Renault F1 Team на Гран-при Абу-Даби

В своей последней гонке за команду Нико Хюлькенберг финишировал двенадцатым, следом за партнером по команде Даниэлем Риккардо, который на более свежих шинах обошел его на последнем круге.
Даниэль неплохо стартовал с седьмого места, немного потолкавшись с обоими McLaren на первом круге. Выехав с раннего первого пит-стопа, он попал в плотный трафик, однако после этого уверенно продвигался вверх, сделал позднюю вторую остановку, поставил шины Soft и обошел Нико в конце гонки, оставшись вне очковой зоны на одиннадцатом месте.
Нико максимально хорошо стартовал и позже опередил своего напарника и Карлоса Сайнса, после чего пустился в погоню за вторым McLaren. Однако Даниил Квят и Серхио Перес, благодаря обратной стратегии с длинным первым отрезком, обошли Нико ближе к концу гонки. На последнем круге Сайнс обогнал немца, открыв пространство для Даниэля, который воспользовался возможностью и также обошел своего партнера.
В сезоне 2019 года Нико и Даниэль набрали 91 очко, Даниэль занял девятое (54 очка), а Нико – четырнадцатое место (37 очков) в Чемпионате пилотов.
Нико Хюлькенберг, стартовал 9-м, финишировал 12-м: «Сегодня мы сделали все возможное, и очень обидно, что остались без очков. Стратегию одного пит-стопа было трудно реализовать, и мои шины в конце гонки слишком сильно износились. Тем не менее я держал хороший темп и сражался за очки до самого финиша. Достойная последняя гонка за команду. Я пересек финишную линию с хорошими ощущениями. Это были три отличных года, мы стали очень близки друг к другу, как одна семья. Я благодарен всем в нашей команде за то, что нам удалось вместе пережить, и желаю всяческих успехов в будущем».Даниэль Риккардо, стартовал 7-м, финишировал 11-м: «Сегодняшняя гонка стала практически стандартной для меня. После первого пит-стопа на шинах Hard возникли сложности, и это очень досадно. В конце я пытался отыграться на более быстрых шинах, но просто не хватило времени. Тем не менее положительный момент состоит в том, что мы отстояли пятое место в Кубке конструкторов, что было нашей целью на эти выходные. Мы уходим на каникулы с оптимистичным настроем и с нетерпением ждем следующего сезона».Сириль Абитбуль, директор команды: «С одной стороны, сегодняшняя гонка была похожа на 20 других, с другой – нашей главной задачей в ней было защитить свою позицию в чемпионате, чего мы и добились. Однако впечатления от самой гонки гнетущие. Мы снова увидели, как правила старта на квалификационных шинах наказывают тех, кто занял позиции с 7 по 10. Положение усугублялось тем, что мы оказались заперты позади McLaren, а DRS не работала из-за технического сбоя у организаторов, в результате в критической части гонки мы оказались в “грязном” воздухе, то есть снова были наказаны. В то же время было и несколько позитивных моментов, с отличными обгонами, но они не принесли очков, и мы этим разочарованы, в особенности за Нико. Он сыграл важную роль для команды и нашего прогресса. Я хотел бы поблагодарить его, Даниэля и всю команду в Энстоуне и Вири за их вклад и тяжелую работу в этом трудном сезоне. Пусть он станет для нас трамплином для более успешного 2020 года».
Нико Хюлькенберг, стартовал 9-м, финишировал 12-м: «Сегодня мы сделали все возможное, и очень обидно, что остались без очков. Стратегию одного пит-стопа было трудно реализовать, и мои шины в конце гонки слишком сильно износились. Тем не менее я держал хороший темп и сражался за очки до самого финиша. Достойная последняя гонка за команду. Я пересек финишную линию с хорошими ощущениями. Это были три отличных года, мы стали очень близки друг к другу, как одна семья. Я благодарен всем в нашей команде за то, что нам удалось вместе пережить, и желаю всяческих успехов в будущем».
Даниэль Риккардо, стартовал 7-м, финишировал 11-м: «Сегодняшняя гонка стала практически стандартной для меня. После первого пит-стопа на шинах Hard возникли сложности, и это очень досадно. В конце я пытался отыграться на более быстрых шинах, но просто не хватило времени. Тем не менее положительный момент состоит в том, что мы отстояли пятое место в Кубке конструкторов, что было нашей целью на эти выходные. Мы уходим на каникулы с оптимистичным настроем и с нетерпением ждем следующего сезона».
Сириль Абитбуль, директор команды: «С одной стороны, сегодняшняя гонка была похожа на 20 других, с другой – нашей главной задачей в ней было защитить свою позицию в чемпионате, чего мы и добились. Однако впечатления от самой гонки гнетущие. Мы снова увидели, как правила старта на квалификационных шинах наказывают тех, кто занял позиции с 7 по 10. Положение усугублялось тем, что мы оказались заперты позади McLaren, а DRS не работала из-за технического сбоя у организаторов, в результате в критической части гонки мы оказались в “грязном” воздухе, то есть снова были наказаны. В то же время было и несколько позитивных моментов, с отличными обгонами, но они не принесли очков, и мы этим разочарованы, в особенности за Нико. Он сыграл важную роль для команды и нашего прогресса. Я хотел бы поблагодарить его, Даниэля и всю команду в Энстоуне и Вири за их вклад и тяжелую работу в этом трудном сезоне. Пусть он станет для нас трамплином для более успешного 2020 года».
C 2014 года www.amsrus.ru
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