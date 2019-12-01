Первые фото обновленного Jaguar F-Type

Первые фото обновленного Jaguar F-Type
Декабрь 01 18:11 2019

Уже прошло семь лет с момента выхода Jaguar F-Type, однако вместо нового поколения британцы собираются показать рестайлинг. Первые неофициальные фотографии уже просочились в сеть

У автомобиля кардинально изменится передняя часть: фары станут зауженными и вытянутыми по ширине. В очередная раз увеличится площадь радиаторной решетки. «Подтяжка лица» приведет F-Type в соответствие новой стилистике британского бренда – сообщает Drom.

Обновленный Jaguar F-Type

А вот сзади изменений почти нет. Судить о метаморфозах в салоне пока рано: снимки интерьера пока недоступны.

Скорее всего, на Jaguar F-Type появится рядная «шестерка» объемом 3,0 литра серии Ingenium. Этот 400-сильный мотор впервые дебютировал на внедорожнике Range Rover Sport HST в феврале 2019 года. Он оснащается 48-вольтовой системой, такой автомобиль является «мягким» гибридом.

Обновленный Jaguar F-Type

Вполне возможно, что прежние моторы F-Type тоже будут слегка обновлены. Более точная информация появится уже на следующей неделе, когда купе и родстер будут официально представлены.

На данным момент закрытая версия Jaguar F-Type с 300-сильным 2,0-литровым мотором стоит минимум 5 315 000 рублей.

Обновленный Jaguar F-Type

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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