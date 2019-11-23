Что выгодней: бензин, газ или электричество?

Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить

Ездить на электромобилях с точки зрения расходов на «топливо» выгоднее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, но пока сами электромобили существенно дороже, рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина – об этом пишут РИА Новости.

По словам эксперта, при среднем пробеге автомобиля в 17,5 тысяч километров в год в неделю автомобилист проезжает около 335 километров, и если сравнивать затраты на топливо исходя из таких параметров, выгоднее будет использовать газ. Хотя при выборе вида топлива стоит учитывать, что сам перевод автомобиля на газ будет стоить около 40-50 тысяч рублей, оговаривается она.

«При расходе бензина в городской среде — в среднем около девяти литров на 100 километров – получаем еженедельные траты чуть более 1310 рублей. Самым популярным газомоторным топливом для автомобилей является пропан-бутан, однако при более низкой цене относительно бензина (примерно на 40-45% в 2018 году), его расход увеличивается примерно на 15-20%. Данные факторы в совокупности все равно приводят к экономии: траты на газовое топливо составляют около 725 рублей в неделю», — поясняет Сосенкина.

Перейдя к электромобилям, аналитик сравнила популярные каждую в своей сфере модели — Nissan Leaf и Lada Vesta — по еженедельным затратам на электроэнергию и топливо соответственно. Она в связи с этим отметила, что если автомобилист планирует заряжать машину от «собственной розетки», то нужно учитывать тарифы и, соответственно, издержки в конкретном регионе. Так, пока в Москве электромобили бесплатно можно зарядить на станциях «Мосэнерго» и «Россетей», а в Приморском крае полная зарядка стоит 8 руб/кВт.ч и обойдется в 670 рублей.