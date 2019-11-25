Аэроэкспресс проигрывает такси по цене и скорости

До аэропортов Москвы дешевле и часто комфортнее добираться на такси, чем на разрекламированном Аэроэспрессе – Новые Известия

Чудесную со знаком минус трансформацию этого, некогда вполне удобного способа доехать до аэропортов Москвы отметил в своем блоге публицист Михаил Макогон:

«Когда я последний раз ездил Аэроэкспрессом в Шереметьево, где-то года с полтора назад – он стоил 500 рублей на месте и 420 из приложения, при 35 минутах в пути. Сейчас он стоит 500 хоть так, хоть эдак, с аттракционом невиданной щедрости на 80 рублей покончено (что несколько обессмысливает само нахождение приложки в телефоне), идет с Белорусского 50 минут с двумя остановками. Между прочим, без понятия кому он был нужен, но билет в бизнес-класс подорожал в полтора раза, с тысячи – до полутора. Т.е., как бы, шереметьевский Аэроэкспресс теперь никакой не «экспресс», даже с точки зрения чисто формальной, это обычная городская электричка, что плетется долго и с остановками, но за прежний фулл-прайс. Не, АЭ и с самого начала был немного жлобским – 200 рублей в 2008 году за 40 минут в колхозной электричке. Но в то смутное время, задолго до всех Уберов и Яндексов, таксисты начинали разговор с пятисот рублей от Внуково – до Юго-Западной, в Домодедово и Шереметьево – 1 000^n, где n – коэффициент бессовестности. Но вот сию минуту Яндекс предлагает такси с Полянки – до Шереметьево за 848 рублей. Т.е., с учетом транспорта до вокзала, даже на одного тариф АЭ не выглядит привлекательным, а парный стоит 900 рублей, что просто дороже. Я ничего не утверждаю, мне впрямь любопытно, существуют ли, в принципе, эквивалентные системы аэропортового сообщения в мире (ну, если эту не футуристичные маглевы), которые конкурируют по цене не с иным общественным транспортом, а прям с такси?»

Еще более определенно об «обновленной» услуге высказался политолог Александр Кынев:

«Нафиг нужен поезд, идущий час вместо 35 минут, да ещё чтобы с чемоданами через наземный переход по лестнице идти. Совсем охренели. Такси в 90% случаев будет быстрее и дешевле (если едешь не один) Тем, кто защищает де факто ликвидацию аэроэкспресса в связи с запуском так называемого МЦД (потому что он теперь совсем не экспресс, а для пассажиров время ключевой фактор, а заставлять пассажиров таскать тяжёлые чемоданы по лестницам это вообще моветон). Почему, для создания чего то нужно непременно уничтожить что-то хорошее? Почему в Нью-Йорке по всем линиям метро ходят и экспрессы и поезда со всеми остановками? Почему ради жителей некоторых городов Подмосковья нужно жертвовать интересами пассажиров крупнейшего аэропорта страны, ее фактического лица? Это ложная дилемма, и те, кто «лишь бы быстрее» отчитаться, уничтожает хорошую вещь, которую можно было сохранить при нормальном планировании и строительстве новых путей, просто проф непригодны. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Мой личный пример – мне из дома ехать час до Белорусского вокзала, вместе с аэроэкспрессом выходило полтора-два часа до аэропорта. Теперь это два с половиной часа, а то и больше. Никакие новые станции, как и другим жителям ВАО, ЮВАО, ЮАО и других районов Москвы (от трети до половины москвичей) мне не подходят. Такси до аэропорта от 40 минут до полутора часов. Зачем мне теперь ехать в этом бывшем аэроэкспрессе в давке, да еще и бегать по лестницам?»

Эти посты вызвали множество комментариев заинтересованных читателей. Так Борис Ламин объяснил, почему он перестал Аэроэкспрессом:

«Это не имеет ни экономического, ни практического смысла. Если еду с багажом, то проще взять такси, а не переться от аэроэкспресса на метро с чемоданами. Если с ручной кладью – то за то же примерно время можно в 10 раз дешевле доехать на автобусе. Не уверен, что из дармоедово ходят городские автобусы (не люблю этот аэропорт и стараюсь из него не летать), но из внуково и и шереметьево на автобусе добраться можно даже быстрее, чем на аэроэкспрессе , с учетом интервалов в расписании. Ах, да, еще один важный для меня лично аргумент против аэроэкспресса – я ненавижу коррупционера М.С. Ликсутова…»

Многие комментаторы опубликовали данные о том, как лучше добираться до аэропорта в других городах мира. К примеру, Даниил Лазуков написал:

«В Мадриде в аэропорт ходит метро, надо доплачивать за посадку или высадку в аэропорту (airport supplement fee), но можно ехать электричкой renfe – выходит дешевле. В Сиднее – обычная электричка, но тоже с airport supplement. В Зальцбурге в аэропорт ходит троллейбус. В Берлине в Тегель ходит автобус (зона В), в Шёнефельде есть станция s-bahn, зона С. В Афинах линия метро продлена до аэропорта, но надо доплатить до тарифа в аэропорт. В Будапеште есть автобус до метро по стандартному тарифу (действуют все проездные) и экспресс до центра по спецтарифу (900 форинтов), видимо, тянут ветку железной дороги к действующему терминалу. В Нью-Йорке между терминалами (даром) и до двух станций метро (5 долларов) ходит автоматический поезд. В Амстердаме под аэропортом – промежуточная станция электрички, можно доехать почти куда угодно в Голландии, до центра 15 минут, есть автобус…»

Петр Пискунов считает, что все равно Аэроэкспресс надежнее:

«Поездка в Домодедово на такси – приключение непредсказуемое. Пробка на пару километров на въезд – явление частое. Сейчас там переделали пропускную систему, но всё равно – вылет и прилёт на одном уровне, в одной куче всё. Туда точно, на экспрессе лучше.»

Социальный психолог Алексей Рощин, словно подводя итог, критически отозвался обо всей московской транспортной политике:

«Новая собянинская игрушка. Пишут, что из-за запуска пресловутых Московских центральных диаметров теперь в Москве Аэроэкспрессы будут ходить до Шереметьева не 30, а все 50 минут, плюс добавится еще куча неудобств для пассажиров. Меня давно мучает вопрос – а что это за «центральные диаметры» и на кой черт они вообще нужны? На схемах метро работы студии Артемия Лебедева до сих пор эти МЦД вообще никак не обозначены, хотя их обещают запустить уже чуть ли не завтра. Откуда и куда? Что это вообще за счастье на нас опять обрушилось? Есть у меня стойкое подозрение, что всё будет примерно так же, как и с предыдущим любимым детищем Собянина – МЦК. Новая безумно дорогая финтифлюшка, от которой, по большому счету, ни жарко, ни холодно – поскольку ездить в любом случае по старому доброму метро получается быстрее и проще. Навроде пресловутых «электробусов», по 56 млн. рублей за штучку, вместо старых добрых троллейбусов – такое же московское безумие, как гранитные бордюры, плитка, сужение дорог и в общем почти всё, что делалось и делается в Москве. МЦК до сих пор было – знакомых туристов вокруг Москвы катать, показывая, как тут у нас всё «дорого-богато». То же будет и с МЦД? Кто знает? Во всяком случае, Аэроэкспресс они уже испоганили…»

А журналист Антон Орех оценил изменения в транспортной системе Москвы с открытием так называемых «центральных диаметров»: