Первые фото обновленного Jaguar F-Type

Уже прошло семь лет с момента выхода Jaguar F-Type, однако вместо нового поколения британцы собираются показать рестайлинг. Первые неофициальные фотографии уже просочились в сеть

У автомобиля кардинально изменится передняя часть: фары станут зауженными и вытянутыми по ширине. В очередная раз увеличится площадь радиаторной решетки. «Подтяжка лица» приведет F-Type в соответствие новой стилистике британского бренда – сообщает Drom.

А вот сзади изменений почти нет. Судить о метаморфозах в салоне пока рано: снимки интерьера пока недоступны.

Скорее всего, на Jaguar F-Type появится рядная «шестерка» объемом 3,0 литра серии Ingenium. Этот 400-сильный мотор впервые дебютировал на внедорожнике Range Rover Sport HST в феврале 2019 года. Он оснащается 48-вольтовой системой, такой автомобиль является «мягким» гибридом.

Вполне возможно, что прежние моторы F-Type тоже будут слегка обновлены. Более точная информация появится уже на следующей неделе, когда купе и родстер будут официально представлены.

На данным момент закрытая версия Jaguar F-Type с 300-сильным 2,0-литровым мотором стоит минимум 5 315 000 рублей.