомобилей, подпадающих под специальные условия.

Самыми популярными машинами, на которые россияне берут кредиты, стали Hyundai Solaris и Creta, Volkswagen Polo и Tiguan. Фавориты в премиум-классе – Mercedes GLC, E-Class и A-Class, BMW X3, 3- и 5-Series, Range Rover Sport и Velar, а также Audi Q5, A4 и Q7. Из люксовых авто покупатели чаще всего останавливают выбор на Bentley Bentayga и Continental GT, Rolls-Royce Cullinan и Wraith и Aston Martin Vantage.

Проведенный в октябре опрос показал, сколько процентов россиян берут автомобили в кредит, а сколько предпочитают расплачиваться накопленными средствами.