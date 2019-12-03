Motorsport Expo 2020 – новый гоночный старт!

3-5 апреля в ЦВК Экспоцентр состоится 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2020

Выставка Motorsport Expo из года в год объединяет представителей гоночного сообщества и открывает занавес в удивительный мир быстрых гонщиков и мощной техники. Чувство скорости, выброс адреналина и дух соперничества – неотъемлемые составляющие соревнований, где каждая секунда – это шанс на победу. Именно этими эмоциями пропитана выставка, ведь люди причастные к ней, живут жаждой скорости и готовы поделиться ей с другими.

Участниками Motorsport Expo традиционно станут основные игроки гоночной индустрии: компании-производители гоночной техники и комплектующих, известные гоночные команды и их боевые машины. Гонки не имеют ограничений и на выставке можно будет увидеть технику любых видов, которой подвластны все виды стихий: гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы, показывающие рекорды на треке, водномоторная техника, покоряющая водную стихию, ралли-рейды, не знающие преград на бездорожье, и все то, что способно развить предельную скорость, чтобы доказать, свое преимущество в гонке.

Motorsport Expo – это не только экспозиция скоростной техники, но и увлекательная программа развлечений! На сцене выставки центром внимания станут выступления известных спортсменов и будут подняты актуальные темы из мира высоких скоростей. На стендах компаний пройдут розыгрыши и интерактивы для посетителей, интересные всем возрастным категориям.

В 2020 году выставка впервые пройдет на одной площадке с выставкой Мотовесна, которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на Мотовесну и на другие не менее интересные экспозиции.