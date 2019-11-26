В саду «Эрмитаж» открылось пространство Lexus Lounge

Стильный лаундж представляет собой закрытый теплый павильон-гостиную, где посетители парка и ледового катка смогут согреться в уютной обстановке, насладиться горячими напитками в кофейной зоне, зарядить мобильные устройства и набраться сил. Таким образом, все посетители Lexus Lounge смогут ощутить на себе воплощение японской философии гостеприимства Омотенаши.
Главный герой пространства – обновленный премиальный кроссовер Lexus RX. Модель обладает смелым и эффектным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и богатым базовым оснащением наравне с высочайшим уровнем безопасности и комфорта. Гостям расскажут про особенности и преимущества кроссовера Lexus RX, а также предложат записаться на тест-драйв модели.
Также гости Lexus Lounge смогут лично оценить элегантные и функциональные коллекции одежды и стильных аксессуаров из Lexus Boutique, приобрести понравившиеся предметы и воспользоваться новой возможностью – оформить доставку покупок по указанному адресу курьером.
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