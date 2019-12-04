Выгодные условия на покупку автомобилей Skoda в декабре

В преддверии нового года Skoda AUTO Россия традиционно предлагает своим клиентам привлекательные условия на приобретение автомобилей марки

Так, выгода при покупке модели SUPERB составит до 215 000 рублей, RAPID – до 133 100 рублей, OCTAVIA – до 192 400 рублей, KODIAQ – до 235 800 рублей. Для всего модельного ряда действуют специальные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Также Skoda продлевает действие программ Утилизация/Трейд-ин, участники которых могут получить выгоду до 130 000 рублей.

В декабре клиенты Skoda смогут воспользоваться специальными предложениями от автопроизводителя. Так, при покупке флагманского SUPERB можно сэкономить до 215 000 рублей, а легендарной модели OCTAVIA – до 192 400 рублей. Увеличилась максимальная выгода при приобретении семейного внедорожника KODIAQ – до 235 800 рублей – и для компактного лифтбека RAPID – до 133 100 рублей.

Весь декабрь будут действовать специальные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка на все модели чешского бренда составит от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту SIMPLY CLEVER. В декабре также продлевается акция при покупке моделей OCTAVIA и KODIAQ с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

По-прежнему можно воспользоваться популярной программой Утилизация/Трейд-ин, которая дает возможность клиентам Skoda сэкономить до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда марки 2019 года выпуска.