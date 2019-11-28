Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

Трассу М-11 открыли в присутствии Владимира Путина и федеральных чиновников. Президент объявил, что дорогу назовут Нева. Стоимость М-11 протяженностью 669 километров Автодор оценивал в 520 миллиардов рублей. Проезд по ней составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей – сообщает Meduza.

У нас, как известно, в России две беды. Так вот, эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них, – сказал спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов.