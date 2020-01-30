Как МАЗ обошел КАМАЗ в России, первым предложив уникальные автобусы

МАЗ-203945 не первая газовая модель пассажирской техники ОАО “МАЗ”. Напомним: в 2013 году, когда в России стартовала поддержанная правительством кампания по газификации автотранспорта, а в Беларуси вопрос использования газа в качестве моторного топлива начал обсуждаться уже на государственном уровне, был представлен автобус МАЗ-203965 с газовым двигателем Mercedes-Benz уровня Евро-5. В 2014 году стартовало серийное производство этой машины.
МАЗ-203965. Фото ОАО “МАЗ”
В 2015 году увидели свет еще две модели с газовыми моторами Mercedes-Benz – “бюджетный” полунизкопольный МАЗ-103965 (Евро-5) и ориентированный на европейский рынок МАЗ-203988 (Евро-6). Кроме того, на основе базовых моделей были разработаны различные модификации, отличающиеся длиной кузова и коробками передач, в том числе и пригородные.
МАЗ-103965. Фото ОАО “МАЗ”
Все три модели предназначены для работы на компримированном (сжатом) природном газе и оснащаются полимерно-композитными газовыми баллонами, которые размещены на крыше. В 2015-2019 гг. МАЗ изготовил и продал в Россию, Украину и Беларусь почти две сотни таких машин.
Самая большая разовая поставка состоялась в 2015 году в Екатеринбург – город получил 59 автобусов МАЗ-203L65 (модификация с увеличенной за счет заднего бампера на 50 мм длиной).
Поставленный в Челябинск МАЗ-203945 – это первая модель в линейке пассажирской техники Минского автозавода, работающая на сжиженном природном газе (метане). Вместо баллонов на крыше автобус оснащен криобаком, который разместился в заднем свесе.
Геометрический объем криобака – 350 л, эффективный – 300 л. Он вмещает 120-130 кг сжиженного газа. Это количество топлива обеспечивает запас хода около 400 км при движении в городском цикле. При этом 400 км – показатель, вполне удовлетворивший заказчика.
Еще одно отличие МАЗ-203945 от собратьев, работающих на сжатом газе, – двигатель. Если на МАЗ-203965 и МАЗ-103965 применяется немецкий газовый Mercedes-Benz M 906 LAG EEV/1-02 (Р6, 6883 куб.см; 278 л.с.; 1000 Нм; Евро-5), то на МАЗ-203945 – китайский газовый Weichai WP7NG 280E51 (в перспективе будет устанавливаться “МАЗ-Вейчай” этой же модели). Данный мотор также рядный 6-цилиндровый, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с распределенным впрыском газа и искровым зажиганием. Он имеет рабочий объем 7470 куб.см, мощность 270 л.с., максимальный крутящий момент 1100 Нм и соответствует экологическому стандарту Евро-5.
Почему Weichai, а не зарекомендовавший себя Mercedes-Benz?
“Это был осознанный выбор, – рассказал Автобизнесу главный конструктор службы главного конструктора по автобусам ОАО “МАЗ” Юрий Сырокваш. – Да, раньше мы работали с фирмой Mercedes. Но они сейчас снимают с производства свои газовые двигатели уровня Евро-5 и будут производить только Евро-6. А это достаточно сложный и дорогой агрегат. В то же время китайцы сейчас, можно объективно так сказать, являются лидерами по газомоторной технике. При этом их моторы дешевле. Поэтому, если хочешь выиграть тендер, нужно ставить китайские моторы, китайские криобаки”.
НЕФАЗ-5299-40-52. Фото ПАО “КАМАЗ”
Volgabus “Ситиритм” 12 GLF. Фото холдинга “Бакулин Моторс Групп”
Стоит отметить, что крупнейшие российские производители пассажирской техники – ПАО “КАМАЗ” (НЕФАЗ – его дочернее предприятие) и холдинг “Бакулин Моторс Групп” (бренд Volgabus) – также начали устанавливать на свои городские автобусы большого класса, работающие на компримированном природном газе, китайские двигатели. Например, рестайлинговые НЕФАЗ-5299-40-52 комплектуются моторами Weichai WP7NG 260E51, а Volgabus “Ситиритм” 12 GLE / GLF – моторами Yuchai YC6L280N-52. И только ЛИАЗ продолжает использовать двигатели исключительно российского производства (ЯМЗ-53624 CNG).
Что касается коробки передач, то по требованию заказчика на челябинских автобусах установлена автоматическая американская Allison T310w/Ret. Задний мост – портальный с двойной передачей ZF AV 133/80.
Применение на МАЗ-203945 газового двигателя Weichai WP7NG 280E51 и технологии хранения газового топлива в сжиженном виде в криобаке вызвало необходимость перекомпоновки не только моторного отсека, но и салона в задней части. В результате пришлось пожертвовать сразу четырьмя местами для сидения (по сравнению, например, с МАЗ-203965).
Тем не менее общее число мест для сидения осталось достаточно большим: 26 или 28 в зависимости от варианта компоновки. Максимальная общая пассажировместимость составляет 98 человек (95 – при установке кондиционера).
Фото: abw.by
ОТТС получено и на пригородную модификацию МАЗ-203C45, которая имеет только два дверных проема. В таком автобусе может быть установлено 30 или 32 места для сидения – это зависит от варианта компоновки накопительной площадки с оборудованным местом для одной инвалидной коляски. Максимальная общая пассажировместимость такая же – 98 человек (95 – при установке кондиционера).
Использование сжиженного метана в качестве моторного топлива на автотранспорте – это весьма перспективное направление. Техника на сжиженном природном газе по сравнению с компримированным обладает двумя преимуществами: меньшим снаряженным весом, а следовательно, меньше потерей в грузоподъемности/пассажировместимости, и большим запасом хода.
Единственное, что сдерживает сейчас развитие транспорта на СПГ, – неразвитость инфраструктуры: заправлять такую технику попросту негде. Но ситуация меняется: в России концерны “Газпром” и “Новатэк” приступили к созданию сети криогенных автомобильных заправочных станций (КриоАЗС) как в отдельных регионах (пилотные проекты), так и вдоль главных автомагистралей (в том числе предусматривается “газификация” трассы М1 Москва – граница с РБ). И, по мнению специалистов, к 2030 году магистральный автотранспорт будет потреблять до трети всего производимого в России объема СПГ.
Минский автозавод уже работает над созданием магистральной техники на СПГ. В прошлом году был представлен тягач МАЗ-54А02К с газовым двигателем Weichai Power WP12NG 400E50 и двумя криобаками суммарным объемом 688 л. Запас хода – более 700 км
Распространение СПГ планируется в России и на пассажирском транспорте. В частности, в Челябинске в рамках реализации программы “Чистый воздух” было решено закупить городские автобусы как на компримированном (сжатом) природном газе, так и на сжиженном. И Минский автозавод принял участие в этом проекте.
“Прорабатывать возможность поставки автобусов, работающих на сжиженном метане, вместе с российскими партнерами мы начали еще осенью 2018 года, – рассказал Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники – начальник управления продаж пассажирской техники ОАО “МАЗ”. – Конечно, можно было сидеть и ждать, когда российские регионы сами придут к пониманию того, что им нужен такой транспорт, ждать, когда там создадут необходимую инфраструктуру. Но мы решили действовать на опережение: сделать транспорт на СПГ и предложить его вместе с перспективами развития инфраструктуры”.
К поставленной цели на МАЗе шли поэтапно. Сильную поддержку оказали белорусский МИД, наше посольство в РФ и непосредственно посол Владимир Семашко, который принимал участие в переговорах и на уровне губернатора Челябинской области, и с минпромторгом РФ. В декабре 2018 года прошло важное совещание, на котором Челябинской области было обещано, что МАЗ за свой счет сделает образцы пассажирской техники, работающей на сжиженном метане, и предоставит их на эксплуатационные испытания. Тогда же автозавод подписал с Челябинской областью дорожную карту по этому проекту.
Уже в апреле 2019 года МАЗ изготовил опытные образцы 12-метрового и 9-метрового автобусов, работающих на СПГ. Минский автозавод стал первым в странах СНГ, создавшим такие машины и получившим на них официальные ОТТС. В мае автобусы прибыли в Челябинск на испытания.
МАЗ-206945 – это вообще первый газовый автобус среднего класса в линейке Минского автозавода. Он оснащен 200-сильным двигателем Weichai Power WP5NG 200E51 (Евро-5) и автоматической коробкой передач Allison-T270w/Ret
В течение полутора месяцев машины эксплуатировались на различных городских маршрутах Челябинска – возили пассажиров. Местные транспортники проводили замеры расхода топлива, оценивали соответствие заявленных технических параметров. По результатам испытаний выяснилось, что по сравнению с аналогичной техникой азиатских производителей, которая ранее в опытном порядке эксплуатировалась в Челябинске, автобусы МАЗ на СПГ оказались примерно на 40% экономичнее.
В связи с установкой криобака изменилась компоновка салона в задней части – пришлось отказаться от последнего ряда сидений. Общая пассажировместимость МАЗ-206945 – 67 человек. Мест для сидения – 22
Летом прошлого года в соответствии с процедурами федеральных законов были объявлены конкурсы на поставку в Челябинск 33 автобусов большого класса на СПГ и такого же количества на КПГ. В августе МАЗ выиграл конкурс на поставку техники на сжиженном метане, российский ЛИАЗ – на поставку автобусов на компримированном природном газе. До конца года вся техника поступила в парк муниципального перевозчика ООО “Общественный городской транспорт”. В декабре автобусы МАЗ-203945 вышли на маршруты.
Фото официального сайта Администрации города Челябинска
Таким образом, Минский автозавод первым в странах СНГ организовал серийное производство пассажирской техники, работающей на сжиженном метане.
Стоит отметить, что ни у ЛИАЗа, ни у холдинга “Бакулин Моторс Групп” пока вообще нет аналогичных машин. КАМАЗ в сентябре 2019 года представил на выставке “Комтранс” в Москве модель НЕФАЗ-5299-40-57 на СПГ, однако это пока опытная машина, которой еще только предстоит пройти испытания, а затем и процедуру сертификации.
Сыграв на опережение, Минский автозавод получил преимущество: когда Челябинск объявил тендер не поставку автобусов на сжиженном природном газе, у конкурентов просто не было требуемой техники.
В 2020 году мэрия Челябинска рассчитывает получить финансирование для покупки еще 100-150 газомоторных автобусов. И здесь у ОАО “МАЗ” неплохие шансы получить новый контракт.
До конца 2021 года 74-й российский регион планирует приобрести в общей сложности более 400 газомоторных автобусов на 4 млрд российских рублей. Кроме Челябинска они будут направлены и в другие города области, где откроют газовые АЗС, обеспечат необходимую инфраструктуру. А вот здесь перспективы для Минского автозавода, к сожалению, уже туманные: российские производители наверняка успеют создать и сертифицировать собственные автобусы на СПГ – конкурировать на равных с ними будет почти невозможно.
Дело в том, что российские муниципальные перевозчики получают государственные субсидии на закупку газомоторной пассажирской техники при условии, что она произведена в РФ. Так, на те же газовые 12-метровые автобусы ЛИАЗ, поступившие в Челябинск осенью прошлого года, субсидия составляла 1 млн 866 тыс. российских рублей за единицу. А на 12-метровые автобусы, работающие на сжиженном метане, субсидия будет еще больше – 2 млн 800 тыс. российских рублей. И на МАЗы она не распространяется, подчеркнул Владимир Дормаш.
Так что же, зря в Минске вкладывались в разработку СПГ-автобусов? Нет, не зря. Во-первых, МАЗ уже поставил в Россию 33 автобуса на сжиженном метане. Во-вторых, руководство Союзного государства, белорусский МИД и посольство Беларуси в РФ обещают, что определенные шаги для сближения двух стран в этом вопросе будут сделаны уже в ближайшем будущем. В-третьих, возникла возможность реализации проекта по организации на территории Челябинской области совместного производства белорусских автобусов, работающих на сжиженном газе. При достижении определенного уровня локализация этого производства на автобусы МАЗ, собранные в Миассе, будут распространяться те же преференции, что и на технику ЛИАЗ, НЕФАЗ, Volgabus. В-четвертых, субсидии не вечны: российские регионы все охотнее закупают газомоторную технику, так как успели убедиться в ее безопасности, экономичности и быстрой окупаемости – господдержку в скором времени могут просто отменить.
Кроме того, спрос на автобусы, работающие на сжиженном метане, начинает расти в Европе. И Минский автозавод, получивший козырь в виде автобуса третьего поколения, сейчас вполне серьезно рассматривает эту перспективу.
Что касается Беларуси, то и здесь не все безнадежно. Компания “Газпром трансгаз Беларусь” уже поставила на повестку дня строительство первого на территории Беларуси комплекса малотоннажного производства сжиженного природного газа. В перспективе возможен выход на белорусский рынок концерна “Новатэк”, других игроков, которые заинтересованы в развитии этого направления и сами будут предлагать сотрудничество. А как только появится инфраструктура, Минский автозавод сможет предложить широкий ряд техники.
Источник Автобизнес.
C 2014 года www.amsrus.ru
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