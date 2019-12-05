Мексиканская полиция предзаказала 15 Cybertruck от Tesla вслед за полицией Дубая

Полиция мексиканского города Сан-Луис-Потоси предзаказала 15 Cybertruck от Tesla – TJ

Так она рассчитывает удешевить обслуживание служебного автопарка. Об этом сообщило издание El Imparcial со ссылкой на заявление мэра города Эдриана Эспера Карденаса (Adrian Esper Cardenas).

По словам главы Сан-Луис-Потоси, решение стало «актом здравого смысла». Власти города считают, что обслуживание Cybertruck обойдётся «намного дешевле» по сравнению с топливными полицейскими машинами. Как отметили на CNET, электромобили считаются более простыми в обслуживании из-за меньшего количества движущихся частей.

Карденас уточнил, что Cybertruck собираются использовать для задач разного рода. С их помощью в том числе будут перевозить водопроводные трубы и перемещать мусорные контейнеры.

Город предзаказал 10 двухмоторных электропикапов и пять трёхмоторных. Пока неясно, сколько из них будут постоянно находиться на службе в полиции, а сколько — выполнять разные задачи по городу. Предзаказы обошлись мексиканским властям в 1,5 тысячи долларов — одна бронь стоит 100 долларов, но заказы можно отменить в любой момент.

Илон Маск представил Cybertruck в ноябре. Электропикап отличается повышенной прочностью — он оснащён бронированными стёклами, а материалом для корпуса машины служит тот же сплав, который используют в ракетах SpaceX. В компании утверждают, что на одном заряде Cybertruck сможет проехать до 805 километров, а топовая версия может разогнаться до 96,6 км/ч за 2,9 секунды.

Футуристичный дизайн машины стал поводом для споров в соцсетях, а некоторые пользователи усомнились в том, что проект выпустят в том же виде, в котором представили. Несмотря на это, через два дня после презентации количество предзаказов на Cybertruck превысило 146 тысяч, а через четыре дня — 250 тысяч штук. Tesla получила 25 миллиона долларов депозитами.

В конце ноября полиция Дубая объявила, что закупит Cybertruck для патрулирования туристических районов страны. Электропикап войдёт в знаменитый служебный парк страны наряду с суперкарами вроде Bugatti и Lamborghini.