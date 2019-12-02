Toyota Corolla в числе главных претендентов на звание «Автомобиль года» в Европе

Toyota Corolla вошла в шорт-лист претендентов на получение престижной международной премии «Автомобиль года»

Объявление победителя состоится 2 марта 2020 года в Женеве

В состав жюри независимой премии, основанной в 1964 году, входят журналисты ведущих европейских автомобильных изданий

Критериями оценки являются дизайн, комфорт, безопасность, экономичность, управляемость, функциональность, соответствие экологическим требованиям, удовольствие от вождения и стоимость автомобиля

Новая Corolla, построенная на глобальной архитектуре TNGA, получила отточенную управляемость, высочайший уровень комфорта и безопасности и широкий спектр технологичных опций, что дает автомобилю высокие шансы на победу

В 2019 году Corolla была признана самым популярным автомобилем в мире по версии международного аналитического агентства Focus2Move

Автомобили Toyota уже выигрывали премию «Автомобиль года» в 2000 (Toyota Yaris/Verso) и 2005 годах (Toyota Prius), также трижды занимая места в тройке финалистов

Toyota Corolla вошла в шорт-лист претендентов на вручение престижной международной премии «Автомобиль года»

Объявление победителя ежегодного конкурса состоится 2 марта 2020 года (начало в 15:00) в Женеве, за день до открытия международного автосалона. Помимо Toyota Corolla, в шорт-лист премии вошли еще шесть автомобилей европейских и американских производителей.

Премия «Автомобиль года» была основана представителями ведущих автомобильных журналов Европы в 1964 году. В состав жюри входят журналисты европейских автомобильных изданий, причем количество мест от каждой страны определяется наличием автомобильной промышленности и объемом рынка. Все участвующие в конкурсе автомобили должны быть представлены не менее чем на пяти европейских рынках в течение 12 месяцев до момента вручения награды и быть произведены объемом не менее 5000 экземпляров. Модели конкурируют только за одну награду, без специальных призов в отдельных номинациях и классах. Члены жюри оценивают дизайн, комфорт, безопасность, экономичность, управляемость, функциональность, соответствие экологическим требованиям, удовольствие от вождения и стоимость автомобиля.

Новая Toyota Corolla была представлена в феврале 2019 года Corolla, построенная на глобальной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), получила харизматичную внешность, отточенную управляемость, высочайший уровень комфорта и безопасности и широкий спектр технологичных опций. Все это дает модели высокие шансы на победу.

Ранее в 2019 году Corolla была признана самым популярным автомобилем в мире по версии международного исследования Focus2Move, предоставляющего достоверных профессиональных данных о международном рынке автомобилей. За январь – июль в мире было продано почти 714 000 единиц модели.

Автомобили Toyota уже выигрывали награду «Автомобиль года» в 2000 (Toyota Yaris/Verso) и 2005 (Toyota Prius) годах, еще трижды занимая места в тройке с Toyota Prius (третье место, 2001 год), Toyota iQ (второе место, 2010 год) и Toyota GT-86 (второе место, 2013 год).