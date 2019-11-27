Бронированный пикап Tesla Cybertruck заказало уже свыше 250 000 человек

Руководитель Tesla Илон Маск (Elon Musk) продолжает делиться в Twitter статистикой по заказам пикапа Cybertruck

В первом сообщении значилась отметка 146 000, во втором – 200 000. И вот сейчас опубликовано третье. Спрос только растет!

Как оказалось, с момента анонса суммарный объем заказов Cybertruck уже превысил отметку в 250 000 – и явно устремился дальше. Получается, что примерно за 48 часов очередь желающих купить бронированный пикап увеличилась более чем на 50 000 человек! С таким успехом через две-три недели объем заказов достигнет отметки миллиона – отличный результат для модели, выпуск которой ожидается через полтора года. Для сравнения, в 2018 году в общей сложности было продано чуть более 900 000 пикапов Ford линейки F, включая самую популярную модель F-150.

Напомним, заказать Cubertruck в США может любой желающий – для этого надо внести депозит в размере всего лишь $100. Однако депозит является возвратным, поэтому заказчик в любой момент может отказаться от потенциальной покупки.

Источник iXBT.com.