Камаз-мастер отправил машины на Дакар-2020

Автомобили команды КАМАЗ-мастер отправились в далекий путь на старт ралли-марафона Дакар-2020

Перед отъездом команды трассу в Тарловке посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин и мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин представил гостям спортивные экипажи и персонал команды, которые отправятся на главный старт сезона в Саудовскую Аравию. Президенту Татарстана рассказали о процессе подготовки к ралли. Заместитель директора команды по производству Сергей Савостин продемонстрировал узлы и агрегаты машин, которые были усовершенствованы в рамках подготовки к гонке. Затем Рустам Минниханов лично протестировал гоночный болид Эдуарда Николаева. После заездов Президент пообщался с журналистами. По словам Рустама Минниханова, сегодня ни у кого нет сомнений в том, что КАМАЗ является компанией мирового уровня. И спортивные победы команды КАМАЗ-мастер подчеркивают устойчивую конкурентоспособность татарстанской компании.

В свою очередь, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев также пожелали спортсменам удачи в предстоящей гонке.

Сразу после мероприятия экипажи взяли курс во французский порт Марсель, где машины пройдут первичные технические проверки, будут погружены на паром организаторов соревнования и отправлены на Аравийский полуостров.

Напомним, что, начиная с 2020 года ралли-марафон Дакар меняет дислокацию. После 10 лет проведенных на маршрутах Южной Америки организаторы гонки подписали 5-летний контракт с Саудовской Аравией.

42-й по счету Дакар стартует 5 января с побережья Красного моря из Джидды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде, финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия. Общая длина трассы составит 7800 километров, из них 5000 километров скоростных спецучастков. При этом длина пяти спецучастков превысит 450 километров.

Команда КАМАЗ-мастер выставит на гонку 4 экипажа. Представлять Россию в грузовом зачете международного соревнования будут: действующий чемпион Дакара Эдуард Николаев, победитель ралли Шелковый путь-2019 Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Всего на Дакар-2020 заявлено 47 экипажей в грузовой категории (170 мотоциклистов, 134 экипажа в категории авто и SSV). В январе камазовцы будут отстаивать титул чемпионов Дакара в непростой борьбе с основными участниками грузового зачета: IVECO, TATRA, RENAULT, МАЗ, MAN.

Экипажи команды КАМАЗ-мастер на ралли Дакар-2020

500 Пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков,

501 Пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов,

511 Пилот Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов,

516 Пилот Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Татаринов.

Календарь гонки

5, 6 декабря Технические проверки и погрузка техники на паром в порту г. Марсель.

1,2 января разгрузка машин в порту Джедды (Саудовская Аравия).

2-4 января Административные и технические проверки.

4 января торжественный старт, постановка машин в закрытый парк (Джедда).

5 января первый скоростной участок.

11 января День отдыха в Эр-Рияде.

17 января Заключительный этап и торжественный финиш.

18 января Погрузка техники на паром в Джедде.

Цитаты

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан

«Каждый год перед стартом на Дакаре мы тестируем автомобили, которым предстоит показать себя на непростой трассе международных гонок. В этом году традиция осталась в силе. Накануне в Казани мы тестировали версии, подготовленные для прошлого Дакара. Сегодня увидели в деле обновленные спортивные грузовики. Я скажу, что нынешние автомобили стали еще более конкурентными. Изменения колоссальные. За это стоит поблагодарить конструкторов и инженеров, которые в течение года неустанно трудились над новыми техническими решениями, спортивные экипажи, которые протестировали последние версии на серьезных соревнованиях и убедились в надежности всех узлов и компонентов. Отдельное спасибо хочется сказать руководителю команды КАМАЗ-мастер Владимиру Чагину – ведь без настоящего лидера, командного духа невозможна ни одна победа».

Сергей Когогин, Генеральный директор ПАО КАМАЗ

«Для нас успех команды в этих гонках – лучшая рекламная площадка. Когда телевизионная картинка с гонки идет на 198 стран, весь мир видит кадры, где российский грузовик всегда в лидерах. Никакой рекламной кампанией это не заменишь. В следующей генерации наших машин мы обязательно будем думать, как перевести их под новый облик. По крайней мере грузовики группы технической помощи команды должны принять облик машин пятого поколения. Ощущения от нынешнего спортивного автомобиля очень положительные. У меня появилась уверенность, что те изменения и доработки, которые были внесены, позволяют нам опять бороться за самые высокие места и наша команда не зря год трудилась над усовершенствованием автомобиля».

Наиль Магдеев, мэр г. Набережные Челны

«Это уникальная команда и для страны, и для мирового спорта, и для нашего города Набережные Челны. Уникальность в том, что все члены команды – это жители города Набережные Челны, наши челнинские, татарстанские, российские ребята. Те, кто воспитывался в картинг-клубе, кто учился в челнинских школах, те, кто потом работал слесарями, подсобными рабочими в этом центре – сегодня стали знаменитыми гонщиками, известными на весь мир. В этом, наверное, особая ценность. Мы любим наших ребят, гордимся ими. Они – хороший пример для подрастающего поколения города Набережные Челны. Автоспорт в Челнах любят. Я хотел бы пожелать нашим ребятам удачи. Дорогу осилит идущий! И хорошо идущий – это команда КАМАЗ-мастер – наша синяя армада, на победу которой мы, безусловно, надеемся».

Владимир Чагин, руководитель команды КАМАЗ-мастер

«Гонка пройдет в новом регионе, никто из команды раньше не был в Саудовской Аравии. Мы трудились весь год, чтобы внести максимум усовершенствований в машины, повысить ездовые качества спортивных КАМАЗов. Большая работа проведена, техника готова, сегодня докладывали об этом Президенту. К примеру, улучшена развесовка, количество топливных баков, улучшена система впуска двигателя. Машина усложняется, на нее устанавливается различное оборудование, приходится изыскивать возможности снижать массу, чтобы быть на пороге минимально допустимого регламентом веса машины в 8,5 тонн. Подвеска кабины доработана в этом году. Это позволит экипажу выдерживать тряску и ехать с большим темпом. Хотел поблагодарить всех камазовцев, всех партнеров команды за совместную работу, которую мы провели в течение сезона. Надеюсь, что мы сделали все, чтобы в январе только радовать всех новостями из Саудовской Аравии».

Эдуард Николаев, пилот

«Мы знаем, что в этом году все новое – и Дакар и техника. Гонка пройдет в новой стране, это для всех очень интересно, здесь свои обычаи, свои традиции. Мы с нетерпением ждем старта. Знаем, что наши соперники тоже в ожидании, серьезно все готовились в этом году, зная, что это новая страна, новые ландшафты, и в большей степени нас ждут пески. Предстоит также серьезная интрига, связанная с навигацией. Нововведение года – дорожные книги этапов будут выдаваться за буквально за 10-15 минут перед стартом. Поэтому нагрузка на штурманов, в том числе и психологическая, будет колоссальная».

Маршрут гонки