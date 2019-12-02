Renault F1 Team на Гран-при Абу-Даби

По итогам напряженного Гран-при Абу-Даби Renault F1 Team не смогла заработать очки, однако сохранила пятое место в Кубке конструкторов

В своей последней гонке за команду Нико Хюлькенберг финишировал двенадцатым, следом за партнером по команде Даниэлем Риккардо, который на более свежих шинах обошел его на последнем круге.

Даниэль неплохо стартовал с седьмого места, немного потолкавшись с обоими McLaren на первом круге. Выехав с раннего первого пит-стопа, он попал в плотный трафик, однако после этого уверенно продвигался вверх, сделал позднюю вторую остановку, поставил шины Soft и обошел Нико в конце гонки, оставшись вне очковой зоны на одиннадцатом месте.

Нико максимально хорошо стартовал и позже опередил своего напарника и Карлоса Сайнса, после чего пустился в погоню за вторым McLaren. Однако Даниил Квят и Серхио Перес, благодаря обратной стратегии с длинным первым отрезком, обошли Нико ближе к концу гонки. На последнем круге Сайнс обогнал немца, открыв пространство для Даниэля, который воспользовался возможностью и также обошел своего партнера.

В сезоне 2019 года Нико и Даниэль набрали 91 очко, Даниэль занял девятое (54 очка), а Нико – четырнадцатое место (37 очков) в Чемпионате пилотов.