Rolls-Royce представляет коллекционный Falcon Wraith с самой сложной вышивкой в истории марки

Источником вдохновения для команды Bespoke стал сапсан – самая быстрая и ловкая птица в мире

Образ этого крылатого хищника запечатлен в обивке потолка Falcon Wraith, превращая автомобиль в настоящее произведение искусства. Вышивка состоит из 250 тысяч швов, а на ее создание ушло более месяца.

Искусное полотно на потолке Wraith создано под руководством Джоша Лайлса (Josh Liles), эксперта команды Bespoke по индивидуальным вышивкам. Лайлс более 9 лет воплощает самые нестандартные идеи клиентов в жизнь, подтверждая безграничные возможности персонализации Rolls-Royce.

«Мы часами наблюдали за поведением хищника, чтобы воссоздать точное и реалистичное изображение. Мы изучали особенности мускулатуры, движения, оттенки оперения. Мы хотели передать бдительный, властный, хищный образ. В процессе было создано несколько версий – мы меняли направление и длину швов, расстояние между стежками, что влияет на конечный результат. Мы сознательно изменили форму клюва и разрез глаз, чтобы подчеркнуть суровый характер сапсана, – комментирует Джош Лайлс. – В эту работу мы вложили всю свою любовь. Признаюсь, что с технической точки зрения было непросто нанести такое количество швов на материал. Вышивка стягивает поверхность, из–за чего кожа идет волнами – а это недопустимо для Rolls-Royce».

Небесно-голубая цветовая палитра автомобиля укрепляет ассоциации с полетом. Тематические декоративные элементы символично интерпретируют образ «небесного охотника». Очертания крыльев птицы дополняют декоративную линию на задней части кузова, этот же мотив вышит на перегородке между задними сиденьями. При создании этих элементов дизайнеры вдохновлялись архитектурой современных небоскребов, пронзающих облака. Довершают внутреннюю эстетику автомобиля фирменные часы Bespoke с гильоше, часто используемой в ювелирном искусстве и часовом деле. Автомобиль выпущен в единственном экземпляре по заказу клиента.