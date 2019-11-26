В саду «Эрмитаж» открылось пространство Lexus Lounge

В саду «Эрмитаж» открылось пространство Lexus Lounge
Ноябрь 26 08:11 2019
  • В Lexus Lounge будет представлен обновленный премиальный кроссовер Lexus RX – гости смогу узнать полную информацию о модели от профессионального консультанта и записаться на тест-драйв
  • Lexus Lounge открыт для посетителей Сада «Эрмитаж» рядом с ледовым катком
  • Для гостей пространства предусмотрены горячие напитки, зарядные станции для мобильных устройств и праздничная атмосфера для новогодних фотографии
  • Посетители Lexus Lounge смогут приобрести, а также заказать предметы одежды или стильные аксессуары из коллекций Lexus Boutique и оформить доставку

В одном из самых популярных и модных мест культурного отдыха российской столицы, уютном Саду «Эрмитаж», одновременно с началом работы катка, бренд Lexus открыл для посетителей пространство Lexus Lounge

Стильный лаундж представляет собой закрытый теплый павильон-гостиную, где посетители парка и ледового катка смогут согреться в уютной обстановке, насладиться горячими напитками в кофейной зоне, зарядить мобильные устройства и набраться сил. Таким образом, все посетители Lexus Lounge смогут ощутить на себе воплощение японской философии гостеприимства Омотенаши.

Главный герой пространства – обновленный премиальный кроссовер Lexus RX. Модель обладает смелым и эффектным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и богатым базовым оснащением наравне с высочайшим уровнем безопасности и комфорта. Гостям расскажут про особенности и преимущества кроссовера Lexus RX, а также предложат записаться на тест-драйв модели.

Также гости Lexus Lounge смогут лично оценить элегантные и функциональные коллекции одежды и стильных аксессуаров из Lexus Boutique, приобрести понравившиеся предметы и воспользоваться новой возможностью – оформить доставку покупок по указанному адресу курьером.

График работы Lexus Lounge: до 8 января 2020

  • Среда – Пятница: с 18:00 до 22:00
  • Суббота – Воскресенье и праздничные дни: с 10:00 до 22:00
  • Понедельник – Вторник: выходные дни

Lexus LoungeLexus Lounge

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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