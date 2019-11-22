Новый Mercedes-Maybach GLS

«Уникальная комбинация из комфорта, технологий и роскоши»

С ноября 2014 г. Мартин Хюльдер возглавляет отдел продукт-менеджмента по суббренду Mercedes-Maybach. Будучи по специальности инженером-автомобилестроителем, с 2007 г. он трудится в Daimler AG на руководящих позициях в сфере сбыта и маркетинга. Отвечая на наши вопросы, он поясняет значимость Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC для развития бренда.

Г-н Хюльдер, если выразить одной фразой, то что олицетворяет собой Mercedes-Maybach?

Хюльдер: “Mercedes-Maybach олицетворяет собой максимальный комфорт, самые высокие технологии, а значит, и роскошь в чистом виде”.

Выпуская Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, вы дополняете бренд моделью сегмента SUV. Для чего?

“В сегменте «люкс» концепция внедорожника обладает одним очень существенным преимуществом – высокой посадкой. За счёт этого комфорт при посадке и высадке с использованием подножек поднимается на экстраординарный уровень. И кроме того, высокая посадка в автомобиле класса SUV позволяет видеть окружающее пространство по-другому, что очень ценят многие из клиентов Mercedes-Maybach. И, между прочим, в сегменте «люкс» высокая посадка далеко не в новинку: большие представительские седаны 1930-х гг., как, например, Maybach Zeppelin, предлагали водителю и пассажирам разместиться на аналогичной высоте и обладали схожими пропорциями”.

С помощью GLS Вы хотели бы завоевать новых клиентов, менее заинтересованных в классических седанах?

“Разумеется. Также мы ориентируемся на клиентов, у которых уже есть внедорожник. Тех, для кого иной способ посадки в автомобиль и иное положение сиденья стали важным опытом, который они хотели бы сохранить. Мировой успех класса SUV преображает критерии и привычки покупателей автомобилей”.

Не будет ли успех представительского внедорожника достигнут за счёт классического седана?

“По нашему убеждению, речь в данном случае идёт, скорее, о дифференциации спроса, а не о замещении одного другим. Ведь различия в дизайне, да и в самой концепции автомобиля здесь просто слишком велики. Поэтому мы рассматриваем внедорожник как дополняющее решение. Кроме того, наши клиенты, как правило, владеют несколькими разными автомобилями – и поэтому, когда им захочется отправиться в путь на внедорожнике, у них должна быть возможность сделать это в автомобиле Mercedes-Maybach, который предложит им привычную и присущую этому бренду роскошь. Кстати, с момента выхода на рынок Mercedes-Maybach S-Класса в 2015 г. по всему миру уже реализовано свыше 45 000 его экземпляров. 2018-ый год стал рекордным по продажам автомобилей Mercedes-Maybach S-Класса: каждая седьмая модель S-Класса оказалась «Майбахом»”.

В чём отличие Mercedes-Maybach GLS от других внедорожников представительского класса?

“Это уникальная комбинация из технологий, комфорта и роскоши. Настоящий простор, особенно на втором ряду сидений, или применяемые материалы – это лишь пара примеров. Да и любовь к деталям творит чудеса. Взять, хотя бы, выдвижные подножки с электроприводом, которые не только создают преимущества в плане эргономике при посадке и высадке. Их исполнение – абсолютно в духе Mercedes-Maybach: будучи полностью интегрированными в облицовку порогов, в задвинутом состоянии они остаются незаметными. Не стоит забывать и о высоко поднятой планке дизайна с применением, в частности, ламелей с узором в тонкую полоску или подсветки платформы подножки – благодаря чему процесс посадки уже становится ярким событием”.

Какова роль Mercedes-Maybach GLS в рамках портфолио?

“После различных, ограниченных по количеству экземпляров и выпускавшихся мелкими сериями, моделей Mercedes-Maybach вроде кабриолета S‑Класса и ландо G-Класса внедорожник GLS пополнит теперь портфолио Mercedes-Maybach наряду с S-Классом. Таким образом мы можем предложить клиентам с различными предпочтениями более широкий выбор”.

Как вы собираетесь влиять на пользовательский опыт после покупки клиентом автомобиля Mercedes-Maybach?

“Даже после приобретения автомобиля наши клиенты смогут рассчитывать на очень персонализированный, предупредительный сервис. Для рынков, курируемых Центром клиентской поддержки Mercedes-Benz в Маастрихте, с недавних пор мы запустили особый вариант обслуживания, со специально обученными сотрудниками и специальной линией горячей поддержки клиентов Mercedes-Maybach. Тем самым мы хотим поднять опыт обслуживания для наших клиентов на ещё более высокий уровень. Это дополняет одно большое – с точки зрения клиентов – преимущество Mercedes-Maybach, а именно: доступ к очень плотной и компетентной глобальной сервисной сети Mercedes-Benz”.

Предусмотрены ли благородные аксессуары под стать автомобилю?

“Да, опыт взаимодействия с брендом выходит далеко за пределы собственно автомобиля и обслуживания. С помощью различных аксессуаров бренд придаёт образу жизни своих клиентов завершённость, полноту. Наш лицензированный партнёр «Maybach – Icons of Luxury» выпускает эксклюзивные коллекции сопутствующих бренду вещей и индивидуальные аксессуары в качестве идеального дополнения к отдельным моделям, например, дорожные сумки, солнцезащитные очки, кожаную галантерею и товары для дома. Наряду с первоклассным качеством и дизайном максимальное внимание уделяется функциональности изделий и аксессуаров. Изысканные логотипы и эмблемы, выполненные в технике тиснения, служат стильным украшением этих изделий”. “Однако этим целостный опыт взаимодействия с брендом далеко не ограничивается. Эксклюзивная международная программа для клиентов «Circle of Excellence» предлагает им участие в уникальных мероприятиях, совместных пробегах и тест-драйвах на новых моделях, возможность лично пообщаться с экспертами Mercedes-Maybach и амбассадорами бренда, а также эксклюзивные экскурсии на наши производственные площадки”.

Роскошь в чистейшем виде

Mercedes-Maybach GLS объединяет в себе форму кузова и солидно-прочную техническую основу автомобиля GLS, S-Класса среди внедорожников, с технической и материальной роскошью седана верхнего эшелона представительского класса. Он демонстрирует свой особый ранг среди внедорожников Mercedes-Benz стильным, но в тоже время чётким образом. Трёхлучевая звезда у этого Mercedes-Maybach полностью в духе традиции располагается вертикально на капоте. Там, где у Mercedes-Benz GLS между двумя поперечными ламелями на решётке радиатора красуется большая трёхлучевая звезда, Mercedes-Maybach демонстрирует в качестве решётки радиатора изысканно-элегантный ряд тонких вертикальных полос в хромированном исполнении. Расширяясь к верхнему краю и приобретая форму миниатюрных вёсел, они вливаются в хромированную рамку, украшенную в самом верху по центру надписью MAYBACH.

Светодиодные фары, оснащённые на серийной основе технологией MULTIBEAM LED, представляют всю систему головного освещения так, словно это украшения в витринах. Под решёткой радиатора передний бампер демонстрирует широкий воздухозаборник, который за счёт благородной хромированной и тонко “сплетённой” решётки деликатно указывает на мощь двигателя V8. Эта решётка имеет дополнительное украшение – в виде изящно изогнутых молдингов слева и справа от решётки радиатора – и сужается в пространстве между решёткой радиатора и держателем номерного знака в элегантную узкую перемычку, которая акцентирует горизонтали. Под этой хромированной решёткой бампер окрашен в глянцевый чёрный цвет и скреплён с мощной, сверкающей хромом защитой кузова снизу, указывающей на значительно более благородный характер этого представителя класса SUV.

Вид автомобиля сбоку также демонстрирует более совершенную и благородную экспрессию генов внедорожника. Массивное хромированное обрамление боковых стёкол структурируется хромированными накладками на стойках В кузова. Этот декоративный элемент является неотъемлемой частью индивидуального облика Mercedes-Maybach и снаружи подчёркивает длину задней пассажирской части салона. Чёрная облицовка порогов с хромированными вставками и приподнятые на опорах над крышей рейлинги – типичный признак автомобилей SUV – также превратились в элементы украшения благодаря своему глянцевому исполнению с эффектным хромированным декором. Элегантная эмблема Mercedes-Maybach на стойке D кузова подчёркивает благородный характер автомобиля и демонстрирует большую любовь к деталям. Частью представления при открывании автомобиля в тёмное время суток является проецирование эмблемы Mercedes-Maybach на землю из наружного зеркала заднего вида.

В свете рампы: выдвижная подножка привносит динамику в общую картину

Именно пороги здесь – нечто большее, чем просто элемент украшения. В каждый из них встроена подножка, автоматически выдвигающаяся для удобной посадки и высадки. Будучи изготовлена из отполированного алюминия и снабжена противоскользящими резиновыми накладками, более чем двухметровая в длину подножка является уникальной отличительной чертой автомобиля Mercedes-Maybach GLS. Она не только обеспечивает комфортную посадку и высадку водителям и пассажирам Mercedes-Maybach GLS, но и каждый раз устраивает оригинальное представление (подробнее об этом в следующей главе).

Колёса автомобиля велики, составляя в диаметре 825 мм; их диски имеют диаметр 22 и 23 дюйма. Их многоспицевый дизайн специально разработан для Mercedes-Maybach GLS и является его эксклюзивной чертой. Дизайн 23-дюймовых колёсных дисков цитирует мотив тонкой полоски на решётке радиатора. Изящные тонкие спицы расширяются в направлении обода колеса, приобретая – аналогично ламелям решётки радиатора – форму миниатюрных вёсел. Серийно устанавливаемые 22-дюймовые диски выполнены из литого алюминия, окрашены в глянцевый чёрный цвет и отполированы, 23-дюймовые же изготовлены из полированного кованого алюминия. Элегантные крышки ступиц сделаны из высококачественного металла и украшены трёхлучевой звездой Mercedes в обрамлении двух надписей Maybach. Крупные, установленные заподлицо с крыльями кузова колёса заполняют собой пространство колёсных арок. Свойственные автомобилям класса SUV расширители крыльев кузова окрашены в цвет кузова.

Эффектное и элегантное украшение в качестве художественного элемента находит своё продолжение в облике задней части кузова автомобиля Mercedes-Maybach GLS. Книзу от заднего стекла слева и справа от звезды Mercedes автомобиль демонстрирует своё модельное обозначение, выполненное специальным шрифтом Mercedes-Maybach. Ниже во всю ширину кузова от внешнего края одного заднего фонаря до такого же края противоположного фонаря тянется первая хромированная вставка. На уровне нижней кромки багажника располагается вторая декоративная накладка, в широкие концы которой – подобно драгоценным камням – вставлены световозвращатели. Нижняя часть заднего бампера окрашена в глянцевый чёрный цвет и несёт на себе мощную защиту кузова снизу в глянцевом хромированном исполнении, которая обхватывает со всех сторон оба крупных выхлопных патрубка прямоугольной формы. Расположенная в них, характерная горизонтальная разделительная перемычка является ещё одним признаком дизайна Mercedes-Maybach.

В качестве опции предлагаются двухцветные варианты лакокрасочного покрытия, подчёркивающие сбалансированность пропорций кузова. Всего запланировано восемь цветовых комбинаций, где в каждом случае первый цвет является основным: синий кавансит/серебристый иридий, designo белый бриллиант bright/чёрный обсидиан, серебристый иридий/designo белый бриллиант bright, серебристый иридий/серый селенит, чёрный обсидиан/золотистая Калахари, чёрный обсидиан/красная Патагония, чёрный обсидиан/красный рубеллит, зелёный изумруд/серебристая Мохаве. Особенно элегантными эти варианты лакокрасочного покрытия становятся благодаря парящей траектории разделительных линий, когда изящная тонкая полоска одного цвета проходит вдоль поясной линии кузова на фоне другого цвета. Эта изящная линия вновь цитирует лейтмотив решётки радиатора.

Эффектный выход – гарантируется

Одной из наиболее ярких деталей автомобиля Mercedes-Maybach GLS являются его выдвижные подножки электроприводом. Они позволяют комфортно и безопасно садиться и высаживаться с высоких сидений, а также устраивают изысканное маленькое представление.

Каждая из подножек окрашена снаружи в глянцевый чёрный цвет и насчитывает в длину 2,06 м, достигая в области задних дверей своей максимальной ширины в 21 см. В области же передних дверей они чуть уже. Подножки занимают всю длину порогов. В их поверхность из анодированного алюминия интегрированы чёрные резиновые ламели, чьи контуры на заднем конце подножки повторяют мотив миниатюрных вёсел с решётки радиатора. На заднем конце опорной поверхности подножки дополнительно располагается хромированная эмблема Mercedes-Maybach.

В задвинутом состоянии подножка остаётся скрытой в облицовке порога, практически полностью сливаясь с ним. В таком положении она оказывается наклонена на угол примерно 45° по отношению к центру автомобиля и полностью повторяет траекторию порога. Тем самым не ограничивается дорожный просвет автомобиля. При открытии одной из боковых дверей подножка, удерживаемая двумя выполненными из литого алюминия кронштейнами с четырьмя шарнирами у каждого, посредством электропривода сначала плавно и тихо выдвигается вниз, а потом откидывается наружу, принимая горизонтальное положение. Этот процесс занимает всего около секунды – от момента, когда водитель или пассажир потянул ручку открывания двери. В дополнение к подсветке пространства вокруг автомобиля при открытии дверей поверхность подножки в области выхода из задней части салона в условиях темноты будет подсвечиваться встроенной в порог светодиодной полосой в сочетании проецированием эмблемы Maybach.

Опускание кузова на 25 мм пневмоподвеской AIRMATIC при открытии двери уменьшает расстояние между высоко расположенным полом салона и проезжей частью, которое, в свою очередь, дополнительно делится выдвигаемой подножкой, что делает процесс посадки и высадки ещё более удобным. А противоскользящие резиновые ламели делают использование подножки более безопасным. Несущая конструкция каждой из подножек рассчитана на максимальную нагрузку в 200 кг.

При открытии задней боковой двери на соответствующей стороне автоматически выдвинется подножка. Эту настройку по умолчанию можно в любой момент изменить через специальное меню на мультимедийном дисплее. Так, например, предусмотрена возможность отключить выдвигание подножек либо включить только ручной режим управления ими. В режиме ручного управления подножки можно будет выдвинуть даже при закрытых дверях. По достижении автомобилем скорости в 15 км/ч подножки автоматически задвинутся. В режиме движения «Бездорожье» («Offroad») автоматический режим работы подножек вообще отключается, чтобы избежать их повреждающего контакта с неровностями на грунте. По закрытии боковых дверей подножка задвигается обратно примерно за 1,5 секунды.

Кинематика и монтажное положение подножки гарантируют, что при ровной поверхности процесс выдвигания и складывания подножки будет происходить без ограничений – даже при самом низком положении пневмоподвески AIRMATIC. В целях безопасности автоматика подножек располагает аналогичными датчиками, как в случае защиты от защемления у электрических стеклоподъёмников или у сдвижных панелей крыши. Таким образом, при контакте с препятствием процесс будет автоматически прерван.

Уверенный стиль и подлинная роскошь

Интерьер этого Mercedes-Maybach использует просторные габариты автомобиля GLS, чтобы обеспечить удобное размещение водителя и пассажиров на всех четырёх либо пяти местах в салоне. Салон здесь спроектирован как зона уюта, где водитель и пассажиры в условиях экстраординарного комфорта могут проводить своё время так, как пожелают. Особенно задняя часть салона Executive может использоваться либо как офис, либо как приватная зона отдыха. На всех местах здесь интеграция цифровых технических решений играет важную роль. Дисплеи высокого разрешения с кристально чёткой графикой и сенсорными экранами для управления разнообразным оборудованием поднимают атмосферу роскоши на ещё более высокий уровень. Пользователь Mercedes-Maybach – и в роли водителя, и в роли пассажира – сможет рассчитывать на идеальную интеграцию своего цифрового мира с автомобилем.

Характер интерьера определяют, прежде всего, материалы высочайшего качества, подогнанные и обработанные с огромной тщательностью и с высоким уровнем мастерства. Щедрость и роскошь Mercedes-Maybach проявляются, в частности, в отделке приборной панели кожей наппа и в хромированном исполнении горизонтальных ламелей дефлекторов обдува. Причём последние деликатно перекликаются с характерными деталями внешнего дизайна Mercedes-Maybach, например, с декором в тонкую полоску на решётке радиатора или с горизонтальной разделительной перемычкой в выхлопных патрубках. Говоря о декоративной отделке деревом, стоит упомянуть, что наряду с прочими вариантами отделки доступны также два декора, подхватывающие мотив тонкой полоски (см. раздел «В фокусе»).

Центральным элементом дизайна приборной панели является дисплейный модуль впечатляющего размера, интегрированный в мощную, эффектно оформленную и полностью обтянутую кожей опору приборной панели. Находящийся ниже объём плавно перетекает в облицовку дверей. Интегрированный декоративный элемент также простирается до самых дверей. Одновременно возникает впечатление, будто верхний объём приборной панели парит. Комбинация приборов и мультимедийный дисплей (на серийной основе: 2 x 12,3 дюйма) располагаются за общим сплошным стеклом, образуя тем самым одну большую свободно стоящую широкоэкранную панель.

При включении зажигания анимация с надписью Maybach и в эксклюзивной цветовой комбинации поприветствует водителя и пассажиров на всех дисплеях в автомобиле. Кроме того, здесь можно переключаться между различными стилями отображения под названием «Спорт», «Прогрессивный» или «Сдержанный», которые, включая в себя множество отличных друг от друга индикаторов, позволяют изменять атмосферу в салоне под настроение. Эмоциональное обыгрывание за счёт великолепной графики в высоком разрешении подчёркивает интуитивную понятность структуры управления. Уникальным отличием системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) является её способность к обучению благодаря искусственному интеллекту. Эксклюзивно для Mercedes‑Maybach был разработан дополнительный стиль отображения – «Maybach Classic». Общая атмосфера в этом случае затемнена до глубокого тёмно-синего. Цифры, стрелки и ободки циферблатов предстают в цвете «розовое золото». Виртуальное остекление приборных колодцев украшено сдержанной гравировкой.

Комбинация приборов поделена на три отдельно настраиваемые зоны индикации – это два круглых прибора и расположенная между ними центральная зона индикации. Все три зоны конфигурируются с интуитивной лёгкостью посредством левой сенсорной кнопки Touch Control на рулевом колесе, что даёт максимум возможностей по их персонализации. Водитель может индивидуально скомбинировать три функции и индикатора, важные для его маршрута и стиля вождения.

Многофункциональное рулевое колесо автомобиля Mercedes-Maybach GLS с приятным на ощупь ободом, обтянутым кожей наппа, либо на заказ с отделкой деревом, гармонично сочетается с обивкой и декоративной отделкой салона и на заказ может быть оснащено подогревом. Выступ на нём, под которым скрывается подушка безопасности водителя, также обтянут подходящей кожей. На левой и правой спицах рулевого колеса располагаются панели управления с сенсорными кнопками, а на вставке красуется надпись Maybach. На центральной консоли предусмотрен ещё один способ управления множеством автомобильных функций – сенсорная панель. Высоко расположенная центральная консоль своим мощным объёмом образует контраст, где брутальность внедорожника противостоит выглядящей лёгкой архитектуре приборной панели. Два массивных обтянутых кожей поручня на центральной консоли мягко напоминают о том, что это внедорожник. Кроме того, элегантная опора для кисти руки украшена здесь эксклюзивной эмблемой Maybach.

Атмосфера яхты и «розовое золото» как символический цвет Mercedes-Maybach

Отполированные поверхности декоративных деталей из пористой древесины и серийная обивка кожей наппа цвета «серая магма/чёрный» либо «коричневый махагони/бежевый макиато» вызывают ощущение особой изысканности материалов. Такие же цветовые комбинации доступны также и предлагаемого в качестве опции пакета элементов кожаной отделки designo. В рамках последнего вскоре после выхода автомобиля на рынок станет доступен альтернативный вариант – светлая обивка сидений цвета «белый хрусталь/серебристо-серый жемчуг», вызывающая ассоциации с оформлением интерьера роскошных яхт и подчёркивающая тем самым изысканность используемых материалов. Характерной деталью Mercedes‑Maybach является цвет «розовое золото», применяемый для окантовки белой кожи.

Признаком высокого мастерства в проработке деталей являются повторяющиеся встречные складки обивки сидений вдоль её центральной линии. Кожа по центру вдавливается, а обе её половины складываются друг к другу таким образом, что слева и справа от возникшего углубления формируются две обивочные полости. Сверху и снизу обе полости сшиваются друг с другом. В результате возникает гладкая натянутая поверхность сиденья, способная повторять контур спины и остающаяся тугой там, где сиденье должно прогибаться в меньшей степени. Мотив встречной складки подхватывается и в исполнении дополнительных подушек из пакета элементов кожаной отделки, получая при этом изысканный акцент: встречная складка в обивке подушек позволяет разглядеть вшитую контрастную полосу цвета «розовое золото», используемого в окантовке.

Спинки передних сидений на серийной основе украшают подходящие к остальному декору, деревянные детали декоративной отделки с эмблемой Mercedes-Maybach, способствуя ощущению ещё более благородной атмосферы в задней части салона. На заказ в спинки передних сидений могут быть также встроены дисплеи мультимедийной системы MBUX для задних пассажиров. Через программу аксессуаров Maybach можно заказать также соответствующую подготовку под установку – как для вариантов со встраиваемыми дисплеями, так и для вариантов с планшетами различных форматов, которые можно легко извлекать и уносить с собой.

Дверные динамики акустической системы объёмного звучания Burmester® размещаются под металлическими решётками внутри деталей декоративной отделки деревом. Дополнительные акценты в салоне расставляют высококачественные хромированные детали и эмблемы Mercedes-Maybach. Возникает эффектный контраст между традиционными материалами, их искусной ручной проработкой и современным высокотехнологичным оснащением автомобиля Mercedes-Maybach.

Роскошь – это также использование новейших средств дизайна

Световоды серийно применяемой 64-цветной светодиодной подсветки салона проходят под декоративными деталями в облицовке дверей. В виде «Плавных линий» («Flowing Lines»), поднимаясь из области задних дверей, они уходят назад, на заднюю полку и элегантно очерчивают сиденья. На уровне середины заднего ряда сидений они продолжают свою траекторию, описывая по бокам центральный подлокотник повышенной комфортности в случае пятиместного варианта автомобиля либо центральную консоль – в случае четырёхместного варианта. Они обрамляют также планшет MBUX для задней части салона, с помощью которого можно, находясь в задней части салона, управлять устройствами и системами обеспечения комфорта. Эксклюзивно и впервые в Mercedes-Maybach GLS светодиодная подсветка салона включает в себя также световоды в обивке потолка слева и справа от панорамной крыши со сдвижной панелью, в результате чего, особенно ночью, эффектно подчёркивается проём открытой крыши.

Большая по площади панорамная крыша со сдвижной панелью пропускает в салон много света, а при желании она способна впустить в него и свежий воздух. В то же время её солнцезащитная шторка с электроприводом абсолютно непрозрачна, позволяя задним пассажирам создать для себя атмосферу приватности – в сочетании с также оснащёнными электроприводом шторками на задних боковых стёклах. На удлинённой центральной консоли задние пассажиры также обнаружат подстаканники с функцией поддержания температуры.

В четырёхместном варианте сплошная центральная консоль в области между спинками сидений имеет запираемую крышку, чей деревянный декор продолжает мотив водопада разделительной сетки, отделяющей салон от багажного пространства. За ней в центральной консоли располагается вещевое отделение, либо на заказ туда может быть установлен мини-холодильник большой ёмкости. В нём поместятся, к примеру, три бутылки шампанского по 0,75 л. Ниже запираемой крышки располагается обтянутый кожей наппа подлокотник, для которого в качестве опции предлагается функция подогрева. Перед ним находится планшет MBUX для задней части салона, обладающий дисплеем с диагональю 7 дюймов и предусмотренный для управления всеми устройствами и системами обеспечения комфорта. Для удобного пользования планшет MBUX для задней части салона можно извлекать из его держателя, совмещённого с зарядным устройством. Этот держатель располагается в откидной крышке вещевого отделения с подсветкой, внутрь которого на заказ можно установить электрическую розетку с напряжением 115/230 Вольт либо откидные столики. Перед ним есть место для установки доступного в качестве опции беспроводного мобильного интерфейса (Wireless Mobile Interface), который можно также на заказ дооборудовать телефонной трубкой с интерфейсом Bluetooth для ведения приватных разговоров.

На том участке сплошной центральной консоли, где она граничит с пространством для ног обоих задних пассажиров, можно обнаружить декоративную деталь из дерева со сдвижной крышкой, под которой спрятан подстаканник с функцией поддержания температуры и вещевое отделение. В качестве опции для этого места предлагается также держатель посеребрённых бокалов для шампанского из программы оригинальных аксессуаров Mercedes-Maybach, для которых также предусмотрено постоянное место в крышке холодильника.

Хай-тек в сочетании с искусной ручной работой

Мотив тонкой полоски как выразительный отличительный признак Mercedes-Maybach встречается во многих местах: на решётке радиатора, на подножке, в дизайне колёсных дисков и дизайне дефлекторов обдува. Этот узор вдохновил дизайнеров на создание ещё двух вариантов декоративной отделки. Традиционный материал дерево в обоих этих случаях обрабатывается с привычно высоким уровнем качества ручной работы. Причём эффект мотива в тонкую полоску оказывается достижим лишь благодаря использованию современных высокотехнологичных методов.

В случае опции «designo рояльный лак flowing lines чёрный глянцевый» абсолютно тонкие, похожие на инкрустацию, светлые «Плавные линии» («Flowing Lines») пересекают декоративную деталь, перенимая её форму и акцентируя её контуры. При этом они демонстрируют элегантный изгиб и то удаляются, то приближаются друг к другу, чтобы гармонично усилить общий эффект. Создаются эти линии благодаря искусному мастерству и прецизионной цифровой технике.

Тщательно отобранный и отлежавшийся не менее десяти лет шпон с большой аккуратностью нарезается вручную, кашируется, стабилизируется и особо тонко шлифуется, чтобы прийти в нужную форму. Затем его закрепляют на носителе, придающем ему форму, и окрашивают в чёрный цвет. Далее следует, собственно, нанесение «Плавных линий» («Flowing Lines»). С помощью специально разработанной для этого фрезерной головки с ЧПУ в слое шпона прорезаются линии толщиной всего лишь в несколько десятых долей миллиметра. Даже глубина с невероятной точностью выполненных канавок составляет менее миллиметра. Слой шпона при этом полностью прорезается, и обнажается светлый материал носителя. Сложность этой операции состоит в том, что шпон может оторваться. Что избежать этого, необходимо, в частности, ориентировать фрезу относительно волокон дерева.

После фрезерования детали вплоть до мельчайшей канавки необходимо полностью очистить от образовавшейся в процессе пыли. Под лупой проверяется тщательность исполнения линий, и все оставшиеся опилки удаляются. Даже самые незначительные загрязнения способны сделать деталь непригодной. И только если всё до этого этапа прошло безошибочно, можно приступать к щедрому нанесению лака машинным способом.

Совсем по-другому создаётся изящный узор из линий в случае опции «designo липа lightlines коричневый глянцевый». На первом рабочем этапе здесь склеиваются вместе в единый блок много слоёв шпона. Причём каждый седьмой слой представляет собой не дерево, а поликарбонат. Из возникшего таким образом многослойно проклеенного блока перпендикулярно плоскости слоёв шпона вырезаются и отшлифовываются до гладкости кружки толщиной 0,6 мм. Они образуют собой шпон декоративных деталей и протравливаются тёмной морилкой. Затем морилка оттирается до тех пор, чтобы смогли проступить в виде “Световых линий” (“Light lines”) полосы поликарбоната. В противоположность “Плавным линиям” (“Flowing Lines”), применяемых в декорах “рояльный лак” и “магнолия”, эти линии тянутся параллельно друг другу, как по линейке. Поэтому при раскрое и нанесении такого шпона на формованные объёмные детали необходимо очень точно учитывать направленность линий. Затем и эти варианты шпона получают свою щедрую порцию лака.

Заключительная же отделка со шлифовкой и полировкой у всех вариантов обоих декоров выполняется одинаковым образом. Она осуществляется преимущественно вручную, поскольку требует частого внимательного визуального контроля. Чтобы добиться красивой поверхности, нужен большой опыт, тонкое чутье и намётанный глаз. При этом шпон орехового дерева приобретает глубокий блеск, которому “Световые линии” (“Light lines”) придают особую структуру. При взгляде на изысканный филигранный узор “Плавных линий” (“Flowing Lines”) кажется, будто светлые линии прочерчены по завораживающей своим глубоким блеском чёрной поверхности “рояльного лака” или шпона магнолии.

Просмотр для хорошей жизни

Габаритно-пространственная концепция автомобиля Mercedes-Maybach GLS начинается с высокого расположения сиденья над проезжей частью, благодаря чему данная концепция внедорожника попадает в сегмент «люкс». По сравнению с S-Классом водитель здесь сидит на 25 с лишним сантиметров выше, а задние пассажиры – даже на 28 сантиметров. При этом посадка в салон благодаря широким дверным проёмам и оснащённым электроприводом подножкам оказывается чрезвычайно комфортной. Интерьер автомобиля Mercedes-Maybach использует щедрые габариты внедорожника GLS, чтобы обеспечить водителям и пассажирам удобный простор в салоне. Салон здесь спроектирован как зона уюта. Особенно его задняя часть, где сиденья в отличие от Mercedes-Benz GLS отодвинуты назад на 120 мм и которая может служить как рабочим кабинетом, так и приватной зоной отдыха. Левое и правое места на этих сиденьях, обладающих опорой для икр и отклоняющейся особенно далеко назад, на угол до 43,5° спинкой, наилучшим образом подходят для глубокой релаксации в долгой поездке либо даже для восстановительного послеобеденного сна.

Длинная колёсная база, насчитывающая 3135 мм, полностью используется для создания настоящего простора в салоне. Так возникает большое пространство для ног (1103 мм), куда могут выдвигаться опоры для икр, предусмотренные на задних сиденьях слева и справа. Они входят в состав базовой комплектации как в пятиместном, так и в предлагаемом в качестве опции четырёхместном варианте. А когда сиденье переднего пассажира сдвигается вперёд, пространство для ног за ним увеличивается в длину до 1,34 м.

Сдвинутое вперёд сиденье переднего пассажира не только удлиняет пространство для ног. Его спинка одновременно отклоняется в сторону его подушки. При этом учитываются требования законодательства в отношении обеспечения обзора для водителя, которые могут не совпадать с требованиями в определённых странах. С учётом чуть более высокого расположения задних сидений, по сравнению с передними сиденьями, формируется ощущение совершенно особого простора с хорошим обзором пространства впереди.

Задний ряд сидений оптимизирован таким образом, чтобы обеспечить наибольший комфорт на сиденьях слева и справа. Их положение, в отличие от второго ряда сидений в автомобиле Mercedes-Benz GLS, смещено в каждом случае на 30 мм в направлении внутрь и на 120 мм в направлении назад. Тем самым в автомобиле Mercedes-Maybach формируется на 16 мм большее расстояние между локтем пассажира и облицовкой двери. Характеризующее простор над головой расстояние от подушки сиденья до потолка в случае задних сидений в их стандартном положении с наклоном спинки назад на угол в 27° составляет 1020 мм.

За задними сиденьями салон от багажного пространства отделяет постоянная разделительная перегородка с высококачественно выполненной задней полкой. Такое решение способствует повышению жёсткости кузова, а также улучшению акустического и климатического комфорта. Ёмкость багажника составляет 525 л. Погрузочная поверхность между колёсными арками насчитывает в ширину 1058 мм, что позволяет разместить на ней четыре большие сумки для гольфа. Высота сквозной загрузки в багажном пространстве под задней полкой оказывается на 22 мм большей, чем у S-Класса, составляя в итоге 398 мм.

На передних сиденьях водитель и передний пассажир обнаружат такой же простор, как и в автомобиле Mercedes-Benz GLS. Диапазон регулировок этих сидений позволит даже очень рослым людям занять на них непринуждённое и комфортное положение. Высота от подушки сиденья до серийно устанавливаемой панорамной крыши со сдвижной панелью составляет 1025 мм.

Роскошь, которую ощущаешь всегда

Комфорт на всех местах в салоне всегда был выдающейся чертой всех автомобилей Mercedes-Maybach. В новом Mercedes-Maybach GLS все сиденья на серийной основе располагают электрорегулировкой, функцией подогрева и вентиляции, а также разными функциями массажа.

Передние сиденья в базовой комплектации выполняются мультиконтурными, то есть способными настраиваться под водителя и переднего пассажира любой комплекции. Кроме положения и наклона подушки и спинки такого сиденья, с помощью электропривода может настраиваться глубина подушки сиденья, а также длина бедренной опоры. Спинки сидений оснащены функцией поясничной поддержки, регулируемой в четырёх направлениях. Подголовники и рулевая колонка также имеют электрическую регулировку. Выполненные настройки могут сохранятся вместе с настройками электрических наружных зеркал заднего вида в рамках функции запоминания параметров.

Даже идеальное положение на сиденье через продолжительное время способно немного утомлять, поэтому для водителя и переднего пассажира на серийной основе предусмотрена функция кинетики сидений ENERGIZING. Данная система посредством мельчайших движений подушки и спинки сиденья стимулирует в пути смену положения на сиденье. Таким образом водитель и передний пассажир побуждаются к «активному процессу сидения». Кроме того, их сиденья в боковинах своих спинок располагают активными надувными камерами для обеспечения дополнительной боковой поддержки при прохождении поворотов. При заказе пакета вспомогательных систем Plus данную функцию будет использовать и система PRE-SAFE® Impulse Side.

На задних сиденьях Executive и обоих передних сиденьях серийно применяется также система массажа, которая посредством установленных в каждую спинку десяти точек воздействия, комбинирующихся также с функцией массажа с эффектом разогретых камней, что обеспечивается за счёт нагревательных элементов, способна деликатно разминать спину пассажира. В случае передних сидений даже в подушках дополнительно предусмотрено по четыре точки массажного воздействия.

Система вентиляции и подогрева улучшает самочувствие

Передние и задние сиденья автомобиля Mercedes-Maybach оборудуются системой вентиляции и подогрева как подушек, так и спинок. После включения вентиляция работает сначала в реверсивном режиме, на всасывание, то есть, в первую очередь, примерно в течение минуты воздух отводится от тела пассажира. Затем уже в постоянном режиме к телу подаётся охлаждённый воздух. Тем самым предотвращается неприятный эффект избыточной передачи тепла от тела. В холодное же время быстродействующий подогрев сидений почти без задержки обеспечит необходимый термический комфорт. Если данный GLS будет оборудован предлагаемым в качестве опции автономным отопителем, то запускать подогрев и вентиляцию сидений можно будет заранее и удалённо посредством мобильного приложения Mercedes me App.

Зона Executive для задней части салона доступна в двух разных – трёхместном либо двухместном – вариантах исполнения. В обоих вариантах левое и правое места будут выполнены как сиденья Executive с поддержкой для икр и отклоняемой далеко назад спинкой. Мультиконтурная мягкая обивка обеспечивает в области спинки сиденья хорошую боковую поддержку, повышая тем самым комфорт на продолжительных маршрутах и в поездках по сложному бездорожью.

Подголовники повышенной комфортности сидений Executive оборудованы электрорегулировкой по высоте и наклону, а также оснащены дополнительными подушками, которые уже пользуются большой популярностью у владельцев автомобилей Mercedes-Maybach S-Класса. Они отличаются особым удобством, не допускают воздействие вибрации на прислонённую к ним голову пассажира и в то же время адаптированы к новейшим требованиями Euro NCAP (Европейская программа испытаний и проверки новых автомобилей). При заказе опции «пакет элементов кожаной отделки designo» сиденья Executive получат кожаные подушки, используемые в сочетании с опорой для икр, и дополнительные подушки с соответствующей кожаной обивкой. С помощью этих индивидуально размещаемых подушек положение на сиденье можно сделать ещё более удобным.

Обширные возможности регулировки задних сидений делают логичным использование и для них функции запоминания параметров, благодаря которой можно сохранять и затем легко вызывать несколько любимых вариантов настроек. Практичным решением является также «Кнопка приведения в порядок»: одним единственным нажатием кнопки задние сиденья, а также переднее пассажирское сиденье, если оно было сдвинуто вперёд, будут снова приведены в исходное положение.

Для управления множеством функций по обеспечению комфорта и выполнения самых разных настроек на передних и задних дверях предусмотрены хорошо известные и часто копируемые панели управления Mercedes-Benz. Центральный замок активируется также и с помощью панелей на задних дверях. Всеми функциями по обеспечению комфорта на задних сиденьях можно управлять не только через панели на дверях, но и через центр управления MBUX для задней части салона (MBUX Command Center Rear).

В дополнение к этому можно воспользоваться также командными меню, вызываемыми в системе MBUX, на планшете MBUX для задней части салона и в мультимедийной системе MBUX для задних пассажиров. Планшет MBUX для задней части салона при четырёхместной конфигурации автомобиля размещается на удлинённой центральной консоли. В случае же пятиместного варианта он находится на откидном центральном подлокотнике повышенной комфортности, украшенном хромированной декоративной деталью. Под этим подлокотником есть также вещевое отделение с подсветкой и двумя разъёмами USB. На заказ туда можно будет также установить модуль для беспроводной зарядки смартфонов.

Съёмный планшет дополнительно повышает комфорт управления, когда задний пассажир, используя дополнительную подушку, уже занял на сиденье особо удобное положение. Теперь ему, если он захочет отрегулировать систему климат-контроля или воспользоваться функцией массажа, включить музыку или изменить светодиодную подсветку салона, не придётся снова подниматься с сиденья.

Более непринуждённо наслаждаться комфортом благодаря программам ENERGIZING

Вентиляция и подогрев сидений, а также режимы массажа интегрированы в пакет функций управления комфортом ENERGIZING. Функция управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает различные режимы массажа для самых разных программ по управлению уютом и самочувствием. Фитнес-тренер ENERGIZING COACH, рекомендующий эти программы в зависимости от ситуации, может предложить, например, программу «Свежесть» или «Витальность», а в сочетании с комфорт-пакетом функций подогрева – программу «Тепло», «Радость» или «Уют». Точность рекомендаций повысится, если будет подключено совместимое носимое устройство или смарт-часы, поскольку тогда будут приниматься в расчёт такие персональные показатели, как уровень стресса или качество сна.

Каждая из программ работает в течение десяти минут. Работа каждой программы графически и в цвете визуализируется на мультимедийном дисплее и сопровождается подходящей музыкой. Отдельные функции внутри каждой программы можно отключать. В функцию управления комфортом ENERGIZING интегрирована также светодиодная подсветка салона, которая гармонично подобрана к графическому дизайну каждой из программ индивидуально. Свет в салоне выступает как композиционный инструмент, из отдельных цветов

Нежиться в полной тишине и покое

Салон автомобиля Mercedes-Maybach GLS наряду с роскошным простором и исключительно комфортабельными сиденьями предлагает также повышающее комфорт оборудование, полностью соответствующее статусу автомобиля класса «люкс». Причём эффективная изоляция салона от постороннего шума и вибрации предъявляет к таким системам дополнительное требование: они должны выполнять свои задачи максимально тихо. Это облегчает общение между водителем и пассажирами салона Executive – так же, как это делает переговорное устройство (двусторонняя коммуникация в автомобиле) серийно устанавливаемой акустической системы объёмного звучания Burmester.

Тишина в салоне автомобиля Mercedes-Maybach GLS не должна нарушаться даже серийно применяемой системой климат-контроля THERMOTRONIC. Поэтому двигатель её вентилятора тщательно подвешен на резиновых опорах, чтобы на корпус не передавалось никаких вибраций, способных стать причиной появления шума в салоне. Покрытие воздуховодов дополнительно уменьшает уровень шума, создаваемый движением воздуха. В тщательно отфильтрованном, а также в зависимости от погоды и желания пассажира подогретом либо охлаждённом виде воздух подаётся затем к дефлекторам обдува.

Серийно устанавливаемая система климат-контроля ECS (от англ. Executive Climate System = система климат-контроля Executive) располагает отдельной климатической установкой для задней части салона, раздельно регулируя температуру и объём подачи воздуха слева и справа, а также на обоих рядах сидений. Многочисленные дефлекторы обдува обеспечивают эффективную и бессквозняковую подачу воздуха в точности туда, где это требуется. Например, те из них, что находятся в пространстве для ног слева и справа, не зависят от тех, что располагаются в стойке В кузова. Над задними дверями предусмотрены дополнительные неподвижные вентиляционные отверстия, используемые климатической установкой задней части салона и делающие процесс вентиляции особо приятным и ненавязчивым. Два дополнительных электрических нагревательных элемента в пространстве для ног в задней части салона даже в холодную погоду быстро создадут атмосферу уюта.

Ненавязчивость и комфортабельность: думающая система кондиционирования

Система климат-контроля ECS спроектирована таким образом, что пассажир один раз настраивает её для своего места, после чего автоматика уже сама постоянно заботится об обеспечении приятного и желаемого пассажиром микроклимата. Поэтому одновременно несколько датчиков отслеживают внутреннюю и внешнюю температуру, интенсивность солнечного излучения и даже влажность воздуха на лобовом стекле, чтобы предотвратить запотевание стёкол, что могло бы привести к ухудшению обзора.

Блок управления распознаёт плохое качество воздуха также и снаружи, либо получает сообщения от навигационной системы, предупреждающей о проезде через туннель. В обоих случаях происходит автоматическое переключение в режим рециркуляции с одновременным поднятием боковых стёкол и закрытием сдвижной панели крыши. Система климат-контроля, подобно хорошему дворецкому, запоминает также персональные предпочтения семи разных регулярных пользователей и одного гостя.

Отдельная панель управления в задней части салона, меню на планшете MBUX для задней части салона, а также в мультимедийной системе MBUX для задних пассажиров дают возможность управлять системой климат-контроля Executive также и с задних мест в салоне. С помощью сервиса Mercedes me connect в случае установки доступного в качестве опции автономного отопителя через пульт дистанционного управления можно будет инициировать предварительный прогрев либо предварительное охлаждение автомобиля ещё до посадки в него.

Индивидуально настраивать систему климат-контроля ECS можно с помощью таких опций, как автономный отопитель, комфорт-пакет функций подогрева, многофункциональное рулевое колесо с подогревом и пакет AIR BALANCE. Комфорт-пакет функций подогрева включает в себя подогрев подлокотников и центральных зон облицовки всех четырёх дверей, а также подлокотника на неподвижной центральной консоли.

Повышение качества воздуха и улучшение самочувствия за счёт пакета AIR-BALANCE

Ещё больше хорошего самочувствия предлагает пакет AIR-BALANCE. Он располагает двумя особым изысками. Во-первых, активной системой ароматизации салона: обладая возможностью включения, отключения и ступенчатой регулировки через собственное меню в информационно-развлекательной системе, генератор ароматов по желанию пользователя обогащает направляемый в салон воздух приятным ароматом из стеклянного флакона. Новый Mercedes-Maybach GLS получил собственный уникальный аромат: цветочные и лёгкие ноты белых цветков османтуса довершаются нежной кожевенной нотой и привкусом пряного чая.

Аромат в салоне автомобиля вносит существенный вклад в ощущение роскоши, в то же время являясь делом персонального вкуса. Поэтому в качестве альтернативы эксклюзивному аромату Maybach на выбор предлагаются также уже известные ароматы AIR-BALANCE из программы Mercedes-Benz. Техническая составляющая системы ароматизации позаботится о том, чтобы по отключении системы и после смены воздуха в салоне действовавший аромат действительно улетучился. На деталях облицовки, на водителе и на пассажирах не останется никаких парфюмерных следов.

Другой функцией в составе пакета AIR-BALANCE является система ионизации воздуха посредством размещённого в воздуховоде высоковольтного ионизатора. Этот ионизатор генерирует отрицательно заряженные ионы, которые притягиваются ко взвешенным частицам в воздухе, имеющим преимущественно положительный заряд. Образуемые в силу магнитного притяжения тяжёлые скопления частиц падают на пол. Тем самым из вдыхаемого воздуха выпадают, в частности, определённые вирусы, бактерии и споры, дезактивация которых приводит к ощутимому облегчению состояния, прежде всего, у страдающих астмой и аллергиями. За счёт ионизации воздух становится более свежим и, следовательно, пассажиры могут дольше сохранять хорошее самочувствие.

Используй своё время: оборудование для работы и развлечений

Сетевая интегрированность автомобиля Mercedes-Maybach GLS позволяет его пассажирам брать с собой на борт своё персональное цифровое окружение, где оно будет идеально интегрироваться. По меньшей мере, четыре разъёма USB, а также беспроводные интерфейсы WiFi/Bluetooth дают возможность подключения к автомобилю, а также к его бортовой электросети принесённых с собой устройств. Информационно-развлекательная система MBUX поддерживает распространённые форматы и интернет-протоколы, а также управление разными пользовательскими профилями общим числом не более восьми. Для большого вещевого отделения неподвижной задней центральной консоли можно заказать откидные столики и электрическую розетку с напряжением 115/230 Вольт, благодаря чему задняя часть автомобиля превратится в комфортабельный офис на колёсах.

Чтобы на задних сиденьях не было слишком скучно, туда можно заказать мультимедийную систему MBUX для задних пассажиров. Она включает в себя два дисплея с сенсорным экраном и диагональю 11,6 дюйма каждый. На них можно посмотреть видео и послушать музыку или позднее воспользоваться встроенным интернет-браузером. Оба дисплея работают независимо друг от друга. Для наслаждения звуком в высоком качестве в программе опций предлагаются специальные Bluetooth-наушники Mercedes‑Benz. Помимо контента информационно-развлекательной системы MBUX здесь можно также воспроизводить и собственные материалы со своего мобильного телефона, планшета или ноутбука. Мультимедийной системой MBUX для задних пассажиров можно также управлять посредством планшета MBUX, являющегося частью базовой комплектации автомобиля.

Акустический комфорт в автомобиле Mercedes-Maybach GLS создаёт идеальные условия для работы серийно устанавливаемой акустической системы объёмного звучания Burmester® Premium. Для удовлетворения же самых высоких индивидуальных запросов предусмотрена акустическая система объёмного звучания Burmester® High-End-3D. Её 27 динамиков повышенной мощности и 24 отдельных канала на усилителе выдают совокупную мощность в 1590 Ватт. Она обеспечивает превосходное, точно настроенное под салон автомобиля качество звучания. Оба варианта акустической системы обладают интегрированной системой двухсторонней коммуникации в автомобиле (ICC = In Car Communication), которая облегчает общение между путешествующими на переднем и заднем ряду сидений.

Лучше только полет

Высокой целью и задачей автомобиля Mercedes-Maybach является предложить наилучший в своём классе комфорт при движении. Поэтому подвеска Mercedes-Maybach GLS является развитием подвески Mercedes-Benz GLS. На серийной основе Mercedes-Maybach оснащается пневматической подвеской AIRMATIC с адаптивной системой амортизации Plus (ADS+). В качестве опции предлагается базирующаяся на 48-вольтной бортовой сети подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL – инновация в области технических решений для ходовой части, отвечающая самым высоким стандартам. Для обоих вариантов подвески разработан особый режим движения под названием «Maybach» с настройками, призванными обеспечить максимальный комфорт при движении.

Передние колёса подвешены на двойных поперечных рычагах с высоко расположенным верхним треугольным рычагом, что идёт на пользу ходу пружин на бездорожье. Все поперечные рычаги и поворотные кулаки являются оптимизированными по массе деталями, будучи выполнены из кованого алюминия. Их лёгкость и жёсткость способствуют уменьшению величины неподрессоренных масс и создают хорошие предпосылки для изоляции кузова от вибрации и колебаний, идущих от подвески колёс. Конструкция передней подвески обеспечивает раздельное приложение продольных и поперечных сил, от чего в равной мере выигрывают динамика и комфорт при движении.

Рычаги четырёхрычажной задней подвески также большей частью выполнены из алюминия и оптимизированы в плане массы, динамики движения и вибрационного комфорта по тем же принципам, что и компоненты передней подвески. За направление колёс отвечает снизу треугольный рычаг из литого алюминия, а сверху – продольный рычаг из кованого алюминия, плюс сверху – поперечная тяга из листовой стали.

Постоянная поддержка уровня кузова

Серийно устанавливаемая пневмоподвеска AIRMATIC работает подчёркнуто деликатно. Она сочетает пневмобаллоны с адаптивными амортизаторами системы ADS+, чья характеристика может изменяться в полностью автоматическом режиме для каждого колеса индивидуально, а именно раздельно для хода сжатия и хода отбоя. Изощрённая система датчиков и алгоритмов настраивает амортизаторы под особенности проезжей части таким образом, что, например, переезд какой-то неровности только одним колесом не отразится на всей оси и пассажирском салоне. На передней оси пружина и амортизатор объединены в амортизационную стойку, на задней – установлены отдельно.

И водитель, и выбираемые им режимы движения способны изменять настройку подвески. Однако и сам блок управления пневмоподвески AIRMATIC благодаря изощрённой системе датчиков и сложным алгоритмам, анализируя дорожную ситуацию, вносит соответствующие коррективы. Параллельно с этим работает и функция регулирования дорожного просвета, являющаяся компонентом пневмоподвески AIRMATIC. Сохраняя дорожный просвет независимо от загрузки автомобиля, она, тем не менее, по мере необходимости адаптирует его. Так, на высоких скоростях кузов автомобиля будет опускаться на величину до 15 мм, чтобы тем самым уменьшить аэродинамическое сопротивление и повысить его устойчивость при движении. При движении со скоростью не выше 30 км/ч можно будет активировать снижение уровня кузова на 25 мм, чтобы облегчить посадку и высадку.

Превосходный комфорт при движении благодаря E-ACTIVE BODY CONTROL

Ещё больше комфорта при движении, манёвренности, а также инновационные функции, как, например, «Режим высвобождения», предлагает новая, недавно разработанная активная система подвески E-ACTIVE BODY CONTROL, которая применяется в комбинации с пневмоподвеской AIRMATIC. Это единственная на рынке система, способная регулировать жёсткость пружин и силу амортизации индивидуально на каждом колесе, а значит, и противодействовать колебаниям кузова не только в поперечном направлении, но и в продольном направлении, а также его возвратно-поступательному движению по вертикали. Подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL в сочетании с системой сканирования дорожной поверхности ROAD SURFACE SCAN и функцией наклона кузова в поворотах CURVE обеспечивает совершенно экстраординарный уровень комфорта, подчёркивая тем самым стремление Mercedes-Benz построить самую интеллектуальную в мире подвеску для автомобилей класса SUV.

Активная система подвески E-ACTIVE BODY CONTROL работает с напряжением 48 Вольт. Являясь дальнейшим развитием применяемой на обеих осях пневматической подвески AIRMATIC, эта система обладает той же самой функцией регулирования дорожного просвета как сзади, так и спереди. Кроме того, гидравлический насос с электроприводом создаёт динамические силы, которые перекрывают силы пневмоподвески и активно поддерживают и демпфируют кузов автомобиля, например, во время продольного и поперечного ускорения или при движении по неровным дорогам. При торможении и разгоне кузов теперь больше не «клюёт», а на плохих дорогах система даже способна рекуперировать электроэнергию, что примерно вдвое снижает энергопотребление по сравнению с предыдущей системой в S-Классе.

Комфорт для водителя и пассажиров повышают следующие дополнительные возможности:

В режиме движения CURVE автомобиль Mercedes-Maybach GLS подобно мотоциклу активно наклоняется в сторону поворота – трёхступенчато на угол до 3°. Тем самым снижается воздействие на пассажиров центробежной силы. В результате прохождение поворотов оказывается гораздо более приятным, особенно для переднего и задних пассажиров.

При работе функции ROAD SURFACE SCAN многоцелевая стереоскопическая видеокамера непрерывно сканирует поверхность проезжей части перед автомобилем. С учётом результатов сканирования амортизационные стойки регулируются таким образом, чтобы колебания кузова при проезде неровностей на дороге максимально уменьшались, поскольку подвеска начинает реагировать на них заранее, ещё до соприкосновения с ними. Это повышает комфорт, особенно на грунтовых дорогах.

Функция высвобождения, доступная в режиме движения «Бездорожье» («Offroad»), помогает автомобилю высвободиться, когда он, например, завяз в песке. При этом, при наличии возможности, кузов автоматически приподнимается и опускается несколько раз, что поочерёдно то повышает, то понижает давление колёс на поверхность и, следовательно, улучшает сцепление с ней. Автомобиль высвобождается и может продолжать движение.

Эксклюзивно в Mercedes-Maybach: режим движения DYNAMIC SELECT «Maybach»

Система DYNAMIC SELECT предлагает для автомобиля Maybach специально разработанный для него режим движения «Maybach». Он полностью сфокусирован на обеспечении комфорта при движении для задних пассажиров, в то время как режим движения «Комфорт» заботится о сбалансированном комфорте как на передних, так и на задних сиденьях.

Режим «Maybach» призван минимизировать колебания кузова именно на сиденьях Executive. Поэтому в области этих сидений и находится узловая точка колебаний, а значит, и амплитуды колебаний там минимальны. Иную настройку в этом режиме получают также двигатель и коробка передач:

Очень пологая характеристика педали акселератора для обеспечения режима «Шофёр»

Настройка трансмиссии с более редким переключением передач для более плавного движения

Старт со второй передачи

Отсутствие функции «Start/Stop»

Величественная мощь в деликатном исполнении

Новый Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC (расход топлива в смешанном цикле: 12,0-11,7 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 273-266 г/км) приводится в движение мощным и деликатным двигателем M 177 – который представляет собой электрифицированный вариант бензинового V8 с рабочим объёмом 3982 см3, 48-вольтной бортовой сетью и интегрированным стартер-генератором (ISG). ISG выполняет такие гибридные функции, как EQ Boost или рекуперация, и позволяет сокращать расход, что до сих пор было невозможно для высоковольтной гибридной технологии. При разработке двигателя во главу угла была поставлена основательная, с заделом на будущее, оптимизация расхода топлива и уровня выбросов. Одновременно нужно было учесть ожидания клиентов в отношении мощности и характеристик двигателя. Так, двигатель развивает мощность в 410 кВт (558 л. с.) и выдаёт крутящий момент в 730 Н⋅м. На короткое время благодаря функции EQ Boost оказываются доступны ещё 250 Н⋅м крутящего момента, а также 16 кВт/22 л. с. За трансмиссию здесь отвечает автоматическая коробка передач 9G-TRONIC. Широкий диапазон передаточных отношений, от первой до девятой передачи, обеспечивает значительное и ощутимое уменьшение частоты вращения коленчатого вала и является решающим фактором в достижении высокого комфорта вождения и комфорта при движении. Также на серийной основе здесь применяется раздаточная коробка с возможностью варьировать распределение тягового момента между передней и задней осями в диапазоне от 0 до 100 % (Torque on Demand = крутящий момент по требованию).

Новый битурбированный двигатель рассчитан на высокий уровень комфорта вождения при одновременно высокой экономичности и эффективном снижении уровня выбросов. Одной из ярких особенностей агрегата V8 данного семейства двигателей является функция отключения цилиндров в диапазоне частичной нагрузки. С помощью системы регулирования клапанов CAMTRONIC одновременно отключаются четыре цилиндра. Тем самым потери тепла на процессы газообмена сокращаются, и общий КПД четырёх цилиндров, работающих в режиме, когда используется только ДВС, увеличивается путём смещения рабочей точки в сторону более сильных нагрузок.

У автомобиля Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC отключение цилиндров в режиме движения DYNAMIC SELECT «Комфорт» будет работать в диапазоне частоты оборотов от 800 – 3250 об/мин. Выше этой границы оборотов или, когда водитель резко надавит на педаль газа, цилиндры номер 2,3,5 и 8 будут вновь подключаться в течение миллисекунд. Переход между обоими эксплуатационными режимами осуществляется плавно и без потерь в плане комфорта для водителя и пассажиров. Маятниковый гаситель снизит как колебания четвёртого порядка в режиме работы с восемью цилиндрами, так и колебания второго порядка в режиме работы с четырьмя цилиндрами.

Обе головки блока цилиндров благодаря использованию циркониевого сплава способны выдерживать особо высокие термические нагрузки и отводить тепло. Их впускные и выпускные каналы формируют вертикальный вихрь, движение воздушной массы при наполнении цилиндров, с целью особо эффективного смесеобразования и сгорания с низким уровнем выбросов. Бензиновая система непосредственного впрыскивания третьего поколения со струйным управлением сгоранием и пьезоэлектрическими форсунками впрыскивает топливо под давлением от 100 до 200 бар по мере необходимости, в том числе и многократно. Оба отличающихся мгновенной реакцией турбокомпрессора типа Twinscroll располагаются, экономя место, между рядами цилиндров, в так называемом «горячем» V-образном развале цилиндров. Давление наддува, по мере надобности, регулируется посредством регулировочного клапана в режиме реального времени. Действуя в сочетании друг с другом, эти меры повышают термический КПД и снижают уровень выбросов.

Чтобы удержать механические потери на минимуме, зеркала цилиндров получают покрытие NANOSLIDE®. Ещё одной мерой, снижающей трение и тем самым расход топлива, является так называемое «очковое» хонингование, предотвращающее нежелательные деформации при обработке зеркал цилиндров и таким образом в дальнейшем снижающее трение в конструкции двигателя.

Экономия, но без компромиссов: EQ Boost

Задействуя стартер-генератор ISG, функция EQ Boost формирует большой потенциал для экономии топлива и дополнительного повышения комфорта путём смещения точки приложения сосредоточенной нагрузки, когда за счёт точно отмеренного дополнительного крутящего момента стартер-генератора ISG ДВС используется в более экономичной рабочей точке. При замедлении же, напротив, в зависимости от ситуации кинетическая энергия будет преобразовываться («рекуперироваться») стартер-генератором в электричество и использоваться для зарядки аккумуляторной батареи.

Знать, что делать с мощью: 9G-TRONIC и «Torque on Demand»

Отвечающая здесь за трансмиссию автоматическая коробка передач 9G-TRONIC была специально усилена, чтобы быть в состоянии передавать высокий крутящий момент двигателя V8. Необыкновенный комфорт переключения передач этой девятиступенчатой АКП является результатом обширного комплекса технических мер. Среди них, инновационное прямое управление трансмиссией, позволяющее ей переключаться едва различимо и быстро. Сочетание двухтурбинного гасителя крутильных колебаний с центробежным маятником в гидротрансформаторе стало залогом отличной комфортабельности привода. Дополнительный электрический масляный насос коробки передач активируется в режиме «Start/Stop» и берёт на себя основное снабжение элементов управления и исполнительных элементов. Благодаря этому электрическому насосу уменьшается задержка между желанием начать движение и фактическим началом движения.

Выходной вал АКП 9G-TRONIC переходит непосредственно в раздаточную коробку. Её многодисковое сцепление с электронным управлением обеспечивает возможность переменного распределения тягового момента в диапазоне от 0 до 100 % (Torque on Demand) между обеими осями. При этом, с одной стороны, учитываются желания водителя и выбранный режим движения, а с другой, принимаются во внимание также физические факторы, как текущий момент рысканья или фактическая величина тягового усилия. На основе этого постоянно просчитывается наиболее выгодное распределение момента, и соответственно на переднюю ось передаётся больше тягового момента через многодисковое сцепление в раздаточной коробке. Результатом этого становится безопасная и стабильная управляемость.

При начале движения как передним, так и задним ходом функция «Torque on Demand» обеспечивает оптимальный уровень тягового усилия даже на льду и снегу. Регулируемое сцепление действует при этом как блокировка межосевого дифференциала традиционного внедорожника, распределяя момент одинаково между обеими осями. При выполнении динамичных манёвров, например, змейки, резкого объезда препятствия или скоростного прохождения поворота, напротив, тяговый момент на передней оси будет снижаться, чтобы повысить боковую устойчивость передних колёс. Положительным образом новая раздаточная коробка сказывается также на продольной динамике и комфорте при движении, поскольку теперь нет необходимости в снижении крутящего момента двигателя с целью гашения последствий резкой смены направления нагрузки.

Изменение характера нажатием кнопки: DYNAMIC SELECT

Как ходовая часть, так и трансмиссия автомобиля Mercedes-Maybach GLS могут изменять свои характеристики в соответствии с желаниями водителя, выбирающего режим движения с помощью переключателя DYNAMIC SELECT. Эксклюзивный режим движения «Maybach» и в данном случае имеет задачу повысить комфорт в плане шума и колебаний. Настройки этого режима движения затрагивают также двигатель и коробку передач, стремясь обеспечить их работу в режиме «Шофёра»:

Очень пологая характеристика педали акселератора для мягкого старта

Настройка трансмиссии с более редким переключением передач для более плавного движения

Старт со второй передачи

Отсутствие функции «Start/Stop»

Деликатные стратегии управления, применяемые здесь к системе привода, отличаются также исключительной энергоэкономичностью. Режим движения «Бездорожье» («Offroad») призван обеспечить максимально возможный уровень тягового усилия при движении за пределами дорог с твёрдым покрытием, то есть на просёлочных дорогах, на гравии, песке и т. п. Предусмотрен даже режим «Спорт» («Sport»), благодаря которому регулирование динамики автомобиля и время переключения передач будут адаптироваться под быструю езду.

Телохранитель и второй пилот

Новый Mercedes-Maybach GLS на серийной основе располагает целым множеством вспомогательных систем Mercedes-Benz новейшего поколения. Даже системы PRE-SAFE®, способные за счёт обратимых мер повысить эффективность защитных функций автомобиля ещё до самой аварии, расширились и обновились до актуального состояния. В качестве опции предлагается пакет, включающий в себя активную систему помощи при движении в пробке и систему PRE-SAFE® Impulse Side. Особенностью сиденья Executive в автомобиле Mercedes-Maybach является надувная подушка безопасности, размещённая в подушке сиденья. В случае лобового столкновения она призвана предотвратить «подныривание» заднего пассажира под ленту ремня безопасности, когда это сиденье находится в положении для отдыха. Встроенная в подушку сиденья надувная подушка безопасности постарается максимально удержать тазовую область пассажира от смещения, дополнив тем самым эффект удержания пассажира за счёт трёхточечного ремня безопасности, оснащённого инерционными катушками и ограничителями усилия натяжения.

В состав базовой комплектации автомобиля входят следующие вспомогательные системы:

Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC

Система предупреждения о скоростных ограничениях

Система распознавания дорожных знаков

Регулирование скорости движения с учётом маршрута

Активная система помощи в рулевом управлении с функцией «Активная система контроля перестроения»

Система помощи в рулевом управлении при объездном манёвре

Активная система удержания полосы движения

Активная система контроля «слепых» зон с функцией предупреждения при выходе

Активная система экстренного торможения с функцией контроля поворота и функцией помощи при проезде перекрёстков

Система превентивной безопасности PRE-SAFE® PLUS

Серийно применяемые в Mercedes-Maybach GLS вспомогательные системы способны оказать водителю поддержку в решении большого числа водительских задач и тем самым повысить комфорт и безопасность. Автомобиль умеет самостоятельно поддерживать скорость движения и дистанцию до автомобиля впереди, а на многополосных трассах – и удерживаться на выбранной полосе движения. Он может также в зависимости от ситуации на дороге предусмотрительно заранее снижать свою скорость, например, при приближении к населённому пункту, повороту, круговой развязке или перекрёстку и даже к началу пробки.

Его вспомогательные системы способны предупреждать водителя, когда расстояние до идущего впереди автомобиля сильно сокращается либо возникает угроза столкновения, следить при этом за «слепыми» зонами, в том числе и перед выходом пассажиров из остановившегося автомобиля, отслеживать соседнюю полосу впереди, сбоку и позади своего автомобиля – при смене полосы движения с целью обгона. Если водитель при угрозе столкновения, о чём он получает предупреждение, не вмешивается в ситуацию, то активная система экстренного торможения может также самостоятельно выполнить аварийное торможение. Она способна также реагировать на пешеходов и велосипедистов, а при поворотах – и на встречное движение. Если водитель при включённой активной системе поддержания безопасной дистанции DISTRONIC перестанет принимать участие в управлении автомобилем, то автомобиль сможет это распознать и подать водителю сигналы. При отсутствии же реакции автомобиль сможет даже выполнить автоматическое торможение до полной остановки. Он станет предупреждать едущих сзади и сможет сделать экстренный вызов. Эта мера имеет важное значение для оказания экстренной медицинской помощи, поэтому в этом случае двери автомобиля будут также разблокированы, чтобы предоставить медицинским работникам доступ внутрь. В скоростном диапазоне от 20 до 70 км/ч оказать водителю поддержку сможет система помощи в рулевом управлении при объездном манёвре, когда водитель окажется в опасной ситуации, пытаясь объехать пешехода: используя изображения с видеокамер и информацию от радаров, система точно рассчитает необходимый крутящий момент на рулевом колесе и затем обеспечит этот дополнительный момент при повороте водителем рулевого колеса.

Для совершения более обыденных манёвров задуман серийно устанавливаемый парковочный пакет с системой видеокамер 360°: четыре связанные в единую сеть видеокамеры ближнего радиуса действия – в решётке радиатора, в двери багажного отделения, а также в корпусах наружных зеркал заднего вида – формируют картинку с углом обзора в 360°, которая, наглядно отображаясь на мультимедийном дисплее с различных переключаемых ракурсов, облегчает процесс маневрирования и паркования.

В качестве опции: активная система помощи при движении в пробке

В качестве дополнительной вспомогательной системы в составе одного пакета предлагаются активная система помощи при движении в пробке и система PRE-SAFE® Impulse Side (см. ниже). Активная система помощи при движении в пробке способна с высокой надёжностью оказывать водителю поддержку в ситуации пробок при скорости движения до 60 км/ч. Она умеет самостоятельно поддерживать дистанцию до автомобиля впереди, останавливать свой автомобиль и возобновлять его движение.

Система PRE-SAFE® для расширенной безопасности пассажиров

PRE-SAFE®, система превентивной безопасности пассажиров, уже много лет дополняет в автомобилях Mercedes-Benz классические конструктивные решения. В результате возникает целостная концепция защиты водителя и пассажиров, которая начинает работать ещё до аварии и продолжает действовать после неё. Богатый набор вспомогательных систем и изощрённая система датчиков столкновения позволяют системе PRE-SAFE® распознавать вероятное столкновение в ещё большем количестве ситуаций, чем прежде. Благодаря точной настройке систем удержания и целому ряду других дополнительных мер защитный эффект систем повышается.

Так, система PRE-SAFE® способна теперь с помощью радарных датчиков в заднем бампере распознавать угрозу наезда на свой автомобиль сзади и предупреждать едущего сзади водителя посредством быстро мерцающих огней аварийной световой сигнализации. Одновременно инициируются меры PRE-SAFE® по защите водителя и пассажиров. Если ваш автомобиль стоит, то его колёса блокируются тормозной системой, чтобы уменьшить силу толчка вперёд от удара сзади и снизить тем самым риск получения хлыстообразной травмы шеи, а также риск вторичного столкновения.

В новом Mercedes-Maybach GLS система PRE-SAFE® способна защитить водителя и пассажиров даже по такому параметру, который редко когда учитывается при авариях: речь идёт об органах слуха. При распознавании вероятного столкновения серийно устанавливаемая система PRE-SAFE® Sound через акустическую систему автомобиля подаст шумовой сигнал, в результате которого сработает природный рефлекс. Этот рефлекс вызовет сокращение стремённой мышцы во внутреннем ухе и тем самым снизит акустическую нагрузку, вызванную тяжёлым столкновением.

Система PRE-SAFE® Impulse Side, являясь компонентом предлагаемого в качестве опции пакета вспомогательных систем Plus, использует радарные датчики ближнего радиуса действия для распознавания предстоящего бокового столкновения, например, в случаях аварий на перекрёстках. В качестве превентивной меры система PRE-SAFE® Impulse Side способна очень быстро наполнять воздухом камеру, интегрированную во внешнюю сторону боковины переднего сиденья, находящегося на стороне ожидаемого удара. Она способна побудить водителя или соответственно переднего пассажира отодвинуться дальше от опасной зоны.

Умение создавать нечто особенное

Будучи членом большого семейства автомобилей класса SUV, Mercedes-Maybach GLS изготавливается исключительно на заводе в г. Тускалуза (США, штат Алабама). С 1995 г. концерн Daimler инвестировал в эту производственную площадку на юге Соединённых Штатов уже свыше шести миллиардов долларов. Начиная с 1997 г. там было построено уже более трёх миллионов автомобилей, из которых примерно две трети идут на экспорт. Здесь также производятся модели такие модели Mercedes-Benz SUV-Класса, как GLS, GLE, а также купе GLE и, кроме того, седан С-Класса для североамериканского рынка. Производство автомобиля Mercedes-Maybach GLS с его исключительно высококачественным оборудованием и оснащением требует особого количества времени и особых усилий.

В отдельной зоне специальная команда Mercedes-Maybach вручную работает над изготовлением специфического оборудования для салона. Эта команда специалистов, отобранных с учётом их навыков и предыдущего опыта, прошла стажировку в Германии на мануфактуре Mercedes-Maybach. По два члена команды отвечают за полную готовность одного автомобиля, изготовление которого осуществляется вне сборочного процесса других моделей класса SUV. До и после этих этапов автомобили Mercedes-Maybach GLS направляются на окончательную приёмку в производственную зону Mercedes-Benz SUV.

Специалисты Mercedes-Maybach чувствуют высокую персональную ответственность за свой продукт, в большой мере идентифицируя себя с ним. Особое внимание уделяется аккуратности установки элементов внутренней отделки, где широко применяется кожа наппа и декоративные детали из дерева. Весь процесс – начиная от изготовления этих деталей у высокоспециализированных поставщиков комплектующих и заканчивая их монтажом тщательно обученными специалистами с последующей окончательной приёмкой – рассчитан на то, чтобы получить безупречный результат.

Технические характеристики Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Двигатель

Количество и расположение цилиндров V8, V-образный развал с углом 90°, 4 клапана на цилиндр Рабочий объём смі 3982 Диаметр х ход поршня мм 83,0 x 92,0 Номинальная мощность кВт / л. с. 410/558 при 6000-6500 об/мин Номинальный крутящий момент Н·м 730 при 2500-5000 об/мин EQ Boost кВт/л. с. (Н·м) 16/22 (250) Степень сжатия 10,5: 1 Смесеобразование Впрыск топлива под высоким давлением

Трансмиссия

Привод постоянный полный Коробка передач 9-ступенчатая АКП 9G-TRONIC Передаточные отношения Главная передача 1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача 6-я передача 7-я передача 8-я передача 9-я передача Задний ход 3,27 5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80

Ходовая часть

Передняя подвеска Двойные поперечные рычаги, пневмопружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости Задняя подвеска Многорычажная подвеска, пневмопружины, телескопические газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости Тормозная система Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади, электрический стояночный тормоз, антиблокировочная система ABS, система экстренного торможения, электронная система стабилизации ESP® Рулевое управление Зубчато-реечный механизм с электрическим усилителем Диски Спереди: 9,5Jx22H2. Сзади: 11,5Jx22H2 Шины Спереди: 285/45 R 22. Сзади: 325/40 R 22

Основные размеры и массы

Колёсная база мм 3.135 Ширина колеи (спереди/сзади) мм 1699/1723 Длина мм 5205 Ширина мм 2030 Высота мм 1838 Диаметр разворота м 12,52 Ёмкость багажника (согласно методу измерений VDA) л 520 Снаряжённая масса, согласно стандарту ЕС кг 2785 Грузоподъёмность кг 465 (до 575) Полная нормативная масса кг 3250 (до 3360)1 Ёмкость бака/резерв л 90/9,0

Динамические характеристики и расход топлива