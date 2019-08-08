B-Tuning: победа в автогонках в Мячково

B-Tuning: Убедительная победа на этапе СМП РСКГ в Мячково

Пятый этап Российской серии кольцевых гонок в Мячково на трассе ADM Raceway, завершился для профессиональной гоночной команды B-Tuning триумфом в категории Туринг-Лайт.

Новичок коллектива Артем Кабаков, проводивший в минувшие выходные всего лишь второй гоночный уикенд в сезоне-2019, сумел громко заявить о себе еще в пятницу, завоевав поул-позицию с временем лучшего круга более чем на 0,7 секунды быстрее своего ближайшего преследователя. При этом его хэтчбек Volkswagen Polo был далеко не самым легким в пелотоне.

Старт субботней гонки получился несколько сумбурным из-за аварии в первом повороте, причиной которого послужил контакт прорвавшегося сзади Романа Голикова с Артемом. К счастью, в отличие от Лады Голикова, Volkswagen Артема избежал повреждений и сумел продолжить заезд. Правда, неразбериха на старте стоила пилоту B-Tuning трех позиций: Кабаков был вынужден объезжать место аварии за пределами асфальта и вернулся на трассу четвертым.

Следующие три круга прошли в режиме сейфти-кара, но уже через круг после рестарта молодой екатеринбуржец занимал вторую строчку в Туринг-Лайте. На шестом круге гонки белоснежный автомобиль с логотипами команды B-Tuning возглавил заезд, доведя его до уверенной победы с преимуществом в 2,5 секунды и лучшим кругом в гонке. Таким образом, в первой гонке Артем Кабаков показал максимальный результат, заработав 27 очков из 27 возможных.

На реверсивной решетке воскресной гонке Артем занял пятую ячейку. Вдобавок, его автомобиль после субботней победы получил дополнительные 15 килограммов, но и это не сильно сказалось на темпе Кабакова: спустя несколько поворотов он прорвался уже на третье место. Но и на этот раз гонка была нейтрализована режимом сейфти-кара из-за аварии в группе машин класса Суперпродакшн.

Машина безопасности провозила за собой пелотон до пятого круга, и когда были вновь вывешены зеленые флаги, Артем закрепился за двумя лидерами класса, сражавшимися между собой. Вскоре, воспользовавшись этой борьбой, он пробрался на вторую позицию, “сев на хвост” Айдару Нуриеву. Позднее на трассу вновь выехала машина безопасности, и вновь нейтрализация растянулась на пять долгих кругов: заезд был возобновлен всего за три круга до финиша, и в борьбе за победу нужно было действовать решительно. Пилот B-Tuning сразу перешел к активному прессингу, не отпуская Айдара больше чем на пару метров.

На последнем круге Кабаков вырвался вперед и выиграл вторую гонку за этап, попутно снова установив лучшее время круга. Увы, решением КСК за свой обгон он получил дополнительные 30 секунд к итоговому результату, откатившись за пределы призовой тройки. Тем не менее, благодаря отличным результатам Артему удалось занять второе место в Туринг-Лайт по итогам уикенда.

На пятый этап СМП РСКГ к нам присоединился Александр Сальников, который также внес весомый вклад в успех коллектива, два раза финишировав четвертым. По итогам уикенда B-Tuning заняла первое место среди команд.