В саду «Эрмитаж» открылось пространство Lexus Lounge

В Lexus Lounge будет представлен обновленный премиальный кроссовер Lexus RX – гости смогу узнать полную информацию о модели от профессионального консультанта и записаться на тест-драйв

Lexus Lounge открыт для посетителей Сада «Эрмитаж» рядом с ледовым катком

Для гостей пространства предусмотрены горячие напитки, зарядные станции для мобильных устройств и праздничная атмосфера для новогодних фотографии

Посетители Lexus Lounge смогут приобрести, а также заказать предметы одежды или стильные аксессуары из коллекций Lexus Boutique и оформить доставку

В одном из самых популярных и модных мест культурного отдыха российской столицы, уютном Саду «Эрмитаж», одновременно с началом работы катка, бренд Lexus открыл для посетителей пространство Lexus Lounge

Стильный лаундж представляет собой закрытый теплый павильон-гостиную, где посетители парка и ледового катка смогут согреться в уютной обстановке, насладиться горячими напитками в кофейной зоне, зарядить мобильные устройства и набраться сил. Таким образом, все посетители Lexus Lounge смогут ощутить на себе воплощение японской философии гостеприимства Омотенаши.

Главный герой пространства – обновленный премиальный кроссовер Lexus RX. Модель обладает смелым и эффектным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и богатым базовым оснащением наравне с высочайшим уровнем безопасности и комфорта. Гостям расскажут про особенности и преимущества кроссовера Lexus RX, а также предложат записаться на тест-драйв модели.

Также гости Lexus Lounge смогут лично оценить элегантные и функциональные коллекции одежды и стильных аксессуаров из Lexus Boutique, приобрести понравившиеся предметы и воспользоваться новой возможностью – оформить доставку покупок по указанному адресу курьером.

График работы Lexus Lounge: до 8 января 2020